أقرّت الكويت الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تنظم التعاون بين الدول الأعضاء في ملاحقة المطلوبين، وتبادل المعلومات والبيانات الأمنية، ومكافحة الجريمة المنظمة، وضبط الحدود المشتركة، وتسليم المتهمين والمحكومين، فضلاً عن تقديم الدعم والمساندة في مواجهة الاضطرابات الأمنية والكوارث.

ونشرت الجريدة الرسمية الكويتية، الأحد، المرسوم بقانون رقم 139 لسنة 2026، بالموافقة على الاتفاقية، بناءً على عرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن الاتفاقية، التي وقّعتها دول المجلس في الرياض في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، تستهدف المحافظة على أمن الدول الأعضاء واستقرارها، وتحقيق أكبر قدر من التعاون في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية. واعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون الاتفاقية خلال دورته الثالثة والثلاثين، التي عُقدت في البحرين يومي 24 و25 ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته.

وأكدت المذكرة أن الاتفاقية تحقق مصالح الدول المتعاقدة، وأن أحكامها لا تتعارض مع التزامات الكويت على الصعيدين العربي والدولي، مشيرةً إلى أن وزارة الخارجية طلبت إعداد الأداة القانونية اللازمة لنفاذها، وأن الموافقة عليها تستلزم صدور قانون، عملاً بالفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور الكويتي.

ملاحقة المطلوبين وتبادل المعلومات

وتنص الاتفاقية على تعاون ال دول الأطراف، وفقاً لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية، في ملاحقة الخارجين على القانون أو النظام والمطلوبين لدى أي من الدول الأطراف، بصرف النظر عن جنسياتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

كما تقضي بأن تتخذ كل دولة الإجراءات القانونية في حال تدخل أي من مواطنيها أو المقيمين على أراضيها في الشؤون الداخلية لدولة طرف أخرى، متى شكّل هذا التدخل جريمة بموجب تشريعاتها النافذة.

وتلتزم الدول بالتعاون، بناءً على الطلب، في توفير المعلومات والبيانات الشخصية المتعلقة بمواطني الدولة الطالبة أو المقيمين فيها، في نطاق اختصاصات وزارات الداخلية.

وتشترط المادة الخامسة الحصول على موافقة وزارة الداخلية في الدولة التي ينتمي إليها المواطن الذي سبق له العمل في أحد أجهزتها الأمنية، قبل توظيفه في جهاز أمني تابع لدولة طرف أخرى، وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها في دولته.

وتشمل مجالات التعاون تبادل أسماء المبعدين وأصحاب السوابق الخطرة والمعلومات المتعلقة بهم، والإبلاغ عن تحركاتهم، فضلاً عن تبادل المعلومات بشأن جرائم العصابات التي ارتُكبت أو يجري الإعداد لارتكابها على أراضي دولة طرف أخرى، والإجراءات المتخذة لتعقبها ومكافحتها.

تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية

وتدعو الاتفاقية الدول الأعضاء إلى تبادل الخبرات والعمل، قدر الإمكان، على توحيد القوانين والإجراءات المتعلقة بمكافحة الجريمة، خصوصاً الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجرائم المستجدة.

وتشمل أوجه التعاون إنشاء مراكز متخصصة للتدريب الأمني، وتزويد الأجهزة الأمنية بالتقنيات الحديثة، وتنظيم دورات تدريبية مشتركة للعاملين فيها، إلى جانب التشاور المسبق بين وزارات الداخلية والأجهزة المماثلة لتنسيق مواقفها في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية.

كما تنص على تقديم الدعم والمساندة، بصورة جماعية أو ثنائية، بناءً على طلب أي دولة طرف لمواجهة الاضطرابات الأمنية والكوارث، مع مراعاة ظروف الدول المطلوب منها تقديم الدعم.

وتتيح الاتفاقية، حسب كل حالة وبناءً على طلب إحدى الدول الأطراف، السماح لمختصي الدولة الطالبة بحضور مرحلة جمع الاستدلالات في الجرائم التي حددتها المادة 11، ومن بينها الجرائم التي وقعت في الدولة الطالبة ولها صلة بأمنها.

تنظيم أمن الحدود

وفي مجال أمن الحدود، تنص الاتفاقية على التعاون لمنع الدخول والخروج غير المشروع للأشخاص، ومكافحة التهريب والتسلل، وتتولى السلطات المختصة في كل دولة القبض على من يدخلون أراضيها بصورة غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم وإعادتهم وفق الحالات التي حددتها المادة 13.

وتدعو المادة 14 إلى إيجاد آليات ثنائية بين الدول التي تربطها حدود مشتركة، لتنظيم عمل السلطات الحدودية، وتنسيق الدوريات وعمليات المطاردة البرية والبحرية، وتقديم المساعدة والإسعافات الأولية عند الطلب، وتنظيم الاتصالات بين المراكز الحدودية والتنسيق بشأن فتح المنافذ.

وفي غياب اتفاق ثنائي، لا تسمح الاتفاقية لدوريات المطاردة باجتياز الحدود البرية للدولة المجاورة، فيما تجيز للدوريات البحرية تجاوز الحدود حتى نقطة تلاقي الدوريات المتفق عليها بين الدولتين.

وتتولى دوريات الدولة التي دخل المطلوبون حدودها، بعد إبلاغها، ملاحقتهم والقبض عليهم وتسليمهم، مع ما بحوزتهم ووسائل نقلهم، إلى أقرب مركز أو دورية تابعة للدولة التي بدأت المطاردة على أراضيها، متى سمحت قوانين الدولة التي جرى فيها القبض بذلك.

وتتضمن الاتفاقية تسهيلات لعمليات الإنقاذ والإسعاف عبر الحدود، بما يسمح بهبوط طائرات الإسعاف الجوي ودخول وسائل الإسعاف البرية والبحرية لإنقاذ المصابين في الحوادث، ونقلهم برفقة طواقم الإسعاف دون انتظار استكمال إجراءات الدخول والخروج الرسمية، على أن تُستوفى تلك الإجراءات لاحقاً.

تسليم المتهمين والمحكومين

وتنظم المادة 16 التعاون في تسليم الأشخاص الموجودين على أراضي إحدى الدول الأطراف، ممن وجهت إليهم السلطات المختصة في دولة طرف أخرى اتهامات أو أصدرت بحقهم أحكاماً، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات التي تلتزم بها الدولة المطلوب منها التسليم.

وفي شأن حماية المعلومات المتبادلة، تُلزم المادة 18 الدول باتخاذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على سرية المعلومات والمواد والوثائق والمستندات، وقصر استخدامها على الأغراض التي طُلبت من أجلها، وعدم تسليمها أو الإفصاح عنها لأي طرف ثالث دون موافقة كتابية من الدولة التي قدمتها.

وتحتفظ الاتفاقية بسريان الاتفاقيات الأمنية الثنائية القائمة بين بعض الدول الأطراف، على أن تطبِّق الدول المعنية، في حال تعارض الأحكام، النصوص الأكثر تحقيقاً للتعاون الأمني الشامل في علاقاتها المتبادلة.

اتفاقية بديلة لاتفاقية 1994

وتنص المادة 20 على إقرار الاتفاقية من المجلس الأعلى لمجلس التعاون، وإخضاعها لإجراءات المصادقة المعمول بها في كل دولة طرف، ودخولها حيز النفاذ بعد مرور 30 يوماً على إيداع وثائق تصديق ثلثي الدول الموقعة عليها، لتحل محل الاتفاقية الأمنية الخليجية الموقَّعة في 28 نوفمبر 1994.

وتجيز الاتفاقية لأي دولة طرف الانسحاب منها بموجب إخطار كتابي توجهه إلى الأمين العام لمجلس التعاون، على أن يصبح الانسحاب نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ تسلم الإخطار، مع الالتزام بتنفيذ الطلبات السابقة على تسلمه. كما تجيز تعديل أحكامها بموافقة المجلس الأعلى، وفق إجراءات المصادقة والنفاذ المنصوص عليها في المادة ذاتها.