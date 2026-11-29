أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، أنه بدء تنفيذ رد عسكري يستهدف مصادر التهديد، وذلك رداً على استهداف الميليشيا الحوثية الإرهابية للمدنيين والأعيان المدنية.

وجاء هذا الإعلان الميداني عقب تحذير عاجل أصدره التحالف في وقت سابق اليوم، دعا فيه جميع المدنيين والعاملين إلى إخلاء ميناء رأس عيسى الواقع على ساحل البحر الأحمر غربي اليمن فوراً، وذلك حرصاً على سلامتهم وتجنيبهم أي مخاطر محتملة.

وأوضحت قيادة القوات المشتركة، في بيان مقتضب نُشر عبر الحساب الرسمي للمتحدث باسم قوات التحالف اللواء تركي المالكي، أن طلب الإخلاء يشمل النطاق الجغرافي المحدد وفق الخريطة التوضيحية المرفقة بالبيان، مشددةً على ضرورة مغادرة الموقع والابتعاد عنه إلى حين إشعار آخر.

قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المدنيين إخلاء ميناء رأس عيسى بحسب الخارطة التوضيحية للموقع، وذلك لسلامتهم. pic.twitter.com/WjGFk6VtUp — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) November 29, 2026

ويأتي هذا الإجراء الاحترازي في إطار التزام التحالف بتطبيق أعلى معايير قواعد الاشتباك، وحماية المدنيين والأعيان المدنية قبل تنفيذ أي عمليات عسكرية نوعية تستهدف تحييد القدرات العسكرية للمليشيات الحوثية ومنع استخدام الموانئ البحرية لأغراض عسكرية أو لتهريب الأسلحة والوقود غير المشروع.

ويُعدّ تحذير اليوم امتداداً لسلسلة من الإجراءات والتحذيرات الميدانية التي أطلقها التحالف خلال الأيام الماضية لتجفيف منابع تمويل وتسليح جماعة الحوثي؛ حيث سبق لقيادة القوات المشتركة أن وجهت نداءً مماثلاً، فجر الأربعاء الماضي، 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، لإخلاء ميناء الحديدة الاستراتيجي وفق خريطة توضيحية محددة.

وكان الدفاع الجوي السعودي، اعترض ودمر في وقت سابق من اليوم، 3 صواريخ باليستيية أطلقتتها الميليشيات الحوثية باتجاه الرياض والشرقية، مشيراً إلى سقوط شظايا الاعتراض دون وقوع إصابات بين المدنيين في المنطقة الشرقية،

وفي وقت لاحق، أعلن التحالف تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة، استخدمتها الميليشيات الحوثية في اعتدائها على جازان الأحد.