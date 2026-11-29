تأهل منتخب المكسيك إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2027 في البرازيل، بعدما تغلب على منتخب هايتي 4 - 2، فجر اليوم (الأحد)، في دور الثمانية لبطولة اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، ليحجز مقعده في الدور قبل النهائي.

يلتقي المنتخب المكسيكي في الدور قبل النهائي مع نظيره الكندي (أ.ب)

وسجلت ليزبيث أوفايي هدفين للمكسيك في الدقيقتين 42 و73، وأضافت ديانا أوردونيز وماريكارمن رييس الهدفين الآخرين في الدقيقتين 13 و45، بينما سجلت بريتاني رافينو وكيثنا لويس هدفي هايتي في الدقيقتين 31 و59.

ويلتقي المنتخب المكسيكي في الدور قبل النهائي مع نظيره الكندي، الذي تأهل بالفوز على بنما 4 - صفر.

ضمِنَ منتخب المكسيك التأهل إلى منافسات كرة القدم في أولمبياد لوس أنجليس (أ.ب)

كما ضمن منتخب المكسيك التأهل إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجليس، بعدما حجز مقعده بين الفرق الأربعة المتأهلة للمربع الذهبي.