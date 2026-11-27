أيدت المحكمة العليا في ‌كندا، الجمعة، الحظر الذي فرضته مقاطعة كيبيك على ارتداء الموظفين العموميين الرموز الدينية، مما دفع منظمات حقوقية إلى التحذير من أن هذا الحكم يستهدف ​المسلمات على نحو غير عادل، ويضعف الحماية القانونية للحقوق الأساسية.

ويمثل هذا الحكم انتصاراً سياسياً لحكومة كيبيك ذات التوجهات الاستقلالية، وقد يعقّد جهود رئيس الوزراء مارك كارني الرامية إلى توحيد كندا في وقت تواجه فيه البلاد حرباً تجارية وتهديدات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضمها إلى الولايات المتحدة.

وأقرت الحكومة السابقة في كيبيك مشروع القانون رقم 21 في 2019، قائلة إنه ضروري لحماية مجتمعها العلماني. وبموجب ‌هذا القانون، ‌يحق لأي شخص يتلقى خدمات من موظفي القطاع ​العام، ‌مثل المعلمين ​وضباط الشرطة، في هذه المقاطعة التي يغلب عليها الناطقون بالفرنسية الحصول على هذه الخدمات دون التعرض لرموز دينية ظاهرة، بما في ذلك الحجاب والعمامة والقلنسوة.

واستخدمت كيبيك بنداً دستورياً غير معتاد لحماية القانون من الطعون القضائية، وهو ما قضت المحكمة العليا بأنه مسموح به، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأكدت المحكمة العليا الكندية في حكمها صحة مشروع القانون رقم 21، قائلة إنه «ينبع من التزام كيبيك الشرعي والتاريخي بضمان العلمانية... في مجتمع حر وديمقراطي».

لكن المحكمة ‌العليا رأت أن أحد بنود ‌مشروع القانون ينتهك حقوق أعضاء الجمعية الوطنية في ​كيبيك الذين تقتضي معتقداتهم الدينية ارتداء ‌غطاء للوجه.

وأثار الحكم تنديدات من بعض الجماعات. وقال ستيفن براون، ‌الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للمسلمين الكنديين: «هذا القرار ترخيص غير محدود لكل حكومة في هذا البلد لسن تشريعات تسلب الحريات الأساسية والحقوق القانونية لكل كندي».

وأضاف أن القانون أجبر كثيراً من المسلمات على التوقف عن العمل في التعليم، وأن ‌بعضهن لم يعد بإمكانهن العمل متطوعات في مدارس أطفالهن.

ووصف إيميت ماكفارلين، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة واترلو، القانون بأنه «رُهاب الإسلام (متجسداً) في صورة سياسة للدولة».

وكيبيك هي المقاطعة الوحيدة في كندا التي يتحدث غالبية سكانها اللغة الفرنسية، ولديها العديد من القوانين التي تضمن أولوية اللغة الفرنسية، وأكد كارني مراراً أن حماية ثقافة كيبيك مسألة تتعلق بالسيادة الكندية. ويتماشى مشروع قانون كيبيك مع التقاليد الفرنسية في العلمانية الحكومية، لكن قواعد كيبيك أضيق نطاقاً بكثير من المعمول بها في فرنسا.

وقال باتريك تايلون، أستاذ القانون الدستوري في جامعة لافال بكيبيك سيتي: «على عكس بقية أنحاء كندا حيث يوجد قبول أكبر لأشكال التعبير عن المعتقدات الدينية، فإننا هنا في كيبيك نشعر بقدر من عدم الثقة ​تجاه الحق في التعبير ​عن الدين، ويرجع ذلك في الغالب إلى أن هذا يذكرنا بفترة كان للدين فيها تأثير بالغ على المؤسسات السياسية».