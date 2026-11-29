أعلن الجيش الباكستاني، الأحد، إرسال قوات عسكرية إلى السعودية، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم القدرات الدفاعية للمملكة وتعزيز أمنها وسيادتها، بموجب ترتيبات التعاون الدفاعي القائمة.

وأوضح الجيش الباكستاني، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية والروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، مؤكداً أن القوات الباكستانية ستباشر مهامها الموكلة إليها داخل الأراضي السعودية وفقاً للالتزامات المشتركة وأطر التعاون الدفاعي القائمة.

يعكس الانتشار العسكري التزام باكستان الراسخ بأمن السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها (الجيش الباكستاني)

وشدد البيان على التزام إسلام آباد الثابت بالمساهمة في حماية أمن المملكة وسلامة أراضيها، وصون حرمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لمواجهة ما وصفها بـ«المخاوف الأمنية الناشئة».

وكان الجيش الباكستاني قد أقام، أمس (السبت)، مراسم رسمية لتوديع الوحدات العسكرية المتجهة إلى المملكة، بحضور وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، والسفير السعودي لدى إسلام آباد راجح البقمي

#ISPR Press ReleaseA send-off ceremony was held yesterday for Pakistan Army troops proceeding to the Kingdom of Saudi Arabia. Federal Minister for Defence, Khawaja Muhammad Asif, attended the ceremony as Chief Guest. H.E. Dr. Rajeh Tami Albugamy, Ambassador of the Kingdom of... pic.twitter.com/DPjjjuUxbN — Pakistan Armed Forces News (@PakistanFauj) November 29, 2026

ويعكس هذا الانتشار العسكري التزام باكستان الراسخ بأمن السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها، وهو التزام ينبع من الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين. وأكدت باكستان مجدداً ثباتها على التزامها بحماية أمن المملكة وصون قدسية الحرمين الشريفين.

وستتولى القوات أداء المهام الموكلة إليها داخل الأراضي السعودية، وفقاً للالتزامات المتفق عليها وفي إطار التعاون الدفاعي القائم بين البلدين. ومن شأن هذا الانتشار أن يسهم في تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة في ظل التحديات الأمنية الناشئة.

جاء هذا الإعلان بعد يومين من اجتماع مسؤولي الدفاع والجيش من باكستان وتركيا والسعودية في إسلام آباد، حيث أكدوا مجدداً دعمهم للرياض، بموجب اتفاق مكة. كما دعمت الدول الثلاث الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوترات الإقليمية في المنطقة.