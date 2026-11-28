أعرب ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد عن خيبة أمله بعد الخسارة الثقيلة أمام برينتفورد بنتيجة صفر / 4 في الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء السبت، رافعا في الوقت ذاته راية التحدي بالتأكيد على قدرته على تصحيح مسار الشياطين الحمر.

قال بوكتينيو عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب أول ظهور له في ملعب أولد ترافورد معقل الفريق «من الصعب أن نتعامل بإيجابية حاليا، نشعر بخيبة أمل كبيرة، وأشعر بالأسف الشديد تجاه اللاعبين».

أضاف المدرب الأرجنتيني الذي تولى المهمة قبل أقل من أسبوعين بعد إقالة الإنجليزي مايكل كاريك «كنا منظمين ومتماسكين في أول 20 دقيقة، وسيطرنا على المباراة، ولكن استقبلنا هدفا بطريقة غير مقبولة».

وتابع «بعد الهدف أصبحت المباراة أكثر صعوبة، واهتزت ثقة الفريق، لكن يجب أن نتماسك ونتحرك للأمام، ولكننا نحتاج لوقت من أجل تحسين مستوانا».

وشدد «علينا أن نبقى متماسكين وهادئين، وهذا سبب وجودي هنا، فالمسؤولية تقع على الجميع لتغيير هذا الوضع».

واستطرد المدير الفني السابق للمنتخب الأميركي «لا، التحدي في مانشستر يونايتد لم يكن أكبر مما توقعته، وانطباعي عن أوضاع الفريق لم يتغير، ولكن التغيير يحتاج وقتا، وهذا صعب في ظل ضغط جدول المباريات».

وشدد «كنت أدرك تماما أننا قادمون على وضع صعب، وأنا وجهازي المعاون هنا لأننا نتحلى بالشجاعة، ونشعر بالقدرة على دفع اللاعبين للأمام، والأمور ستتحسن تدريجيا، وسيتحقق ذلك بعد حصولنا على راحة».

وختم قائلا «اللاعبون يشعرون بخيبة أمل وإحباط بعد الخسارة أمام برينتفورد، وعلينا مساعدتهم على التعافي في أسرع وقت ممكن».

كما صرح بوكتينيو عبر قناة سكاي سبورتس «الخسارة برباعية نظيفة في آخر مباراتين أمام ليفربول وبرينتفورد لا تبدو أمرا جيدا على الإطلاق»، موضحا «علينا أن نستعيد ثقة الفريق، وأن نصمد ونؤدي بنفس الأسلوب إذا استقبلنا هدفا، ما يحدث حاليا أمر طبيعي، وسأدعم اللاعبين بشكل كامل».

وختم المدرب الأرجنتيني «بالطبع الوضع مؤلم، ولكنها واقعنا وعلينا تقبله والعمل على تغييره».

بهذه النتيجة، يواصل مانشستر يونايتد الترنح في ثالث مباراة تحت قيادة مدربه الجديد ماوريسيو بوكتينيو الذي تولى المسؤولية خلفا للإنجليزي مايكل كاريك قبل أقل من أسبوعين.

وتحت قيادة الأرجنتيني بوكتينيو سقط مانشستر يونايتد برباعية دون رد أمام غريمه الأزلي ليفربول في الجولة الماضية من الدوري ثم تعادل بصعوبة خارج أرضه أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي بنتيجة 2 / 2 في دوري أبطال أوروبا قبل أن يسقط في ظهوره الأول بملعب أولد ترافورد.

كما تواصلت المعاناة الدفاعية لمانشستر يونايتد باستقباله 23 هدفا في آخر 8 مباريات، وأصبح صاحب أضعف خط دفاع بين أندية الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم باستقباله 40 هدفا في جميع المسابقات.

وبخسارته السادسة في بطولة الدوري، يتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 8 نقاط في المركز 19 وقبل الأخير، ليصبح مهددا بالسقوط لمؤخرة الترتيب حال فوز كريستال بالاس الذي يملك 7 نقاط على هال سيتي، غدا الأحد.

في المقابل، رفع برينتفورد رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس بعدما حقق انتصاره الخامس في الدوري، والثالث في آخر آربع مباريات له بالمسابقة.