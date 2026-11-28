عبر الأسترالي آرثر باباس، مدرب الاتفاق، عن فخره بما قدمه لاعبوه رغم الخسارة أمام الهلال، مؤكداً أن فريقه لا يبحث عن مبررات للنتيجة، رغم إمكانية إرجاع الخسارة إلى بعض الأخطاء التحكيمية أو غيرها.

وقال باباس في المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: خسرنا بعد أن قدمنا أداءً جيداً، وكان بإمكاننا تبرير الخسارة بالأخطاء التحكيمية أو غيرها، لكن يجب ألا نبحث عن المبررات، فالهلال فريق قوي وقدم مستوى قوياً، ونبارك له الفوز.

وأوضح مدرب الاتفاق، رداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن تراجع أداء فريقه في الشوط الثاني بعد ظهوره بصورة متماسكة خلال النصف الأول، أن لاعبيه تعاملوا مع الهلال بندية في الشوط الأول، من خلال أسلوب المواجهة المباشرة والرقابة رجلاً لرجل، ونجحوا في الخروج بنتيجة التعادل.

وأضاف أن الفريق حاول مواصلة تقديم المستوى ذاته في الشوط الثاني، إلا أن الهلال تمكن من تسجيل هدفين إضافيين، مشيراً إلى أن تفاصيل مختلفة في كل شوط أسهمت في منح المنافس الأفضلية على مستوى النتيجة، رغم محاولات الاتفاق للعودة، التي لم تكلل بالنجاح.

وتطرق باباس إلى مشاركة العناصر الشابة، مؤكداً أن منح الفرصة للمواهب الصاعدة يمثل جزءاً من مسؤولية الجهاز الفني تجاه مستقبل النادي، لافتاً إلى ظهور وافي الشريف للمرة الأولى، إلى جانب مشاركة عدد من الأسماء الشابة التي تستحق الإشادة بما قدمته.