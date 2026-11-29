منتخب المكسيك يتأهل إلى مونديال البرازيل للسيداتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5346868-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA
تأهل منتخب المكسيك إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2027 في البرازيل، بعدما تغلب على منتخب هايتي 4 - 2، فجر اليوم (الأحد)، في دور الثمانية لبطولة اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، ليحجز مقعده في الدور قبل النهائي.
وسجلت ليزبيث أوفايي هدفين للمكسيك في الدقيقتين 42 و73، وأضافت ديانا أوردونيز وماريكارمن رييس الهدفين الآخرين في الدقيقتين 13 و45، بينما سجلت بريتاني رافينو وكيثنا لويس هدفي هايتي في الدقيقتين 31 و59.
ويلتقي المنتخب المكسيكي في الدور قبل النهائي مع نظيره الكندي، الذي تأهل بالفوز على بنما 4 - صفر.
كما ضمن منتخب المكسيك التأهل إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجليس، بعدما حجز مقعده بين الفرق الأربعة المتأهلة للمربع الذهبي.
تستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكوستاريكا وجامايكا نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات عام 2031.
«الشرق الأوسط» (باريس)
كابايل يحتفظ بحزام مجلس الملاكمة العالمي للوزن الثقيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5346870-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%84
كابايل يحتفظ بحزام مجلس الملاكمة العالمي للوزن الثقيل
فريق الألباني نيلسون هيسا أوقف النزال في الجولة الثانية بعد ضربات قوية من كابايل (أ.ب)
احتفظ الألماني أجيت كابايل بلقب بطل العالم للوزن الثقيل التابع لمجلس الملاكمة العالمي بعدما أوقف فريق الألباني نيلسون هيسا النزال في الجولة الثانية في دوسلدورف، السبت.
وكان الملاكم البالغ عمره 34 عاماً، يخوض نزاله الأول للدفاع عن اللقب بعد أن تخلى الأوكراني أولكسندر أوسيك عن الحزام، إلى جانب ألقابه الأخرى، في يونيو (حزيران) الماضي.
ولم يكن هيسا (42 عاماً)، قد خسر من قبل في 25 نزالاً احترافياً، لكن بدا عليه الألم في الجولة الثانية بسبب مشكلة في المرفق.
وحاول مواصلة النزال، لكن فريق مدربيه ألقى المنشفة بعد أن حاصره كابايل عند الحبال.
وقال كابايل، الذي كان يرغب في إثبات قدراته بعد حصوله على اللقب عبر البريد الإلكتروني دون أن يوجه أي لكمة مما دفع البعض للسخرية منه، إنه كان يأمل في أن يقدم منافسه أداء أفضل وإنه يتطلع إلى نزالات أكبر في المستقبل.
وقال لمنصة «دازون»: «أنا أقاتل الجميع... مباراة توحيد الألقاب مثيرة للاهتمام. أعطوني الأسماء الكبيرة. ربما دانييل دوبوا، ربما (فيليب) هرجوفيتش، ربما الفائز من تايسون (فوري و) أنتوني جوشوا. أنا أقاتل الجميع حقاً. بالنسبة لي، هذه ليس مشكلة. أرسلوا لي المكان أو سأرسل أنا المكان. في ألمانيا، لمَ لا؟».
يحمل البريطاني دوبوا حزام منظمة الملاكمة العالمية، بينما يحمل الكرواتي هرجوفيتش حزام الاتحاد الدولي للملاكمة. أما الروسي مراد جاسييف فهو بطل رابطة الملاكمة العالمية.
ويلتقي البطلان البريطانيان السابقان فوري وجوشوا في كارديف في الساعات الأولى من يوم 12 ديسمبر (كانون الأول).
ويعد كابايل أول بطل ألماني في الوزن الثقيل منذ ماكس شميلينغ في عام 1932.
وسبق النزال دق الجرس 10 مرات تكريماً لذكرى الملاكم الآيرلندي لي ريفز، الذي توفي هذا الشهر عن عمر 31 عاماً بعد تعرضه لإصابات خطيرة خلال نزال في أغسطس (آب).
منتخب المكسيك يتأهل إلى مونديال البرازيل للسيداتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5346868-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83-%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA
تأهل منتخب المكسيك إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2027 في البرازيل، بعدما تغلب على منتخب هايتي 4 - 2، فجر اليوم (الأحد)، في دور الثمانية لبطولة اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، ليحجز مقعده في الدور قبل النهائي.
وسجلت ليزبيث أوفايي هدفين للمكسيك في الدقيقتين 42 و73، وأضافت ديانا أوردونيز وماريكارمن رييس الهدفين الآخرين في الدقيقتين 13 و45، بينما سجلت بريتاني رافينو وكيثنا لويس هدفي هايتي في الدقيقتين 31 و59.
ويلتقي المنتخب المكسيكي في الدور قبل النهائي مع نظيره الكندي، الذي تأهل بالفوز على بنما 4 - صفر.
كما ضمن منتخب المكسيك التأهل إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجليس، بعدما حجز مقعده بين الفرق الأربعة المتأهلة للمربع الذهبي.
سينسيناتي يطيح بناشفيل ويحجز مقعده في قبل نهائي الدوري الأميركيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5346867-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%81%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
سينسيناتي يطيح بناشفيل ويحجز مقعده في قبل نهائي الدوري الأميركي
سجل صامويل جيدي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88 بعد دقيقة من مشاركته (أ.ب)
فجَّر إف سي سينسيناتي مفاجأة بإقصاء المتصدر ناشفيل والتأهل إلى الدور قبل النهائي من منافسات القسم الشرقي بالدوري الأميركي لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 1 - صفر، فجر اليوم (الأحد)، ليحسم سلسلة مواجهاتهما في الدور الأول من الأدوار الإقصائية بانتصارين دون رد، رغم صعوده إلى هذه المرحلة عبر الملحق.
وسجل صامويل جيدي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88، بعد أقل من دقيقة على مشاركته بديلاً، مستفيداً من تمريرة إيفاندر دا سيلفا، ليقود سينسيناتي إلى الدور قبل النهائي، حيث يلتقي شارلوت إف سي.
وقدم ناشفيل موسماً استثنائياً، تُوِّج خلاله بدرع المشجعين، بعدما حصد 77 نقطة، محققاً رقماً قياسياً في تاريخ المسابقة، لكنه ودَّع المنافسات مبكراً عقب خسارته أمام سينسيناتي في المباراتين.
كما فاز فيلادلفيا يونيون على نيو إنغلاند ريفولوشن 1 - صفر، ليعادل سلسلة مواجهاتهما بانتصار لكل فريق، ويفرض مباراة فاصلة يوم الأربعاء المقبل.
وسجل ميلان إيلوسكي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 86، بينما تألق الحارس الشاب أندرو ريك بالتصدي لثلاث محاولات، ليحافظ على نظافة شباكه، رغم الضغط المتأخر من المنافس.
وفي المقابل، قدم حارس نيو إنغلاند مات تيرنر، أداءً مميزاً، بعدما تصدى لعشر محاولات، معادلاً الرقم القياسي للنادي في مباراة واحدة بالأدوار الإقصائية.
وفي القسم الغربي، تأهل إف سي دالاس إلى الدور قبل النهائي، بعدما تغلب على بورتلاند تيمبرز بركلات الترجيح 5 - 3، عقب التعادل 2 - 2 في الوقت الأصلي، ليحسم سلسلة مواجهاتهما في الدور الأول من الأدوار الإقصائية بانتصارين دون رد.
وتقدم دالاس بهدفين سجلهما بيتار موسى في الدقيقة 12، وران بنجامين في الدقيقة 76، لكن بورتلاند نجح في العودة خلال الدقائق الأخيرة، بعدما سجل خوسيه كايسيدو الهدف الأول في الدقيقة 79، قبل أن يدرك جايج جيرا التعادل في الدقيقة 85.
ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لدالاس، بعدما أضاع ألكسندر أرافينا محاولته، ليحجز الفريق مقعده في الدور قبل النهائي، حيث ينتظر الفائز من مواجهة سانت لويس سيتي ولوس أنجليس إف سي.
من جانبه، أنعش لوس أنجليس إف سي آماله في التأهل، بعدما اكتسح ضيفه سانت لويس سيتي 4 - 1، ليعادل نتيجة سلسلة المواجهات بين الفريقين بانتصار لكل منهما، ويتجه الطرفان إلى مباراة فاصلة يوم الأربعاء المقبل في سانت لويس.
وفرض الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نفسه نجماً للمباراة، بعدما سجل هدفين في الدقيقتين 7 و22، بينما أضاف الغابوني دينيس بوانغا هدفاً في الدقيقة 20، وليو فالتا هدفاً في الدقيقة 85، فيما سجل داميون داونز هدف سانت لويس الوحيد في الدقيقة 80.