لم يعد الحديث عن احتمال هبوط مانشستر يونايتد من الدوري الإنجليزي الممتاز مجرد مبالغة، بعدما تعرض الفريق لخسارة جديدة على أرضه أمام برينتفورد برباعية نظيفة، في أول ظهور للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو على ملعب «أولد ترافورد»، ليجد النادي نفسه في المركز التاسع عشر، مع احتمال دخول شهر ديسمبر (كانون الأول) متذيلاً الترتيب، حال فوز كريستال بالاس على هال سيتي.

وناقش 3 من كتّاب «The Athletic»، هم سيمون هيوز ودان شيلدون وستيوارت جيمس، الأسباب التي أوصلت مانشستر يونايتد إلى هذه الحال، ومدى قدرته على تجاوز أزمته، إلى جانب تراجع تشيلسي بقيادة الإسباني تشابي ألونسو، وصعود ليدز يونايتد في جدول الترتيب.

فرنانديز محبط من حال مانشستر يونايتد (رويترز)

ويرى هيوز أن هناك افتراضاً سائداً بأن مانشستر يونايتد سينجح في نهاية المطاف في الخروج من أزمته، مستشهداً بجماهير الفريق التي رددت أغنية بوب مارلي «الطيور الثلاثة الصغيرة» عقب الهزيمة الثقيلة أمام ليفربول في أنفيلد الأسبوع الماضي، لكنه ليس مقتنعاً بأن كل شيء سيكون على ما يرام، معتبراً أن الاطمئنان المفرط إلى قدرة النادي على تجاوز محنته لا يقل خطورة عن أوجه القصور الواضحة في تشكيلته.

وكشفت الخسارة أمام برينتفورد مجدداً عن مشكلات فنية عانى منها الفريق منذ فترة طويلة، إذ وصف هيوز حارس المرمى البلجيكي سيني لامينز بأنه متوسط المستوى في أفضل الأحوال، مشيراً إلى بطء المدافعين، وافتقار لاعبي الوسط إلى الشراسة المطلوبة، فضلاً عن معاناة لاعبي الأطراف من نقص السرعة أو عدم القدرة على توظيفها، وافتقار المهاجم الصريح إلى المقومات اللازمة لمساعدة الفريق على التقدم في الملعب.

وامتدت انتقاداته إلى بوكتينيو نفسه، معتبراً أن تعيينه كان سيشكل خياراً جيداً قبل 10 أعوام، لكنه لم يحقق النتائج المنتظرة منه في آخر محطتين تدريبيتين، كما أن أداء المنتخب الأميركي ونتائجه في كأس العالم كانا مخيبين للآمال، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرته على إعادة الثقة إلى مجموعة من اللاعبين غير المؤهلين بالشكل الكافي، وغير المعتادين على مواجهة خطر الهبوط.

واستعاد دان شيلدون مشهداً يعود إلى أغسطس (آب) 2022، عندما أجبر الهولندي إريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد آنذاك، لاعبيه على الركض لمسافة 13.8 كيلومتر في اليوم التالي للخسارة أمام برينتفورد برباعية نظيفة، في ثاني مباراة له بالدوري منذ توليه المسؤولية.

وبعد مرور أكثر من 4 أعوام، تكرر السيناريو بالنتيجة ذاتها وأمام المنافس نفسه، وفي ثاني مباراة بالدوري أيضاً للمدرب الجديد، وهو ما دفع شيلدون إلى الاستنتاج بأن المشكلة لم تعد مرتبطة بهوية المدرب، بعدما انتهت تجارب تن هاغ والبرتغالي روبن أموريم والإنجليزي مايكل كاريك بالفشل.

ورغم تطلع بوكتينيو إلى كسر هذه الحلقة، فإن المؤشرات الأولية لا تقدم أدلة على قدرته على تحقيق ذلك، بعدما استقبل فريقه 8 أهداف في أول مباراتين تحت قيادته، بواقع 4 أمام ليفربول ومثلها أمام برينتفورد.

أما ستيوارت جيمس فرفض المقولة التقليدية التي تفترض أن مانشستر يونايتد يمتلك من الجودة ما يجعله بعيداً عن الهبوط، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في غياب الأدلة التي تثبت أن الفريق جيد بما يكفي من الأساس.

فبعد نحو 4 أشهر من انطلاق الموسم، لم يحقق مانشستر يونايتد سوى انتصار واحد في 12 مباراة، وبات يمتلك أسوأ سجل دفاعي بين جميع أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

هناك افتراض سائد بأن مانشستر يونايتد سينجح في نهاية المطاف في الخروج من أزمته (رويترز)

ورغم إمكانية تفسير الخسارة برباعية أمام ليفربول بخوض الفريق جزءاً كبيراً من المباراة بـ10 لاعبين، فإن السقوط بالنتيجة ذاتها أمام برينتفورد على أرضه يحمل دلالات مختلفة تماماً.

وتكمن خطورة الأرقام في أن برينتفورد لم يسدد سوى 4 كرات على المرمى، نجح في تحويلها جميعاً إلى أهداف، مستفيداً من ضعف أداء حارس المرمى وسوء التنظيم الدفاعي، في مشهد بات مألوفاً لجماهير مانشستر يونايتد.

ويشكك جيمس في إمكانية بناء منظومة دفاعية صلبة بالاعتماد على العناصر الحالية، كما يتساءل عن هوية المهاجم القادر على تحمل المسؤولية وتسجيل الأهداف الكفيلة بإنقاذ الفريق، معتبراً أن هناك، كما هي الحال دائماً في مانشستر يونايتد هذه الأيام، أسئلة أكثر من الإجابات.

لا تبدو الأوضاع أفضل كثيراً في تشيلسي (رويترز)

مشكلة تشيلسي في منظومته الدفاعية

ولا تبدو الأوضاع أفضل كثيراً في تشيلسي، الذي خسر بدوره 6 مباريات من أصل 12 هذا الموسم، بينها 3 هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، كان آخرها أمام نوتنغهام فورست بنتيجة 3-2.

ورغم البداية الجيدة لتشابي ألونسو، الذي قاد الفريق للفوز في 7 من أول 12 مباراة في مختلف المسابقات، فإن التراجع الحاد في النتائج وضع المدرب الإسباني تحت المجهر، خصوصاً مع اقتراب مواجهات صعبة أمام ليفربول ومانشستر سيتي وأستون فيلا.

ويعتقد المحللون أن المشكلة الرئيسية في تشيلسي تكمن في منظومته الدفاعية، فرغم امتلاكه ثلاثياً هجومياً مميزاً يضم جواو بيدرو وكول بالمر ومورغان روجرز، فإن الفريق يبدو معرضاً لاستقبال الأهداف كلما تقدم منافسوه نحو مرماه، بينما تراجع الانسجام الهجومي بين بالمر وروجرز مقارنة ببداية الموسم.

يقدم ليدز يونايتد بقيادة الألماني دانيال فاركه نموذجاً مختلفاً بعدما صعد إلى المركز السادس (رويترز)

وعلى الطرف الآخر، يقدم ليدز يونايتد بقيادة الألماني دانيال فاركه نموذجاً مختلفاً، بعدما صعد إلى المركز السادس إثر تحقيقه 3 انتصارات متتالية، آخرها أمام كوفنتري سيتي بثلاثية نظيفة، ليطرح تساؤلات جدية بشأن قدرته على المنافسة على أحد المقاعد المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

ولم يستقبل أي فريق في الدوري أهدافاً أقل من ليدز هذا الموسم باستثناء آرسنال، مستفيداً من استقراره التكتيكي على طريقة 3-4-2-1، والطاقة العالية للاعبي وسطه، فضلاً عن استعادة المهاجم دومينيك كالفيرت لوين مستوياته المميزة.

ومع ذلك، فإن الاختبار الحقيقي لطموحات ليدز الأوروبية يكمن في قدرته على استدامة مستوياته خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً أنه سيواجه مانشستر سيتي وليفربول خارج ملعبه، إلى جانب إيبسويتش تاون وفولهام على أرضه.

وبينما يحلم ليدز بالعودة إلى المسابقات الأوروبية، يجد مانشستر يونايتد نفسه أمام واقع مختلف تماماً، بعدما أصبح البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز تحدياً لا يمكن التقليل من خطورته.