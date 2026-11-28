أبدى الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، رضاه عن أداء فريقه في مواجهة الاتفاق، مشيراً إلى أن فريقه نجح في استثمار تراجع إيقاع منافسه خلال الشوط الثاني، والذي شهد تسجيل هدفي الانتصار.

وقال إنزاغي إن الهلال قدم أداءً جيداً خلال شوطي المباراة، ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن التباين في مستوى الفريق بين الشوطين، قال إن الهلال ظهر بإيقاع جيد في الشوط الأول، لكن الاتفاق قدم بدوره أداءً جيداً، قبل أن يستغل لاعبوه تراجع الرتم لدى أصحاب الأرض في الشوط الثاني، معرباً عن رضاه عن أداء فريقه ونجاحه في تسجيل هدفين وحسم المواجهة.

وفيما يتعلق بالنقاشات الدائرة حول زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي، أكد مدرب الهلال أن هذا الملف يندرج ضمن اختصاصات الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشدداً على احترام النادي لأي قرار يصدر بهذا الشأن، في ظل امتلاك الفريق عدداً من اللاعبين الأجانب.

وعن الإصابة الجديدة التي تعرض لها قائد الفريق سالم الدوسري، كشف إنزاغي أن اللاعب يعاني إصابة في الكاحل، الأمر الذي حرمه من المشاركة في مواجهة الاتفاق، إلى جانب البرتغالي روبن نيفيز، مبيناً أن تحديد طبيعة الإصابات ومدة الغياب من اختصاص الجهاز الطبي، وأن الفريق يمتلك الخيارات اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف.

وأشاد المدرب الإيطالي بالإمكانات التي يقدمها المدافع محمد محزري، واصفاً إياه باللاعب الذي يمثل قيمة كبيرة للفريق، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى عمل الجهاز الفني على إيجاد البدائل المناسبة لتعويض غيابه عند الحاجة، لافتاً إلى وجود حمد اليامي وعدد من الأسماء القادرة على شغل هذا المركز.