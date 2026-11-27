لم تنتهِ آثار بعض الاحتجاجات في فرنسا، بالنسبة إلى آلاف النساء، بانتهاء المواجهات في الشوارع أو عودتهن إلى منازلهن. فبعد التعرض للغاز المسيل للدموع، بدأت نساء وفتيات يلاحظن تغيرات غير معتادة في أجسادهن، تراوحت بين اضطرابات الدورة الشهرية والنزيف الحاد والآلام النسائية الشديدة، في حين تحدثت أخريات عن فقدان الحمل.

هذه الشهادات، التي جمعتها مجموعة نسوية فرنسية، أعادت فتح النقاش حول الآثار الصحية المحتملة للمواد الكيميائية المستخدمة في تفريق المظاهرات، وطرحت أسئلة تتعلق بمدى سلامتها، خصوصاً بالنسبة إلى النساء الحوامل والمراهقات.

وتعود بداية القصة إلى احتجاجات شهدتها فرنسا في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استخدمت خلالها الشرطة كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. ووفقاً لما أوردته صحيفة «الغارديان» البريطانية، أطلقت الشرطة نحو 22 ألف قنبلة غاز خلال ذلك اليوم، بمعدل قنبلتين كل ثلاث ثوانٍ على امتداد عشر ساعات.

ومن بين النساء اللواتي تحدثن عن تجاربهن نعيمة دي بييرو، البالغة 46 عاماً، التي لم تكن تعاني نزيفاً شهرياً يُذكر طوال ثلاث سنوات، بعدما لجأت إلى حبوب منع الحمل للسيطرة على أعراض بطانة الرحم المهاجرة. لكن بعد يومين من تعرضها للغاز خلال الاحتجاجات، فوجئت بنزيف حاد استمر عشرة أيام، صاحبه خروج تجلطات دموية وتقلصات مؤلمة أثرت في نومها وحياتها اليومية.

متظاهرات يهربن من الغاز المسيل للدموع خلال مظاهرات في نانت بفرنسا (أ.ف.ب)

ولم تكن تجربتها استثناءً؛ فقد جمعت مجموعة «لاكريم دو سان» (Lacrymos de Sang)، المعنية برصد التأثيرات المحتملة للغاز المسيل للدموع على الصحة الإنجابية، شهادات أكثر من 9200 امرأة وفتاة تعرضن للغاز خلال الاحتجاجات. وقالت 94 في المائة من المشاركات إنهن عانين أعراضاً مرتبطة بالصحة النسائية بعد التعرض له.

وتنوعت الشكاوى بين نزيف غير معتاد، وآلام شديدة في الرحم، واضطراب مواعيد الدورة الشهرية أو انقطاعها. وتحدثت بعض النساء عن نزيف استمر أسابيع، في حين احتاجت حالتان إلى دخول المستشفى بعد إصابتهما بفقر الدم نتيجة فقدان كميات كبيرة من الدم. لكن شهادات النساء الحوامل كانت الأكثر إثارة للقلق؛ فمن بين 47 امرأة حاملاً أفدن بتعرضهن للغاز، قالت 15 إنهن فقدن الحمل، في حين تحدثت 17 أخريات عن تقلصات وآلام أو نزيف، واضطرت حالتان إلى طلب رعاية طبية نسائية طارئة.

ولم تقتصر المخاوف على النساء البالغات؛ إذ أشارت الشهادات إلى أن الفتيات دون العشرين عاماً كنّ من بين أكثر الفئات تأثراً، مع الإبلاغ عن أعراض أشد وظهورها خلال فترة أقصر مقارنة بأكبر النساء سناً.

ومع ذلك، لا يزال إثبات وجود علاقة سببية مباشرة بين التعرض للغاز المسيل للدموع واضطرابات الدورة الشهرية أو الإجهاض أمراً غير محسوم علمياً؛ فالأبحاث المتاحة في هذا المجال محدودة، كما أن معظم الدراسات السابقة ركزت على تأثير هذه المواد على رجال أصحاء أو حيوانات تجارب، ولم تتناول بصورة كافية النساء أو الفتيات.

وتوضح الدكتورة مها عيد، اختصاصية أمراض النساء والتوليد في مستشفى «بور رويال» للولادة في باريس، أن بعض مكونات الغاز قد تنشّط مستقبلات عصبية موجودة أيضاً في بطانة الرحم، بما قد يؤدي إلى تقلصات رحمية، وربما يشكّل خطراً خلال المراحل الأولى من الحمل. لكنها تشير إلى أن الوصول إلى استنتاجات علمية نهائية يحتاج إلى مزيد من الدراسات.

في المقابل، تقول وزارة الداخلية الفرنسية إن دراسات حكومية أُجريت عامَي 2021 و2022 لم تجد أدلة على وجود مخاطر صحية محددة ناجمة عن التعرض للغاز المسيل للدموع، مشيرة إلى أن التوتر النفسي المصاحب للاحتجاجات والمواجهات قد يؤثر بدوره في انتظام الدورة الشهرية. غير أن نتائج الدراستين لم تُنشر للرأي العام.

وتطالب ناشطات وباحثات بتوسيع نطاق الأبحاث، وعدم الاكتفاء بالدراسات التي أُجريت على أفراد الشرطة البالغين، بل دراسة التأثيرات المحتملة لهذه المواد على النساء والأطفال والمراهقات، مع إيلاء اهتمام خاص للحوامل.

وبينما لا تزال الإجابات العلمية غائبة، تضع هذه الشهادات قضية تتجاوز حدود المواجهات في الشوارع أمام السلطات والباحثين. فالسؤال لم يعد يقتصر على فاعلية الغاز المسيل للدموع في تفريق الحشود، بل يمتد إلى ما قد يتركه من آثار على صحة من يتعرضن له، حتى بعد مغادرتهن مكان الاحتجاج. وفي انتظار دراسات تحسم هذه المخاوف، تبقى تجارب آلاف النساء جرس إنذار يستحق أن يُسمع.