من اقتربت أيامه من النهاية في مانشستر يونايتد؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5346706-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%AF%D8%9F
كم تبقى لبرونو فرنانديز من وقت في أولد ترافورد؟ (أ.ب)
أثارت الهزيمة الثقيلة لمانشستر يونايتد أمام برينتفورد برباعية نظيفة على ملعب «أولد ترافورد»، السبت، تساؤلات بشأن مستقبل عدد من لاعبي الفريق تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، خصوصاً في ظل استمرار تراجع مستوياتهم وبقاء الفريق في منطقة الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي تقييمه لأداء اللاعبين، طرح سيمون ستون، كبير مراسلي كرة القدم في «بي بي سي»، تساؤلات بشأن مستقبل المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، الذي حصل على 4 درجات من أصل 10، بعدما شارك في مركز الظهير الأيسر، في تجربة لم تحقق النجاح المطلوب، فضلاً عن افتقاده القوة الدفاعية الكافية، مشيراً إلى أن نهاية مسيرته مع مانشستر يونايتد تبدو قريبة.
ولم يكن البرتغالي برونو فرنانديز بمنأى عن التساؤلات بشأن مستقبله، رغم حصوله على 6 درجات، بعدما تعافى من إصابة فيروسية للمشاركة في المباراة، وأظهر قدراته الإبداعية المعتادة ولم يتوقف عن المحاولة، لكن ستون تساءل عن المدة المتبقية لقائد الفريق في «أولد ترافورد».
وامتدت الشكوك إلى المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي، الذي حصل على 6 درجات، وشارك أساسياً في مباراتين متتاليتين للمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبذل جهوداً كبيرة في التحرك والركض، لكن التساؤل بقي قائماً بشأن ما إذا كان يمتلك الجودة الكافية للعب مع مانشستر يونايتد.
وحصل المدافع الفرنسي ليني يورو على 4 درجات، بعدما أفلت كالوم ويلسون من رقابته في الهدف الأول، ولم يتعامل بالسرعة الكافية مع الخطر في الهدف الثاني، فيما نال هاري ماغواير 5 درجات، رغم محاولاته الهجومية الخطيرة، التي اصطدمت إحداها بالعارضة، وتصدى الحارس لأخرى، وأُبعدت ثالثة من على خط المرمى، غير أن مشكلاته الحقيقية تكمن في الجانب الدفاعي من الملعب.
وحصل الحارس البلجيكي سيني لامينس على 5 درجات، رغم تصديه ببراعة لمحاولة جايدون أنتوني، وسط تساؤلات عما إذا كان بإمكانه التعامل بصورة أفضل مع الهدف الأول.
ونال البرتغالي ديوغو دالوت 6 درجات، بعدما قدم أداءً مقبولاً وسط مستوى جماعي سيئ، وهي الدرجة ذاتها التي حصل عليها البلجيكي يوري تيليمانس، الذي حاول صناعة الفرص وسدد كرة اصطدمت بالعارضة، لكن لاعبي برينتفورد نجحوا في تجاوز خط وسط يونايتد بسهولة كبيرة.
وحصل كوبي ماينو على 6 درجات أيضاً، وسط قناعة بأن اللاعب الشاب يُطالب بتقديم الكثير في فريق يعاني تراجعاً جماعياً، ما يجعل ابتعاده عن أفضل مستوياته أمراً غير مستغرب.
وكان استبدال الإيفواري أماد ديالو بين الشوطين مفاجئاً، بعدما شكل تهديداً كبيراً على الجانب الأيمن، وحصل على 6 درجات، لكن بوكتينيو كان مضطراً إلى إجراء تغييرات في محاولة لإنقاذ المباراة.
واكتفى الدنماركي باتريك دورغو بـ5 درجات، بعدما أهدر فرصتين للتسجيل، ولم تتسم تمريراته بالسرعة أو الدقة الكافية.
وكان الشاب شيا لاسي، الذي شارك بديلاً في الدقيقة 70، اللاعب الوحيد في مانشستر يونايتد الذي حصل على 7 درجات، بعدما أجبر حارس برينتفورد على التصدي لمحاولة جيدة، وسط مساندة واضحة من جماهير أصحاب الأرض.
وحصل لوك شو على 6 درجات بعد عودته من غياب استمر سبعة أسابيع، وأسهم في تحسين الأداء الدفاعي للفريق، فيما نال ماسون ماونت الدرجة ذاتها، مقابل 5 درجات لكل من الكاميروني بريان مبيومو والبرازيلي ماتيوس كونيا.
وعلى الجانب الآخر، عكست تقييمات لاعبي برينتفورد تفوقهم الكبير، إذ حصل الدنماركي ميكيل دامسغارد على أعلى تقييم في المباراة بـ9 درجات، بعدما أظهر رؤية استثنائية في صناعة اللعب، وأسهم في بناء الهدفين الأول والثاني، ليكون اللاعب الأكثر إبداعاً وتأثيراً على أرض الملعب.
ونال كالوم ويلسون، صاحب الهدفين، 8 درجات، وهي الدرجة ذاتها التي حصل عليها دانغو واتارا، وكريستوفر آير، ومامادو سانغاري، وجايدون أنتوني، فيما حصل مايكل كايودي، وسيب فان دن بيرغ، وكين لويس بوتر، وفيتالي يانلت على 7 درجات لكل منهم، مقابل 6 درجات للحارس كاويمين كيليهر والبديلين كيفن شاده وماتياس ينسن.
وكانت تقييمات جماهير «بي بي سي» أكثر قسوة على لاعبي مانشستر يونايتد، إذ لم ينجح أي منهم في بلوغ 4 درجات من أصل 10، وتصدر شيا لاسي القائمة بـ3.77 درجة، يليه مبيومو بـ3.11 درجة، فيما حصل برونو فرنانديز على 2.65 درجة، وليني يورو على 2.53 درجة، وليساندرو مارتينيز على 2.37 درجة، وتذيل ديوغو دالوت القائمة بـ2.36 درجة.
وفي المقابل، اختارت الجماهير كالوم ويلسون أفضل لاعب في المباراة، بتقييم بلغ 8.49 درجة.
وضع برونو فرنانديز التساؤلات حول مستقبله مع مانشستر يونايتد جانباً، ليقدم أفضل عروضه هذا الموسم أمام ناديه السابق سبورتنغ لشبونة، الأربعاء.
«الشرق الأوسط» (لشبونة)
من اقتربت أيامه من النهاية في مانشستر يونايتد؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5346706-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%AF%D8%9F
كم تبقى لبرونو فرنانديز من وقت في أولد ترافورد؟ (أ.ب)
أثارت الهزيمة الثقيلة لمانشستر يونايتد أمام برينتفورد برباعية نظيفة على ملعب «أولد ترافورد»، السبت، تساؤلات بشأن مستقبل عدد من لاعبي الفريق تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، خصوصاً في ظل استمرار تراجع مستوياتهم وبقاء الفريق في منطقة الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي تقييمه لأداء اللاعبين، طرح سيمون ستون، كبير مراسلي كرة القدم في «بي بي سي»، تساؤلات بشأن مستقبل المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، الذي حصل على 4 درجات من أصل 10، بعدما شارك في مركز الظهير الأيسر، في تجربة لم تحقق النجاح المطلوب، فضلاً عن افتقاده القوة الدفاعية الكافية، مشيراً إلى أن نهاية مسيرته مع مانشستر يونايتد تبدو قريبة.
ولم يكن البرتغالي برونو فرنانديز بمنأى عن التساؤلات بشأن مستقبله، رغم حصوله على 6 درجات، بعدما تعافى من إصابة فيروسية للمشاركة في المباراة، وأظهر قدراته الإبداعية المعتادة ولم يتوقف عن المحاولة، لكن ستون تساءل عن المدة المتبقية لقائد الفريق في «أولد ترافورد».
وامتدت الشكوك إلى المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي، الذي حصل على 6 درجات، وشارك أساسياً في مباراتين متتاليتين للمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبذل جهوداً كبيرة في التحرك والركض، لكن التساؤل بقي قائماً بشأن ما إذا كان يمتلك الجودة الكافية للعب مع مانشستر يونايتد.
وحصل المدافع الفرنسي ليني يورو على 4 درجات، بعدما أفلت كالوم ويلسون من رقابته في الهدف الأول، ولم يتعامل بالسرعة الكافية مع الخطر في الهدف الثاني، فيما نال هاري ماغواير 5 درجات، رغم محاولاته الهجومية الخطيرة، التي اصطدمت إحداها بالعارضة، وتصدى الحارس لأخرى، وأُبعدت ثالثة من على خط المرمى، غير أن مشكلاته الحقيقية تكمن في الجانب الدفاعي من الملعب.
وحصل الحارس البلجيكي سيني لامينس على 5 درجات، رغم تصديه ببراعة لمحاولة جايدون أنتوني، وسط تساؤلات عما إذا كان بإمكانه التعامل بصورة أفضل مع الهدف الأول.
ونال البرتغالي ديوغو دالوت 6 درجات، بعدما قدم أداءً مقبولاً وسط مستوى جماعي سيئ، وهي الدرجة ذاتها التي حصل عليها البلجيكي يوري تيليمانس، الذي حاول صناعة الفرص وسدد كرة اصطدمت بالعارضة، لكن لاعبي برينتفورد نجحوا في تجاوز خط وسط يونايتد بسهولة كبيرة.
وحصل كوبي ماينو على 6 درجات أيضاً، وسط قناعة بأن اللاعب الشاب يُطالب بتقديم الكثير في فريق يعاني تراجعاً جماعياً، ما يجعل ابتعاده عن أفضل مستوياته أمراً غير مستغرب.
وكان استبدال الإيفواري أماد ديالو بين الشوطين مفاجئاً، بعدما شكل تهديداً كبيراً على الجانب الأيمن، وحصل على 6 درجات، لكن بوكتينيو كان مضطراً إلى إجراء تغييرات في محاولة لإنقاذ المباراة.
واكتفى الدنماركي باتريك دورغو بـ5 درجات، بعدما أهدر فرصتين للتسجيل، ولم تتسم تمريراته بالسرعة أو الدقة الكافية.
وكان الشاب شيا لاسي، الذي شارك بديلاً في الدقيقة 70، اللاعب الوحيد في مانشستر يونايتد الذي حصل على 7 درجات، بعدما أجبر حارس برينتفورد على التصدي لمحاولة جيدة، وسط مساندة واضحة من جماهير أصحاب الأرض.
وحصل لوك شو على 6 درجات بعد عودته من غياب استمر سبعة أسابيع، وأسهم في تحسين الأداء الدفاعي للفريق، فيما نال ماسون ماونت الدرجة ذاتها، مقابل 5 درجات لكل من الكاميروني بريان مبيومو والبرازيلي ماتيوس كونيا.
وعلى الجانب الآخر، عكست تقييمات لاعبي برينتفورد تفوقهم الكبير، إذ حصل الدنماركي ميكيل دامسغارد على أعلى تقييم في المباراة بـ9 درجات، بعدما أظهر رؤية استثنائية في صناعة اللعب، وأسهم في بناء الهدفين الأول والثاني، ليكون اللاعب الأكثر إبداعاً وتأثيراً على أرض الملعب.
ونال كالوم ويلسون، صاحب الهدفين، 8 درجات، وهي الدرجة ذاتها التي حصل عليها دانغو واتارا، وكريستوفر آير، ومامادو سانغاري، وجايدون أنتوني، فيما حصل مايكل كايودي، وسيب فان دن بيرغ، وكين لويس بوتر، وفيتالي يانلت على 7 درجات لكل منهم، مقابل 6 درجات للحارس كاويمين كيليهر والبديلين كيفن شاده وماتياس ينسن.
وكانت تقييمات جماهير «بي بي سي» أكثر قسوة على لاعبي مانشستر يونايتد، إذ لم ينجح أي منهم في بلوغ 4 درجات من أصل 10، وتصدر شيا لاسي القائمة بـ3.77 درجة، يليه مبيومو بـ3.11 درجة، فيما حصل برونو فرنانديز على 2.65 درجة، وليني يورو على 2.53 درجة، وليساندرو مارتينيز على 2.37 درجة، وتذيل ديوغو دالوت القائمة بـ2.36 درجة.
وفي المقابل، اختارت الجماهير كالوم ويلسون أفضل لاعب في المباراة، بتقييم بلغ 8.49 درجة.
هل بيلينغهام أفضل لاعب خط وسط في العالم حالياً؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5346705-%D9%87%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B%D8%9F
شارك بيلينغهام كبديل أمام آيندهوفن وقلب تأخر ريال مدريد إلى فوز بخماسية (رويترز)
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هل بيلينغهام أفضل لاعب خط وسط في العالم حالياً؟
شارك بيلينغهام كبديل أمام آيندهوفن وقلب تأخر ريال مدريد إلى فوز بخماسية (رويترز)
هل يوجد حالياً لاعب خط وسط في العالم أفضل من جود بيلينغهام؟ بالنسبة لجوزيه مورينيو، الإجابة هي: لا. ورغم أن المدير الفني لريال مدريد قد يكون حريصاً على إدارة دقائق لعب النجم الإنجليزي الدولي، فإنه لم يتوانَ عن كيل المديح له؛ فبعد أن شارك اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً بديلاً أمام آيندهوفن الهولندي وسجل هدفاً رائعاً بتسديدة مباشرة، ساهم في قلب تأخر ريال مدريد في الشوط الأول إلى فوز بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف وحيد.
وقال مورينيو: «إنه يمتلك القوة البدنية، والمهارة الفنية، والفهم الخططي والتكتيكي للُّعبة، والطموح. باختصار: لديه كل شيء. إنه لاعب استثنائي بكل المقاييس، وبالنسبة إليَّ هو بلا شك أفضل لاعب خط وسط في العالم».
جاء هذا الأداء المذهل لبيلينغهام –حسب توم مكوي على موقع «بي بي سي»- خلال 45 دقيقة فقط، بعد 9 أيام فقط من تألقه اللافت مع المنتخب الإنجليزي في المباراة التي انتهت بالفوز على إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.
وفي حين نال اللاعب -الذي سبق له اللعب بقميصَي برمنغهام وبوروسيا دورتموند- إشادات واسعة عن أدائه في كأس العالم 2026؛ حيث سجل 7 أهداف، يرى مورينيو أن المزيج الفريد الذي يمتلكه بيلينغهام، والذي يجمع بين المهارة الفنية والجهد البدني الكبير، لم يحظَ بعد بالتقدير الذي يستحقه بالكامل. وقال مورينيو عقب الفوز على آيندهوفن: «يمكنه اللعب في مركز صانع الألعاب، أو كلاعب خط وسط مهاجم، سواء ضمن خط وسط مكوَّن من لاعبين أو لاعب واحد. ولهذا السبب قلت -عندما جرى الحديث عن جائزة «الكرة الذهبية»- إنه لأمر مخزٍ ألا يكون ضمن قائمة العشرة الأوائل».
ومع وجود لاعبين مثل لامين يامال ومايكل أوليسيه –اللذين يلعبان في مركز الجناح- كمرشحين محتملين لجائزة «الكرة الذهبية» لعام 2027، هل هناك لاعب آخر في خط الوسط أفضل من بيلينغهام؟
التقرير يستعرض العوامل التي تجعل بيلينغهام لاعباً بهذا المستوى العالي، ومن هم أقرب منافسيه.
جود بيلينغهام (ريال مدريد)
رغم أنه يبلغ من العمر 23 عاماً فقط، فإن بيلينغهام يقضي بالفعل عامه الرابع في ريال مدريد، وهو في طريقه لتحقيق أكثر مواسمه غزارة تهديفية منذ موسمه الأول (2023- 2024)، الذي سجل فيه 23 هدفاً، وقدم 13 تمريرة حاسمة، بما في ذلك التمريرة التي جاء منها هدف فينيسيوس جونيور في نهائي دوري أبطال أوروبا. وقد سجل هذا الموسم 7 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة خلال 18 مشاركة.
وفي الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، لا يتفوق عليه في عدد المساهمات التهديفية سوى 3 من لاعبي خط الوسط، لكن ما يميز بيلينغهام حقاً هو شمولية أدائه. فهو يتصدر قائمة لاعبي ريال مدريد في استعادة الكرة، والفوز بالصراعات الثنائية، والحصول على الأخطاء.
ورغم أن كيليان مبابي هو الوحيد الذي سدد عدداً أكبر من الكرات بين القائمين والعارضة، فإن دور بيلينغهام يتجاوز مجرد التوغل المتأخر داخل منطقة الجزاء؛ إذ يتصدر لاعبي ريال مدريد في عدد التمريرات المرسلة إلى الثلث الأخير من الملعب، كما يتصدر لاعبي الفريق في عدد مرات الانطلاق بالكرة، ويأتي في المرتبة الثانية -خلف أردا غولر- من حيث صناعة الفرص. وعندما منحه مدربوه في برمنغهام القميص رقم 22، كان ذلك يعكس إيمانهم بقدرته على أداء أي دور في خط الوسط، سواء كصانع ألعاب أو كلاعب خط وسط مهاجم أو كمحور ارتكاز. وقد نجح بيلينغهام في تحقيق تلك الإمكانات ليصبح لاعب خط وسط متكاملاً.
فيتينيا (باريس سان جيرمان)
على غرار بيلينغهام الذي بدأ مسيرته الاحترافية مع برمنغهام، قضى فيتينيا أيضاً جزءاً من سنوات تكوينه في منطقة ميدلاندز الإنجليزية؛ حيث خاض 22 مباراة مع نادي وولفرهامبتون خلال فترة إعارة، سجل خلالها هدفاً واحداً، كان تسديدة مذهلة من مسافة بعيدة في مرمى فريق تشورلي عام 2021.
لكن تسجيل الأهداف ليس الميزة الأبرز لصانع الألعاب البرتغالي؛ إذ يشتهر أكثر بدقته المتناهية في التمرير. وقد لعب النجم البرتغالي البالغ من العمر 26 عاماً دوراً محورياً في مسيرة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا؛ حيث وصفه مديره الفني لويس إنريكي بأنه «يجسد نموذج لاعب خط الوسط المثالي».
اختير فيتينيا أفضل لاعب في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي فاز فيها باريس سان جيرمان على آرسنال الموسم الماضي؛ حيث نجح في إتمام 141 تمريرة من أصل 150، معادلاً بذلك الرقم القياسي المسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي حققه تشافي لاعب برشلونة في عام 2011.
احتل فيتينيا المركز الثالث في تصويت جائزة «الكرة الذهبية» لعام 2025؛ لكنه تراجع إلى المركز الرابع عشر هذا العام؛ وهو ترتيب لم يتفق معه لويس إنريكي. وقال المدير الفني لباريس سان جيرمان الشهر الماضي: «إنه لمن دواعي سروري حقاً أن أمتلك لاعباً يتمتع بهذه القدرات البدنية وتلك العقلية. إنه يقدم مستويات مذهلة».
ديكلان رايس (آرسنال)
جاء رايس في مركزٍ يسبق فيتينيا مباشرة، ويتأخر بأربعة مراكز عن زميله في المنتخب الإنجليزي جود بيلينغهام، في ترتيب «الكرة الذهبية» لعام 2026، وذلك بعد مساهمته في فوز آرسنال بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2004.
في بداياته مع وست هام، لعب رايس فترة وجيزة في مركز قلب الدفاع، قبل أن يثبِّت أقدامه كلاعب خط وسط مدافع من الطراز الأول. ومنذ انضمامه إلى آرسنال في عام 2023، ارتقى بأدائه إلى مستوى آخر، مضيفاً لمسات هجومية أكثر فاعلية.
صنع رايس 17 فرصة محققة للتسجيل في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي -وفقاً لمعايير شركة «أوبتا»- وهو رقم لم يتفوق عليه سوى برونو فرنانديز وريان شرقي. كما قدم اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً 14 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات مع ناديه منذ أغسطس (آب) 2025. ورغم أن الكرات الثابتة ساهمت بلا شك في هذا الرصيد، فإن إسهاماته تتجاوز ذلك بكثير. فهو يصنَّف ضمن أفضل لاعبي الوسط في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا من حيث «التقدم بالكرة»، كما يسجل أرقاماً مبهرة مماثلة في صناعة الفرص، وعدد اللمسات، والتمريرات الحاسمة المتوقعة.
رودري (برشلونة)
غاب اللاعب الفائز بجائزة «الكرة الذهبية» عام 2024 عن صفوف المنتخب الإسباني في المباراة التي خسرها أمام إنجلترا ضمن دوري الأمم الأوروبية هذا الشهر بسبب الإصابة. وقد كان غيابه مؤثراً للغاية؛ حيث عانى أصحاب الأرض -على غير عادتهم- في فرض سيطرتهم على مجريات اللعب، على الأقل في الوقت الذي كان فيه الخصم يلعب بـ11 لاعباً. كان هذا الأداء مغايراً تماماً لما قدمته إسبانيا خلال مسيرتها في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 وكأس العالم 2026، وهما البطولتان اللتان فاز فيهما رودري بلقب أفضل لاعب في البطولة.
وقد نجح اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً في إتمام 756 تمريرة خلال تتويج إسبانيا بلقبها العالمي الثاني، وهو أكبر عدد من التمريرات يتم تسجيله على الإطلاق في نسخة واحدة من كأس العالم. وتكتسب عروضه هذا الصيف أهمية أكبر، بالنظر إلى أنه استغرق بعض الوقت لاستعادة مستواه المعهود بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وهي إصابة أبعدته عن الملاعب طوال معظم موسم 2024- 2025.
ومنذ انضمامه إلى برشلونة في أغسطس الماضي، اندمج اللاعب السابق لمانشستر سيتي بسلاسة تامة؛ إذ يبلغ متوسط تمريراته الناجحة 106 تمريرات في كل 90 دقيقة ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز، وهو ثاني أعلى معدل بين جميع اللاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، خلف فيتينيا.
بيدري (برشلونة)
قد يكون بيدري أصغر بست سنوات من زميله في خط وسط برشلونة، رودري؛ لكنه يمتلك خبرة استثنائية بالنسبة للاعب في الرابعة والعشرين من عمره؛ فقد خاض أكثر من 250 مباراة بقميص برشلونة، فضلاً عن مشاركته في نسختين من بطولة كأس الأمم الأوروبية ونسختين من كأس العالم.
ويجمع لاعب خط الوسط المولود في تينيريفي بين الجهد البدني الهائل والمهارة العالية في التعامل مع الكرة. وقد صنع بيدري 26 فرصة من اللعب المفتوح في الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم، وهو سادس أعلى رقم في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، كما ينجح في استعادة الكرة بمتوسط 7.6 مرة في كل 90 دقيقة، وهو عاشر أعلى معدل في هذا الجانب.
ومع ذلك، ونظراً لوفرة الخيارات في خط وسط المنتخب الإسباني، فإنه لا يضمن حتى مكاناً أساسياً في تشكيلة منتخب بلاده؛ حيث فضَّل الجهاز الفني الاعتماد على فابيان رويز في المباريات الثلاث الأخيرة خلال كأس العالم 2026. ويستحق فابيان رويز، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان -الذي حل في المركز العاشر في ترتيب جائزة «الكرة الذهبية» لهذا العام- أن يُدرج ضمن أي نقاش حول أفضل لاعبي خط الوسط في العالم.
فيرمين لوبيز (برشلونة)
ربما لا يحظى فيرمين لوبيز بشهرة زميليه نفسها في برشلونة، رودري وبيدري؛ لكن بالنظر إلى مستواه الحالي، يُعد هذا اللاعب الشاب متعدد المهام واحداً من أفضل لاعبي خط الوسط في أوروبا الذين يجمعون بين الأدوار الدفاعية والهجومية، والقدرة على تسجيل الأهداف.
سجَّل اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً 9 أهداف وقدَّم 7 تمريرات حاسمة هذا الموسم. وإذا ما احتسبنا الأهداف المسجلة في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا ودوري أبطال أوروبا فقط، فلن نجد محور ارتكاز يتفوق عليه في هذه الإحصائية.
وعلى الرغم من قدرة لوبيز على اللعب في مركز الجناح، فإن وجود لامين يامال وأنتوني غوردون جعله يشارك هذا الموسم بشكل أساسي في مركز لاعب خط الوسط المتقدم أو صانع الألعاب. وقد لعب خريج أكاديمية برشلونة دوراً ثانوياً خلال تتويج إسبانيا بلقب كأس الأمم الأوروبية 2024، كما حال سوء الحظ دون مشاركته في كأس العالم بعد تعرضه لكسر في قدمه خلال شهر مايو (أيار) الماضي. ومع ذلك، فقد منحته فترة الراحة في الصيف فرصة للانطلاق بقوة هذا الموسم، ومنذ ذلك الحين وهو يواصل تقديم أداءٍ متميزٍ دون تراجع.
بوكتينيو بلا شهر عسل… ومانشستر يونايتد يواجه شبح الهبوطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5346703-%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%84%E2%80%A6-%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7
بوكتينيو بلا شهر عسل… ومانشستر يونايتد يواجه شبح الهبوط
ماوريسيو بوكتينيو سقط بالأربعة للمرة الثانية توالياً بـ«البريميرليغ» (أ.ب)
انتهت المباراة الأولى لماوريسيو بوكتينيو على ملعب «أولد ترافورد» مدرباً لمانشستر يونايتد بصورة مأساوية، بعدما حقق برينتفورد انتصاراً مريحاً أبقى أصحاب الأرض في منطقة الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وتعد هذه الهزيمة بحسب شبكة «بي بي سي البريطانية»، الثانية توالياً بنتيجة 4 - 0، بعد الخسارة الثقيلة أمام ليفربول على ملعب «أنفيلد»، الأسبوع الماضي، ما يعني أن يونايتد سيقبع في المركز الأخير، الأحد، في حال فوز كريستال بالاس على هال سيتي.
ولا يزال انتصار يونايتد على إيبسويتش في أغسطس (آب) الماضي فوزه الوحيد، هذا الموسم.
وبدأ أصحاب الأرض المباراة بصورة جيدة، واقترب باتريك دورغو وجوشوا زيركزي من التسجيل، وبدا لفترة أن الظهور الأول لبوكتينيو على ملعب «أولد ترافورد» قد يمنح جماهير يونايتد أخيراً شيئاً تحتفل به.
لكن صافرة نهاية الشوط الأول قوبلت مجدداً بصيحات الاستهجان، بعدما سجل كالوم ويلسون هدفين في غضون 13 دقيقة، ليمنح برينتفورد تقدماً مريحاً.
وجاء الهدف الأول بعدما تمركز المهاجم بين مدافعين، واستقبل تمريرة دانغو واتارا، وسدد بقوة في الشباك في الدقيقة 19، مسجلاً هدفه الأول، هذا الموسم.
ثم اخترقت تمريرة متقنة من ميكيل دامسغارد دفاع يونايتد، واستدرج واتارا المدافعين قبل أن يهيئ الكرة لويلسون ليسددها بقوة في المرمى.
وبدأ يونايتد الشوط الثاني بصورة إيجابية، لكن الهجمات الواعدة انتهت إما بسبب غياب الهدوء والتركيز، وإما بسبب افتقاد اللمسة الحاسمة لمهاجم يتمتع بالثقة.
وسدد يوري تيليمانس كرة من مسافة بعيدة اصطدمت بالعارضة، بينما أُبعدت ضربة رأسية لهاري ماغواير من عند خط المرمى.
لكن آمال العودة تبددت عندما سجل كريستوفر آير من ركلة ركنية، بعدما أخفق دفاع يونايتد مجدداً، وليس للمرة الأولى، هذا الموسم، في التعامل مع الكرات الثابتة.
وضاعف كيفن شاده معاناة أصحاب الأرض عندما أسقط الكرة من فوق الحارس سيني لامينس في وقت متأخر، ليصبح مجموع نتائج فريق بوكتينيو في مباراتيه الأخيرتين 0 - 8.
وواصل برينتفورد مستوياته الرائعة تحت قيادة كيث أندروز، ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب.
وإذا كانت لدى بوكتينيو أي شكوك بشأن صعوبة المهمة التي تنتظره لتغيير واقع مانشستر يونايتد، فإن ظهوره الأول على مقاعد البدلاء بملعب «أولد ترافورد» كان كفيلاً بتبديدها سريعاً.
وأشارت التقارير، وقت تعيين المدرب الأرجنتيني، إلى شعوره بأنه حصل على وظيفة أحلامه، لكنه لم يُمنح حتى رفاهية الاستمتاع بفترة شهر عسل.
فبعد الهزيمة الثقيلة على ملعب «أنفيلد»، الأسبوع الماضي، جاء التعادل الفوضوي أمام سبورتينغ في دوري أبطال أوروبا، منتصف الأسبوع، ليجد بوكتينيو نفسه الآن أمام هزيمتين ثقيلتين متتاليتين في الدوري، واحتمال حقيقي للدخول في معركة تفادي الهبوط.
وأمام برينتفورد المتألق، بدا يونايتد خطيراً هجومياً في بعض الفترات، لكن تسديداته الـ25، التي جاء 8 منها على المرمى، كشفت افتقاده الفاعلية الهجومية.
ويواصل دفاعه الهش التسبب في مشكلات كبيرة، بعدما انكشف في هدفي ويلسون، قبل أن يعجز عن التعامل مع كرة ثابتة، بينما فقد ديوغو دالوت تركيزه في الهدف الرابع المباغت الذي سجله شاده.
وتكشف الإحصاءات عن واقع قاتم، فقد استقبل يونايتد 15 هدفاً في أول 6 مباريات على أرضه بالدوري هذا الموسم، وهو أكبر عدد من الأهداف يستقبله في هذه المرحلة من الموسم منذ 1930 - 1931، عندما استقبل 21 هدفاً.
كما أصبح أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يستقبل هدفين على الأقل في 7 أشواط متتالية.
وكان وجود مانشستر يونايتد في منطقة الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز يبدو في وقت ما أمراً لا يمكن تصوره، لكن خطر الهبوط يتحول سريعاً إلى واقع يتعين على بوكتينيو مواجهته.
ورغم البداية الرائعة لبرينتفورد هذا الموسم، فإنه وصل إلى ملعب «أولد ترافورد» دون تحقيق أي انتصار في آخر 10 مباريات خاضها خارج أرضه بالدوري.
لكنه غادر الملعب محققاً انتصاره الأول هناك منذ فبراير (شباط) 1937، بعدما خسر زياراته التسع التالية، ومؤكداً مكانته منافساً حقيقياً على التأهل للمسابقات الأوروبية.
وعلى النقيض تماماً من يونايتد، اتسم برينتفورد بالفاعلية أمام المرمى، إذ سجل من جميع تسديداته الأربع على المرمى.
واختتم بذلك أسبوعاً مثمراً لفريق أندروز، الذي اكتسح إيفرتون أيضاً بنتيجة 4 - 0، يوم الاثنين.
وتميز برينتفورد بالتنظيم دفاعياً وهجومياً، وحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات، هذا الموسم، ولم يتفوق عليه في هذا الجانب سوى آرسنال وبرايتون.
واستحق برينتفورد النقاط الثلاث، بينما يعكس انتصاره الأول على ملعب «أولد ترافورد» منذ 89 عاماً المسار الذي يسلكه كل من الناديين.