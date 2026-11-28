رفضت محكمة دولية، اليوم السبت، طلب الأرجنتين اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف عمليات استكشاف نفط أذنت بها بريطانيا قرب جزر فوكلاند.

ويشكل الحكم الصادر عن المحكمة الدولية لقانون البحار انتكاسة لأحدث مساعي بوينس أيرس لوقف الأنشطة الاقتصادية الجارية في محيط المنطقة المتنازع عليها.

ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، رفضت المحكمة بأغلبية 18 صوتاً مقابل ثلاثة أصوات طلب الأرجنتين تعليق مشروع «سي ليون» للتنقيب عن النفط إلى الشمال من جزر فوكلاند التي تسيطر عليها بريطانيا لكن الأرجنتين تطالب بها تحت اسم «مالفيناس».

كما تسعى الأرجنتين إلى منع بريطانيا من منح تراخيص جديدة لاستغلال الموارد البحرية حول الجزر في أثناء استمرار إجراءات التحكيم.

وكانت بريطانيا قد دفعت بأن الموافقة على الطلب ستمنع سكان جزر فوكلاند من تنمية مواردهم الطبيعية وستكون لها «عواقب وخيمة» على اقتصاد المنطقة.

وقال موريس كامجا رئيس المحكمة التي تتخذ من هامبورغ مقراً لها إن الحكم الصادر اليوم بشأن طلب الأرجنتين اتخاذ تدابير مؤقتة «لا يمس بأي شكل من الأشكال» اختصاص المحكمة بالنظر في جوهر النزاع.

وأشار كامجا أيضاً إلى أن بريطانيا أبلغت المحكمة بأن أعمال الحفر لن تبدأ قبل مارس (آذار) 2027 وأن الاستخراج لن يبدأ قبل مارس 2028.

ورحب وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند والمدعية العامة إيلي ريفز بالقرار، وقالا في بيان مشترك: «ندعو الآن الأرجنتين إلى احترام حق سكان جزر فوكلاند في تقرير مستقبلهم بأنفسهم، ونحث الأرجنتين على إنهاء ضغوطها الاقتصادية الأوسع نطاقاً على جزر فوكلاند».

وقال الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، في بيان، إن بلاده تحترم قرار المحكمة «وستواصل الدفاع عن حقوقها في إطار القانون الدولي»، مضيفاً: «هذا القرار لا يمثل القول الفصل» في هذه القضية.