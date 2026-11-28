وصلت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، إلى مكسيكو سيتي، السبت، بعد منعها من دخول كوستاريكا في خطوة أثارت قلق الأمم المتحدة، لكنها لاقت إشادة من الولايات المتحدة.

ووصلت ألبانيزي إلى مطار مكسيكو سيتي الدولي نحو الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (16:30 بتوقيت غرينتش)، حيث قدم لها مؤيدون يحملون أعلاماً فلسطينية باقة من الزهور واستقبلوها بفرقة موسيقية محلية.

وسافرت ألبانيزي، وهي إيطالية، يوم الخميس، لنيل درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة كوستاريكا، لكن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال إنها مُنعت من دخول البلاد بالمطار «لأسباب تتعلق بالأمن القومي».

وصارت ألبانيزي واحدة من أشد المنتقدين الدوليين علناً لأفعال إسرائيل في غزة، مما جعلها هدفاً متكرراً لمسؤولين وحكومات مؤيدة لإسرائيل.

من وصول فرانشيسكا ألبانيزي إلى مطار مكسيكو سيتي (إ.ب.أ)

تحول سياسي نحو اليمين

وأفاد مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بأنه عبّر عن «قلقه البالغ» إزاء قرار كوستاريكا منع دخول ألبانيزي، مضيفاً أنه يرى أن هذا الأمر «يصعب التوفيق بينه وبين التزام كوستاريكا الراسخ بحقوق الإنسان».

وانضمت كوستاريكا إلى عدد من دول أميركا اللاتينية في التحول السياسي نحو اليمين وتعزيز العلاقات مع واشنطن، التي تقدم مساعدات عسكرية لإسرائيل وفرضت عقوبات على ألبانيزي في عام 2025 بسبب انتقاداتها لسياسات الولايات المتحدة وإسرائيل في غزة.

وقال جيف بارتوس، الممثل الأميركي لشؤون إدارة وإصلاح الأمم المتحدة، إنه «ممتن لكوستاريكا لمنعها هذه الكاذبة والمجنونة من دخول ذلك البلد الجميل»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكان من المقرر أن تقضي ألبانيزي نحو خمسة أيام في المكسيك، حيث يتوقع أن تحضر فعالية تضامن مع الفلسطينيين، وتلقي كلمة في لجنة حقوق الإنسان بالعاصمة، ومحاضرة جامعية حول المسؤولية في أوقات الإبادة الجماعية.

«سأعود عندما تصبح كوستاريكا حرة»

وتقول السلطات الفلسطينية إن أكثر من 74 ألف شخص قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على غزة، الذي جاء بعد هجوم شنه مقاتلون بقيادة حركة «حماس» الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وأسفر عن مقتل نحو 1200 شخص.

كما تسبب الهجوم الإسرائيلي في أزمة جوع، ونزوح جميع سكان غزة داخلياً. وخلص باحثون ولجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى أن أفعال إسرائيل في غزة تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وترفض إسرائيل والولايات المتحدة هذه التقييمات. وتقول إسرائيل إن حملتها العسكرية هي دفاع عن النفس في مواجهة «حماس».

ولأنها ظلت محتجزة لليلتين في مطار سان خوزيه بكوستاريكا، ألقت ألبانيزي المحاضرة الجامعية الرئيسية، الجمعة، عن بعد.

Gracias, pueblo de Costa Rica.Adiós, por ahora. Volveré, lo prometo, cuando Costa Rica vuelva a ser libre. pic.twitter.com/W6RkcZ2h3F — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 28, 2026

وقالت ألبانيزي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت مبكر اليوم السبت: «وداعاً، في الوقت الحالي»، ونشرت صورة لها على متن طائرة وهي تمسك جواز سفرها. وأضافت: «سأعود، أعدكم بذلك، عندما تصبح كوستاريكا حرة مجدداً».