أعلن المستشار الرياضي البرتغالي لنادي باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، لويس كامبوس، الغائب عن الفريق منذ ثلاث مباريات، ليل السبت إلى الأحد، عبر منصة «إكس»، أنه يعاني من «مشكلة صحية شخصية».

ولم يوضح كامبوس البالغ 62 عاماً طبيعة هذه المشكلة الصحية أو مدى خطورتها، التي أبعدته عن الفريق الباريسي منذ أيام عدة.

وكتب على منصة «إكس»: «أمرّ بلحظات خاصة؛ إحداها مرتبطة بمشكلة صحية شخصية، لكنها لا تمنعني من العمل وتقديم أفضل ما لديَّ في التزاماتي المهنية».

وأضاف: «قبل مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي (4-2 في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، تمكنتُ، بعد تفكير وتأمل، عقب العلاجات الأولى الصعبة، من إيجاد التوازن اللازم للنهوض مجدداً ومواصلة الأداء بكفاءة. لم يكن الأمر سهلاً. وتمكنتُ من الاعتماد على دعم الفريق».

ووصل كامبوس إلى باريس سان جيرمان عام 2022، بعد تجارب سابقة مع ليل وموناكو الفرنسيين.

وتابع: «كان الجميع رائعين. لكن الذين يعرفونني يدركون إلى أي مدى أسعى للحفاظ على الانسجام. وقد تلقيت المساعدة من الرئيس ناصر الخليفي وفريقه، و(المدرب الإسباني) لويس إنريكي وجهازه الفني، وأوليفييه غانيه (نائب مدير كرة القدم)، وجميع من يعملون يومياً داخل هذه المجموعة الاستثنائية في بواسي».