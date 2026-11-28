أكد وافي شريف، لاعب الاتفاق، أنه لم يُقدم بعد كل ما لديه من إمكانات، رغم المستوى اللافت الذي ظهر به في مشاركته الأولى مع الفريق، مشيراً إلى تطلعه لتقديم مستويات أفضل خلال المباريات المقبلة.

وقال شريف، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، عقب مواجهة الهلال ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، عن سرعة انسجامه مع الفريق رغم قصر الفترة التي قضاها معه: «أحاول تقديم ما لديّ، وحتى الآن لم أقدّم كل شيء، والقادم أفضل بإذن الله».

️| وافي شريف لاعب #الاتفاق في حديثه لـ«الشرق الأوسط»:-أحاول أن أقدم ما لدي، وما زلت لم أقدم كل شيء، والقادم أفضل بإذن الله.-الهدف الثالث للهلال غير مجرى المباراة، في البداية كنا نستطيع أن نعود لكننا لم نوفق، والحمد لله على كل حال.#الاتفاق_الهلال #الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/gvklmXQI6S — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 28, 2026

وعن شخصيته داخل الملعب، وكيفية تحضيراته لمواجهة فريق يضم عدداً من النجوم العالميين، قال لاعب الاتفاق: «حضّرت نفسي كما أفعل في أي مباراة، ولم أفكر في هوية المنافس، وحاولت تقديم ما لديّ، وبإذن الله ستكون المباريات المقبلة أفضل».

وفيما يتعلّق بتراجع أداء الاتفاق في الشوط الثاني، بعدما ظهر بصورة جيدة في الشوط الأول، أشار شريف إلى أن الهدف الثالث للهلال شكّل نقطة تحول في المواجهة.

وقال: «الهدف الثالث هو الذي غيّر مجريات المباراة، إذ كان بإمكاننا العودة في البداية، لكننا أهدرنا الفرصة، والحمد لله على كل حال».