اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الألبانية ومتظاهرين مناهضين للحكومة في العاصمة تيرانا، السبت، بعدما هاجم محتجون ملثمون مباني حكومية وأضرموا النار في أحدها على الأقل، في حين استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وفق وكالة «الصحافة الفرنسية». وأعلنت وزارة الصحة إصابة 17 شخصاً، بينهم عناصر من الشرطة وصحافيون، جراء المواجهات التي استمرت ساعات.

مشروع لأسرة ترمب

وتشهد ألبانيا منذ أشهر احتجاجات متصاعدة تطالب باستقالة رئيس الوزراء الاشتراكي إيدي راما. وبدأت الاحتجاجات في مايو (أيار) الماضي بتجمعات سلمية رفضاً لمشروع إقامة فندق فاخر في محمية طبيعية ساحلية، مرتبط بعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

متظاهرون يشاركون في مسيرة احتجاجية ضد الحكومة يوم 28 نوفمبر (أ.ف.ب)

وأثار المشروع غضباً على خلفية شبهات فساد، قبل أن تتسع رقعة الاحتجاجات في أكتوبر (تشرين الأول) لتشمل مطالب بتحسين الخدمات الصحية وتوفير فرص للشباب. وتجمّع آلاف المتظاهرين في وسط تيرانا، السبت، استجابة لدعوات منفصلة أطلقها طلاب وأحزاب معارضة للتظاهر على مستوى البلاد، بالتزامن مع عطلة عيد الاستقلال.

تصاعد العنف

رشق متظاهرون مباني حكومية بالحجارة والمفرقعات والزجاجات الحارقة، في حين ردّت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» اندلاع النيران داخل مبنى وزارة البيئة، في حين نقلت الوكالة إقدام محتجين ملثمين على تحطيم نوافذ وزارة النقل والمصرف المركزي، ومحاولة اقتحام مقر وزارة الداخلية. كما رصد صحافيو الوكالة إطلاق أحد عناصر الشرطة الرصاص المطاطي على مدنيين في واقعة واحدة على الأقل.

جانب من الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في تيرانا يوم 28 نوفمبر (أ.ف.ب)

وكانت الحكومة الألبانية قد أقرت أواخر أكتوبر تشريعات تفرض غرامات تصل إلى 500 ألف ليك ألباني (6100 دولار) على أعمال العنف والنهب وإخفاء الهوية خلال الاحتجاجات. ومنحت التشريعات الجديدة الشرطة صلاحيات لتقييد التجمعات مؤقتاً بالقرب من المؤسسات العامة، ومعاقبة التحريض على العنف عبر الإنترنت. وتراجعت أعداد المشاركين في الاحتجاجات منذ إقرار هذه التدابير.

ودعا الاتحاد الأوروبي، الذي تطمح ألبانيا إلى الانضمام إليه، إلى التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة، مطالباً «جميع الأطراف بخفض حدة التوتر».