تستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكوستاريكا وجامايكا نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات عام 2031، بحسب ما أعلن رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جاني إنفانتينو، خلال مؤتمر استثنائي عُقد، الاثنين، بينما تقام نسخة 2035 في بريطانيا المرشحة الوحيدة للاستضافة.

ولم يكن هذا الإعلان مفاجئاً؛ إذ إن الدول الأربع كانت المرشحة الوحيدة لتنظيم بطولة 2031 من الحدث العالمي، الذي ستقام نسخته المقبلة في البرازيل بين 24 يونيو (حزيران) و25 يوليو (تموز) 2027.

وستشهد كأس العالم 2031 زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخباً، على غرار بطولة الرجال التي أقيمت هذا العام أيضاً في الولايات المتحدة والمكسيك، إلى جانب كندا.

وقالت سيندي بارلو كون رئيسة الاتحاد الأميركي لكرة القدم: «إنها فرصة تاريخية لتسريع تطوير كرة القدم النسائية في جميع أنحاء العالم».

بدورها، قالت ديبي هيويت، رئيسة الاتحاد الإنجليزي للعبة: «ستكون هذه كأس العالم الخاصة بكنّ، كأس العالم الخاصة بالجميع».

وأضافت هيويت التي تشغل أيضاً منصب نائبة رئيس «فيفا»: «سنحتفي بقوة كرة القدم النسائية».

وبذلك، ستستضيف الولايات المتحدة والمكسيك كأس عالم ثانية خلال 5 سنوات، بعد كأس العالم للرجال التي أُقيمت، الصيف الماضي، بتنظيم مشترك مع كندا. وستكون هذه النسخة الثالثة من البطولة العالمية على الأراضي الأميركية بعد نسختي 1999 و2003.

ويُعد المنتخب الأميركي للسيدات، من أبرز القوى في كرة القدم النسائية، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب بعدما توّج بالبطولة 4 مرات.

وبعد كأس أوروبا 2028 للرجال التي ستُنظم في بريطانيا وجمهورية آيرلندا، ظفرت إنجلترا واسكوتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية بحق استضافة حدث رياضي كبير آخر خلال سنوات قليلة.

ومن بين الدول الأربع التي ستستضيف الحدث، يملك المنتخب الإنجليزي أقوى فريق حالياً، بعدما أحرز لقب بطولة أوروبا مرتين متتاليتين.

لكن الإنجليزيات لم يسبق لهن الفوز بكأس العالم التي سيدخلنها بين أبرز المرشحات، إلى جانب إسبانيا حاملة اللقب، في البرازيل، الصيف المقبل.