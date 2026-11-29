انطلقت في مركز «جاڤيتس» للمؤتمرات في نيويورك الدورة الـ102 لاجتماع طب الأسنان في نيويورك الكبرى، بمشاركة أطباء ومختصين وشركات من الولايات المتحدة ودول أخرى. وتمتد فعاليات الاجتماع من 27 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 1 ديسمبر (كانون الأول)، بينما يفتح المعرض أبوابه من الأحد 29 نوفمبر حتى الثلاثاء 1 ديسمبر. ويضم البرنامج محاضرات وندوات وورشاً عملية، إلى جانب عروض لمواد وتقنيات جديدة في طب الأسنان.

ويشمل برنامج هذا العام فعاليات متخصصة في زراعة الأسنان وتقويمها والطباعة ثلاثية الأبعاد وصحة الفم وطب أسنان الأطفال، فضلاً عن برامج للصحة العامة وذوي الاحتياجات الخاصة وتعليم مختبرات الأسنان. وتأتي هذه الموضوعات ضمن اجتماع يستقطب جمهوراً مهنياً واسعاً؛ ففي دورته السابقة، استقبل أكثر من 30 ألف مختص، وضم أكثر من 450 جهة عارضة، وفق الموقع الرسمي للمنظمين.

ورش تعود بالنفع إلى العيادة

الدكتور غاي مينولي (الشرق الأوسط)

وفي مقابلة حصرية لـ«الشرق الأوسط»، قال الدكتور غاي مينولي (Guy Minoli)، رئيس إحدى اللجان المتخصصة في الاجتماع وعضو اللجنة المنظمة، إن المنظمين يواصلون توسيع المشاركة الدولية، مع الحفاظ على حضور أطباء الأسنان من نيويورك والمنطقة. وأشار إلى أن إقامة المعرض في فترة مركزة تمنح العارضين فرصة للقاء عدد كبير من الزوار خلال أيامه، مضيفاً أن المؤشرات الأولية للحضور تبدو مشجعة، مع انتظار الأرقام النهائية مساء الثلاثاء.

وأوضح مينولي أن ورش العمل التطبيقية تمثل محوراً مهماً في الجانب التعليمي؛ إذ تتيح للطبيب تجربة أساليب ومواد جديدة، ثم العودة إلى عيادته وتطبيق ما تعلمه. وقال: «حين يشارك الطبيب في ورشة عمل، يستطيع العودة إلى عيادته والبدء بتطبيق ما تعلمه فوراً». ويعكس هذا التوجه رغبة في أن يتجاوز التعليم عرض المعلومات إلى تدريب عملي يمكن أن ينعكس على علاج المرضى وإدارة الممارسة اليومية.

جانب من الجلسات التعليمية والورش المصاحبة للاجتماع (الشرق الأوسط)

الذكاء الاصطناعي يدخل عيادة الأسنان

ويحضر الذكاء الاصطناعي في اجتماع هذا العام بصورة أوضح، مع تخصيص عدد من المحاضرات لتطبيقاته في طب الأسنان. وأوضح مينولي أن استخدامه يتوسع في تحليل الصور الشعاعية، وأن شركات بدأت تدمج أدواته في برامج إدارة العيادات، بما ينقله من موضوع للنقاش العلمي إلى أدوات تدخل في العمل اليومي للطبيب.

ويمتد هذا التحول إلى الروبوتات المساعدة في طب الأسنان، ولا سيما في جراحات زراعة الأسنان، حيث تساعد على تخطيط الإجراءات وتوجيه الأدوات بدقة، مع بقاء الطبيب مشرفاً على العلاج وصاحب القرار. وقد اختبرت دراسات سريرية حديثة دقة هذه الأنظمة وسلامتها، لكن استخدامها لا يزال في طور التطور.

اللعاب والكشف المبكر عن الأمراض

وتناول مينولي إمكانات اختبارات اللعاب في رصد مؤشرات صحية تتجاوز الفم، مستشهداً بتطور الاختبارات السريعة خلال جائحة «كوفيد-19». ومع توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل مكونات اللعاب، تدرس الأبحاث إمكانات المساعدة في الكشف المبكر عن بعض الأمراض الجهازية؛ وقد اختبرت دراسات أولية هذا النهج في تصنيف أمراض الأمعاء الالتهابية وأبحاث سرطان الرئة.

ويرى مينولي أن طبيب الأسنان يؤدي بالفعل دوراً في ملاحظة علامات قد تشير إلى أمراض تستدعي إحالة المريض إلى اختصاص آخر، وأن هذا الدور قد يتوسع مع تطور هذه الأدوات. لكنها تظل وسائل مساندة لرصد المؤشرات؛ أما التشخيص فيحتاج إلى تقييم سريري ومشاركة الاختصاصات الطبية المعنية.

مواد جديدة وطب تجديدي

ويظهر ارتباط حديث مينولي بالمعرض المصاحب في مواد ترميمية معروضة بالفعل، تُعرف بحشوات «الحرباء»؛ إذ تتكيف ألوانها مع لون السن. وأشار إلى هذه المواد بوصفها مثالاً على التطور الجاري في مواد طب الأسنان، قبل أن ينتقل إلى احتمال تطوير حشوات ذكية تنبه الطبيب إلى بداية التسرب، وهي فكرة مستقبلية مختلفة عن الحشوات المعروضة حالياً.

كما تحدث عن اتساع استخدام الليزر في إجراءات سنية متنوعة، وعن الاهتمام بطب الأسنان التجديدي والأبحاث التي تسعى إلى إعادة تكوين الأسنان. وهكذا يعرض المعرض بعض الابتكارات المتاحة اليوم، بينما تفتح محاضرات الاجتماع نقاشاً حول تقنيات قد تنتقل إلى الممارسة مع تقدم البحث والتطوير.

صلة مينولي بالسعودية

واستعاد مينولي صلته بالسعودية، موضحاً أن عمله سابقاً كبيراً لأطباء الأسنان في مستشفى نيويورك-بريسبتيريان/مركز وايل كورنيل الطبي (NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center) أتاح له التواصل مع مرضى سعوديين كانوا يتلقون الرعاية هناك. ويعكس اختيارهم لهذا المركز الطبي ثقتهم بالرعاية التخصصية التي يوفرها، كما أسهمت تلك التجربة في توثيق صلة مينولي بالسعودية وبالمجتمع الطبي فيها.