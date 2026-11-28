فاز المحافظون، اليوم السبت، في انتخابات حظيت بمتابعة واسعة بولاية فيكتوريا الأسترالية، مما حال دون تحقيق حزب «أمة واحدة» المناهض للهجرة أي مكاسب كبيرة.

وأطاح فوز المحافظين أيضاً بحكومة حزب العمال في ولاية اعتبرت دوماً أحد معاقل الحزب اليساري المعتدل، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأظهرت توقعات هيئة الإذاعة الأسترالية أن التحالف الليبرالي - القومي المنتمي ليمين الوسط فاز بما لا يقل عن 49 مقعداً من أصل 88 في مجلس نواب الولاية مع استمرار عملية فرز الأصوات حتى المساء، مما أنهى حكم حزب العمال المستمر منذ 12 عاماً.

وقالت زعيمة الحزب الليبرالي في الولاية جيس ويلسون (36 عاماً)، والتي ستصبح أصغر رئيسة وزراء للولاية وأول امرأة مُنتخبة تشغل هذا المنصب: «أرسل سكان فيكتوريا رسالة واضحة مفادها أنهم لا يمكنهم السماح للولاية بالاستمرار في الاتجاه الذي كانت تسير فيه... يريد سكان فيكتوريا بداية جديدة».

وأشارت هيئة الإذاعة الأسترالية إلى أن حزب العمال تأكد فوزه بخمسة مقاعد فقط حتى تلك اللحظة، بانخفاض عن 54 مقعداً، متجهاً لتكبد أسوأ خسارة انتخابية له، غير أن نتائج فرز الأصوات المتعلقة بما يصل إلى 26 مقعداً لم تعلن بعد. وفاز حزب الخضر اليساري بسبعة مقاعد.

النسخة الأسترالية من ترمب

ومن المرجح أن تدق هذه النتيجة ناقوس الخطر لحكومات حزب العمال في ولاية نيو ساوث ويلز الأكبر حجماً، وكذلك على المستوى الاتحادي، مع خوضها قريباً انتخابات في ظل الضغوط الاقتصادية ذاتها.

لكنها قد تطمئن أيضاً المؤسسة السياسية الأسترالية عموماً بأن القوى الشعبوية التي تعيد تشكيل المشهد السياسي في أوروبا وأميركا الشمالية لم تترسخ بعد بشكل كامل في البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أنه من المتوقع أن يفوز حزب «أمة واحدة»، الذي أسسته الزعيمة المتشددة بولين هانسن في عام 1997 وشهد صعوداً كبيراً في استطلاعات الرأي خلال العام الماضي وسط تزايد الإحباط حيال تكاليف السكن والهجرة ومستويات المعيشة، بمقعد واحد فقط.

وقضى الحزب معظم فترة وجوده على هامش الساحة السياسية. وبعد الهزيمة الساحقة التي مُني بها التحالف المحافظ الاتحادي في عام 2025، قدم الحزب نفسه نسخة أسترالية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحزب «البديل من أجل ألمانيا» وحزب الإصلاح في بريطانيا.

ومع ذلك، تشير نتائج ولاية فيكتوريا إلى أن الأستراليين ما زالوا يفضلون التعبير عن استيائهم من خلال الأحزاب الرئيسية بدلاً من إسناد السلطة إلى الحركات المناهضة للنظام القائم.

أما بالنسبة لحزب العمال، فقد كانت الهزيمة الساحقة مرجحة بعد فترة في السلطة شهدت فرض أطول إغلاق في العالم على مدينة، وهي ملبورن، خلال جائحة «كوفيد – 19»، مما هز ثقة بعض الناخبين في الحزب وتسبب في تراكم أكبر دين حكومي في أستراليا.

وقال رئيس وزراء الولاية بن كارول، وهو من أعضاء حزب العمال الذين خسروا مقاعدهم: «تحدث سكان فيكتوريا، ورسالتهم واضحة: هم يريدون التغيير».