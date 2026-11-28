دخلت جهود توحيد مؤسسات الدولة الليبية مرحلة أكثر حساسية، مع انتقالها من مسار التفاهمات السياسية المتكررة إلى بحث ترتيبات عملية لإعادة توزيع السلطة، وما يرتبط بذلك من تساؤلات بشأن مستقبل الشخصيات التي ستدير المرحلة الانتقالية ومواقعها في المشهد المقبل.

وفي ظل مؤشرات على إحراز تقدم في التفاهمات بين أطراف محلية ودولية، تزداد التساؤلات بشأن مدى قدرة هذه التفاهمات، أو ربما «الصفقة السياسية»، على تجاوز الخلافات المتعلقة بإدارة المرحلة المقبلة وآليات تنفيذها وتوقيت الانتقال إلى صيغة سياسية جديدة.

وتصدّر التساؤل بشأن اقتراب صفقة لتقاسم السلطة واجهة المشهد الليبي، حين أعلن نجل ونائب القائد العام للجيش الوطني، الفريق صدام حفتر، في بيان عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة، استعداده للعمل مع مختلف الأطراف لصياغة اتفاق سياسي يعيد توحيد السلطة، ويجدد الشرعية وينهي المرحلة الانتقالية.

وعزا صدام حفتر موقفه إلى أن التحولات الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه أمن ليبيا وسيادتها تفرض مسؤولية وطنية لتجاوز الانقسام، مشيراً إلى أن «مسيرة الحوار أفضت إلى هذا الإطار، مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين الدول الداعمة».

وحرص نائب القائد العام للجيش الوطني على الإشادة بأدوار الدول المنخرطة في التحركات الأخيرة لتسوية الأزمة الليبية، وهي الولايات المتحدة ومصر وتركيا والإمارات وقطر، إلى جانب البعثة الأممية.

القمة الأفريقية - التركية

يأتي ذلك في ظل تباين تقديرات السياسيين بشأن ما إذا كانت القمة الأفريقية - التركية المقرر عقدها في طرابلس، الشهر المقبل، ستشهد اختراقاً في ملف توحيد السلطة التنفيذية. ففي حين أبدى محللون ونشطاء في شرق ليبيا «تفاؤلاً بحدوث هذا الاختراق»، توقع الدبلوماسي الليبي فرج الزروق أن «يعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال هذه القمة نتائج مسار توحيد المؤسسات، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، التي ستُدار من خلال لجنة، ولن تخضع لفرد بعينه».

وأضاف، استناداً إلى مصادر خاصة: «إذا ما نجح اجتماع خاص سيُعقد على هامش القمة بحضور دول معينة، فسيُعلن أيضاً عن مسار توحيد السلطة التنفيذية من دون تحديد أسماء بعينها. وهذا المسار لا يزال غامضاً حتى الآن، ومرهوناً بتوافق الأطراف ومدى الضمانات التي ستقدمها الدول الضامنة».

غير أن هذا المسار شهد تطوراً نوعياً مع إعلان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في رسالة إلى رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس بوروندي إيفاريست ندايشيمي، تأجيل القمة الأفريقية - التركية الرابعة، التي كانت مقررة يومي 8 و9 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إلى موعد يُتفق عليه بين ليبيا والاتحاد الأفريقي وتركيا. وبرر المنفي القرار بـ«الحاجة إلى ظروف أكثر ملاءمة تضمن تحضيراً شاملاً ومشاركة أفريقية واسعة ورفيعة المستوى».

التنسيق مع حكومة الوحدة

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي (مكتب المنفي)

وأشارت مصادر حكومية إلى أن قرار التأجيل اتُّخذ بصورة أحادية، وسط خلافات بشأن الصلاحيات والتنسيق مع حكومة الوحدة، التي تردد أنها أجرت اتصالات لإقناع المنفي بالتراجع عن القرار، بينما تلقت استفساراً من الجانب التركي، مع استمرار الترتيبات اللوجستية وفق توجيهات الدبيبة.

ولم يصدر عن حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تعليق رسمي على بيان صدام حفتر بشأن إطار توحيد المؤسسات، أو على قرار المنفي تأجيل القمة، ما يثير تساؤلات بشأن موقف الدبيبة من التطورات المتزامنة، وحساسية الترتيبات السياسية الجارية، ومستقبل السلطة التنفيذية.

وبحسب مراقبين، يعكس تأجيل القمة «تبايناً داخل معسكر طرابلس بين المنفي والدبيبة حول إدارة الملفات الخارجية والتنظيم»، بينما يبرز دور تركيا وسيطاً يحاول تقريب وجهات النظر بين المعسكرين، بعد سنوات من دعمها لطرف طرابلس، في حين تواصل مصر والولايات المتحدة والإمارات وقطر دعم مسارات التوحيد بدرجات متفاوتة.

حسابات سياسية

وربط عضو مجلس النواب سعيد مغيب قرار تأجيل القمة بحسابات سياسية تتجاوز المبررات التنظيمية والبروتوكولية المعلنة، مرجحاً وجود تفاهم غير معلن بين رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بشأن تعطيل انعقادها.

ولم يستبعد مغيب، في تصريحات متلفزة، يوم السبت، أن تفتح مخرجات القمة المحتملة الطريق أمام ترتيبات جديدة لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية، بما يهدد الموقع السياسي لأحد الطرفين أو كليهما، معتبراً أن «الخلافات المعلنة بين المنفي والدبيبة لا تنفي احتمال وجود توافق ضمني بينهما للحيلولة دون تمرير مسار سياسي قد يؤدي إلى إقصائهما من المشهد».

في المقابل، رأى الكاتب الصحافي بشير زعبية أن التأجيل يعكس خلافاً فعلياً بين المنفي والدبيبة بشأن إدارة القمة وصلاحيات كل منهما، محذراً من أن «استمرار التباين قد يفاقم أزمة إدارة السلطة في طرابلس»، وفق ما ورد في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مبادرة بولس

بولس والدبيبة في لقاء سابق بالعاصمة طرابلس (مكتب الدبيبة)

وسبق لكبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الجهود الدبلوماسية التي تقودها واشنطن لتوحيد المؤسسات الليبية أحرزت تقدماً وصفه بـ«الملموس»، مشدداً على أن «الهدف الأميركي هو إقامة سلطة تنفيذية موحدة قادرة على إدارة كامل الأراضي الليبية، وتوفير الأمن والاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الطريق لإجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية».

وتهدف مبادرة بولس، وفقاً لما تسرب عنها، إلى تولي صدام حفتر رئاسة المجلس الرئاسي، على أن يكون الدبيبة رئيساً لحكومة موحدة.

ورغم استمرار محاولات توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، ينظر محللون إلى أي ترتيب سياسي جديد بوصفه «اختباراً لقدرة الأطراف على الانتقال من التفاهمات إلى التنفيذ الفعلي، دون الانزلاق إلى خلافات جديدة بشأن النفوذ».