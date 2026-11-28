فرض المغربي يوسف النصيري، مهاجم الاتحاد، نفسه كإحدى أبرز الأوراق الرابحة في صفوف الفريق، وذلك بعدما ارتبطت مشاركاته بديلاً في الشوط الثاني بتحقيق الانتصارات، فضلاً عن إسهاماته التهديفية المؤثرة في حسم عدد من المواجهات.

وتكشف أرقام النصيري عن مفارقة لافتة؛ إذ نجح الاتحاد في تحقيق الفوز خلال 7 مواجهات دخل فيها المهاجم المغربي بديلاً، أمام النصر والفيحاء والاتفاق والدرعية ونيفتشي وباختاكور ونيوم.

ولم يقتصر تأثير النصيري على انتصارات الفريق، بل امتد إلى تسجيل أهداف حاسمة، إذ أحرز هدف الفوز أمام الفيحاء، وسجل هدفين في مواجهة الاتفاق، وتسبب في ركلة جزاء أمام الدرعية، بينما سجل هدفي الفوز في مواجهتي نيفتشي ونيوم.

وجاءت مواجهة نيوم، الجمعة، ضمن الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين، لتؤكد مجدداً فاعلية المهاجم المغربي عند مشاركته من مقاعد البدلاء، بعدما دخل مع بداية الشوط الثاني، ليسجل هدف الانتصار برأسية في الدقيقة 75، ويقود الاتحاد إلى رفع رصيده إلى 27 نقطة.

وتفتح هذه المعطيات باب النقاش حول الطريقة المثلى لتوظيف النصيري، ومدى استفادة الجهاز الفني من قدراته الهجومية في الشوط الثاني، خصوصاً مع تراجع المخزون البدني لمدافعي الفرق المنافسة، وظهور مساحات أكبر أمام المهاجمين.

وبين قناعة الجهاز الفني بأهمية وجود النصيري في التشكيلة الأساسية، والأثر الذي يتركه عند مشاركته بديلاً، يبقى التساؤل مطروحاً: هل بات المهاجم المغربي أكثر تأثيراً بوصفه ورقة رابحة من مقاعد البدلاء، أم أن الأمر يرتبط بطبيعة المواجهات ومتغيراتها الفنية؟