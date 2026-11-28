هل يوجد حالياً لاعب خط وسط في العالم أفضل من جود بيلينغهام؟ بالنسبة لجوزيه مورينيو، الإجابة هي: لا. ورغم أن المدير الفني لريال مدريد قد يكون حريصاً على إدارة دقائق لعب النجم الإنجليزي الدولي، فإنه لم يتوانَ عن كيل المديح له؛ فبعد أن شارك اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً بديلاً أمام آيندهوفن الهولندي وسجل هدفاً رائعاً بتسديدة مباشرة، ساهم في قلب تأخر ريال مدريد في الشوط الأول إلى فوز بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف وحيد.

وقال مورينيو: «إنه يمتلك القوة البدنية، والمهارة الفنية، والفهم الخططي والتكتيكي للُّعبة، والطموح. باختصار: لديه كل شيء. إنه لاعب استثنائي بكل المقاييس، وبالنسبة إليَّ هو بلا شك أفضل لاعب خط وسط في العالم».

جاء هذا الأداء المذهل لبيلينغهام –حسب توم مكوي على موقع «بي بي سي»- خلال 45 دقيقة فقط، بعد 9 أيام فقط من تألقه اللافت مع المنتخب الإنجليزي في المباراة التي انتهت بالفوز على إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وفي حين نال اللاعب -الذي سبق له اللعب بقميصَي برمنغهام وبوروسيا دورتموند- إشادات واسعة عن أدائه في كأس العالم 2026؛ حيث سجل 7 أهداف، يرى مورينيو أن المزيج الفريد الذي يمتلكه بيلينغهام، والذي يجمع بين المهارة الفنية والجهد البدني الكبير، لم يحظَ بعد بالتقدير الذي يستحقه بالكامل. وقال مورينيو عقب الفوز على آيندهوفن: «يمكنه اللعب في مركز صانع الألعاب، أو كلاعب خط وسط مهاجم، سواء ضمن خط وسط مكوَّن من لاعبين أو لاعب واحد. ولهذا السبب قلت -عندما جرى الحديث عن جائزة «الكرة الذهبية»- إنه لأمر مخزٍ ألا يكون ضمن قائمة العشرة الأوائل».

ومع وجود لاعبين مثل لامين يامال ومايكل أوليسيه –اللذين يلعبان في مركز الجناح- كمرشحين محتملين لجائزة «الكرة الذهبية» لعام 2027، هل هناك لاعب آخر في خط الوسط أفضل من بيلينغهام؟

التقرير يستعرض العوامل التي تجعل بيلينغهام لاعباً بهذا المستوى العالي، ومن هم أقرب منافسيه.

فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان (أ.ف.ب)

جود بيلينغهام (ريال مدريد)

رغم أنه يبلغ من العمر 23 عاماً فقط، فإن بيلينغهام يقضي بالفعل عامه الرابع في ريال مدريد، وهو في طريقه لتحقيق أكثر مواسمه غزارة تهديفية منذ موسمه الأول (2023- 2024)، الذي سجل فيه 23 هدفاً، وقدم 13 تمريرة حاسمة، بما في ذلك التمريرة التي جاء منها هدف فينيسيوس جونيور في نهائي دوري أبطال أوروبا. وقد سجل هذا الموسم 7 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة خلال 18 مشاركة.

وفي الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، لا يتفوق عليه في عدد المساهمات التهديفية سوى 3 من لاعبي خط الوسط، لكن ما يميز بيلينغهام حقاً هو شمولية أدائه. فهو يتصدر قائمة لاعبي ريال مدريد في استعادة الكرة، والفوز بالصراعات الثنائية، والحصول على الأخطاء.

ورغم أن كيليان مبابي هو الوحيد الذي سدد عدداً أكبر من الكرات بين القائمين والعارضة، فإن دور بيلينغهام يتجاوز مجرد التوغل المتأخر داخل منطقة الجزاء؛ إذ يتصدر لاعبي ريال مدريد في عدد التمريرات المرسلة إلى الثلث الأخير من الملعب، كما يتصدر لاعبي الفريق في عدد مرات الانطلاق بالكرة، ويأتي في المرتبة الثانية -خلف أردا غولر- من حيث صناعة الفرص. وعندما منحه مدربوه في برمنغهام القميص رقم 22، كان ذلك يعكس إيمانهم بقدرته على أداء أي دور في خط الوسط، سواء كصانع ألعاب أو كلاعب خط وسط مهاجم أو كمحور ارتكاز. وقد نجح بيلينغهام في تحقيق تلك الإمكانات ليصبح لاعب خط وسط متكاملاً.

فيتينيا (باريس سان جيرمان)

على غرار بيلينغهام الذي بدأ مسيرته الاحترافية مع برمنغهام، قضى فيتينيا أيضاً جزءاً من سنوات تكوينه في منطقة ميدلاندز الإنجليزية؛ حيث خاض 22 مباراة مع نادي وولفرهامبتون خلال فترة إعارة، سجل خلالها هدفاً واحداً، كان تسديدة مذهلة من مسافة بعيدة في مرمى فريق تشورلي عام 2021.

لكن تسجيل الأهداف ليس الميزة الأبرز لصانع الألعاب البرتغالي؛ إذ يشتهر أكثر بدقته المتناهية في التمرير. وقد لعب النجم البرتغالي البالغ من العمر 26 عاماً دوراً محورياً في مسيرة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا؛ حيث وصفه مديره الفني لويس إنريكي بأنه «يجسد نموذج لاعب خط الوسط المثالي».

اختير فيتينيا أفضل لاعب في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي فاز فيها باريس سان جيرمان على آرسنال الموسم الماضي؛ حيث نجح في إتمام 141 تمريرة من أصل 150، معادلاً بذلك الرقم القياسي المسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي حققه تشافي لاعب برشلونة في عام 2011.

ديكلان رايس لاعب أرسنال (د.ب.أ)

احتل فيتينيا المركز الثالث في تصويت جائزة «الكرة الذهبية» لعام 2025؛ لكنه تراجع إلى المركز الرابع عشر هذا العام؛ وهو ترتيب لم يتفق معه لويس إنريكي. وقال المدير الفني لباريس سان جيرمان الشهر الماضي: «إنه لمن دواعي سروري حقاً أن أمتلك لاعباً يتمتع بهذه القدرات البدنية وتلك العقلية. إنه يقدم مستويات مذهلة».

ديكلان رايس (آرسنال)

جاء رايس في مركزٍ يسبق فيتينيا مباشرة، ويتأخر بأربعة مراكز عن زميله في المنتخب الإنجليزي جود بيلينغهام، في ترتيب «الكرة الذهبية» لعام 2026، وذلك بعد مساهمته في فوز آرسنال بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2004.

في بداياته مع وست هام، لعب رايس فترة وجيزة في مركز قلب الدفاع، قبل أن يثبِّت أقدامه كلاعب خط وسط مدافع من الطراز الأول. ومنذ انضمامه إلى آرسنال في عام 2023، ارتقى بأدائه إلى مستوى آخر، مضيفاً لمسات هجومية أكثر فاعلية.

صنع رايس 17 فرصة محققة للتسجيل في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي -وفقاً لمعايير شركة «أوبتا»- وهو رقم لم يتفوق عليه سوى برونو فرنانديز وريان شرقي. كما قدم اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً 14 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات مع ناديه منذ أغسطس (آب) 2025. ورغم أن الكرات الثابتة ساهمت بلا شك في هذا الرصيد، فإن إسهاماته تتجاوز ذلك بكثير. فهو يصنَّف ضمن أفضل لاعبي الوسط في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا من حيث «التقدم بالكرة»، كما يسجل أرقاماً مبهرة مماثلة في صناعة الفرص، وعدد اللمسات، والتمريرات الحاسمة المتوقعة.

رودري (برشلونة)

غاب اللاعب الفائز بجائزة «الكرة الذهبية» عام 2024 عن صفوف المنتخب الإسباني في المباراة التي خسرها أمام إنجلترا ضمن دوري الأمم الأوروبية هذا الشهر بسبب الإصابة. وقد كان غيابه مؤثراً للغاية؛ حيث عانى أصحاب الأرض -على غير عادتهم- في فرض سيطرتهم على مجريات اللعب، على الأقل في الوقت الذي كان فيه الخصم يلعب بـ11 لاعباً. كان هذا الأداء مغايراً تماماً لما قدمته إسبانيا خلال مسيرتها في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 وكأس العالم 2026، وهما البطولتان اللتان فاز فيهما رودري بلقب أفضل لاعب في البطولة.

وقد نجح اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً في إتمام 756 تمريرة خلال تتويج إسبانيا بلقبها العالمي الثاني، وهو أكبر عدد من التمريرات يتم تسجيله على الإطلاق في نسخة واحدة من كأس العالم. وتكتسب عروضه هذا الصيف أهمية أكبر، بالنظر إلى أنه استغرق بعض الوقت لاستعادة مستواه المعهود بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وهي إصابة أبعدته عن الملاعب طوال معظم موسم 2024- 2025.

ومنذ انضمامه إلى برشلونة في أغسطس الماضي، اندمج اللاعب السابق لمانشستر سيتي بسلاسة تامة؛ إذ يبلغ متوسط تمريراته الناجحة 106 تمريرات في كل 90 دقيقة ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز، وهو ثاني أعلى معدل بين جميع اللاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، خلف فيتينيا.

رودري لاعب برشلونة (إ.ب.أ)

بيدري (برشلونة)

قد يكون بيدري أصغر بست سنوات من زميله في خط وسط برشلونة، رودري؛ لكنه يمتلك خبرة استثنائية بالنسبة للاعب في الرابعة والعشرين من عمره؛ فقد خاض أكثر من 250 مباراة بقميص برشلونة، فضلاً عن مشاركته في نسختين من بطولة كأس الأمم الأوروبية ونسختين من كأس العالم.

ويجمع لاعب خط الوسط المولود في تينيريفي بين الجهد البدني الهائل والمهارة العالية في التعامل مع الكرة. وقد صنع بيدري 26 فرصة من اللعب المفتوح في الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم، وهو سادس أعلى رقم في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، كما ينجح في استعادة الكرة بمتوسط 7.6 مرة في كل 90 دقيقة، وهو عاشر أعلى معدل في هذا الجانب.

ومع ذلك، ونظراً لوفرة الخيارات في خط وسط المنتخب الإسباني، فإنه لا يضمن حتى مكاناً أساسياً في تشكيلة منتخب بلاده؛ حيث فضَّل الجهاز الفني الاعتماد على فابيان رويز في المباريات الثلاث الأخيرة خلال كأس العالم 2026. ويستحق فابيان رويز، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان -الذي حل في المركز العاشر في ترتيب جائزة «الكرة الذهبية» لهذا العام- أن يُدرج ضمن أي نقاش حول أفضل لاعبي خط الوسط في العالم.

فيرمين لوبيز (برشلونة)

ربما لا يحظى فيرمين لوبيز بشهرة زميليه نفسها في برشلونة، رودري وبيدري؛ لكن بالنظر إلى مستواه الحالي، يُعد هذا اللاعب الشاب متعدد المهام واحداً من أفضل لاعبي خط الوسط في أوروبا الذين يجمعون بين الأدوار الدفاعية والهجومية، والقدرة على تسجيل الأهداف.

سجَّل اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً 9 أهداف وقدَّم 7 تمريرات حاسمة هذا الموسم. وإذا ما احتسبنا الأهداف المسجلة في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا ودوري أبطال أوروبا فقط، فلن نجد محور ارتكاز يتفوق عليه في هذه الإحصائية.

وعلى الرغم من قدرة لوبيز على اللعب في مركز الجناح، فإن وجود لامين يامال وأنتوني غوردون جعله يشارك هذا الموسم بشكل أساسي في مركز لاعب خط الوسط المتقدم أو صانع الألعاب. وقد لعب خريج أكاديمية برشلونة دوراً ثانوياً خلال تتويج إسبانيا بلقب كأس الأمم الأوروبية 2024، كما حال سوء الحظ دون مشاركته في كأس العالم بعد تعرضه لكسر في قدمه خلال شهر مايو (أيار) الماضي. ومع ذلك، فقد منحته فترة الراحة في الصيف فرصة للانطلاق بقوة هذا الموسم، ومنذ ذلك الحين وهو يواصل تقديم أداءٍ متميزٍ دون تراجع.