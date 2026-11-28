أعادت دعوة إريتريا أديس أبابا إلى «الالتزام بالقانون الدولي»، غداة مطالبة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أسمرة بـ«وقف تسليح الخصوم، والعمل المشترك»، طرح التساؤلات بشأن فرص إنهاء إحدى أشد الأزمات التي شهدتها العلاقات بين البلدين منذ الحرب التي دارت بينهما بين عامي 1998 و2000.

ويعكس تبادل المطالب والشروط بين البلدين -اللذين قطعا علاقاتهما الدبلوماسية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي- «انتقالاً محتملاً من المواجهة السياسية إلى اختبار فرص التسوية»، وفق تقديرات محلل إثيوبي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى عقبات تعترض هذا المسار، أبرزها انعدام الثقة، والتوترات الحدودية، وتعقيدات المشهد الداخلي، وتضارب المصالح، والتحالفات الإقليمية. في المقابل، يرى خبير في الشؤون الأفريقية أن موقف آبي أحمد سيظل مجرد «مناورة سياسية» ما لم يقترن بخطوات مسبقة لبناء الثقة، والالتزام بالقانون الدولي.

مطالب متبادلة

ونفى آبي أحمد، في كلمة أمام البرلمان، الخميس، أن تكون بلاده تعتزم غزو إريتريا، محدداً مطلبين من حكومة أسمرة، هما «وقف تسليح خصوم إثيوبيا، والتعاون معهم»، و«العمل المشترك من أجل التنمية». لكنه شدّد على أن بلاده ستنتصر «إذا فُرضت عليها الحرب»، مؤكداً أنها تستعد لهذا الاحتمال.

وجاءت تصريحات آبي أحمد بعد نحو أسبوع من إفادة وكالة «رويترز» بأن البلدين يحشدان قواتهما على حدودهما المشتركة، وأن الجيشين باتا على مسافة تتيح شنّ هجمات.

Ethiopia’s Calculated Use of Maritime Diplomacy to Camouflage its Irredentist Ambitions in the RegionMinistry of Foreign AffairsResearch and Documentation Division26 November 2026*»...Whenever the Ethiopian ruling party finds itself bereft of a defensible legal argument... pic.twitter.com/gBGUaUJH0W — Yemane G. Meskel (@hawelti) November 26, 2026

ورداً على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، أصدرت وزارة الخارجية الإريترية بياناً نشره وزير الإعلام يماني قبرى مسقل، مساء الخميس، عبر حسابه على منصة «إكس»، أكدت فيه أن تسوية المسألة «لا تتطلب سلسلة لا تنتهي من الاجتماعات»، مشددة على أن القانون الدولي يرسي توازناً واضحاً ومتماسكاً بين الحقوق السيادية للدول الساحلية واحتياجات العبور للدول الحبيسة.

وأوضحت الوزارة أن الدول الحبيسة تتمتع بحق الوصول إلى البحر، ومنه، بموجب ترتيبات تجارية يجري التفاوض عليها بحسن نية، وتخضع لأحكام القانون الدولي، والاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، والسلطة التنظيمية السيادية لدول العبور. لكنها شدّدت على أن القانون الدولي لا يمنح هذه الدول أي حق أحادي الجانب في ضمّ منشآت الموانئ، أو نشر قطع بحرية على سواحل دول أخرى، أو فرض ترتيبات تقوّض سيادة دولة ساحلية مجاورة.

وأصبحت إثيوبيا دولة حبيسة منذ استقلال إريتريا عام 1993، بعد حرب استمرت ثلاثة عقود، وباتت تعتمد على موانئ دول الجوار، وفي مقدمتها ميناء جيبوتي. وتصاعدت حدة خطاب أديس أبابا تجاه أسمرة خلال السنوات الأخيرة، وسط تلويح بإمكانية الاستحواذ على أحد الموانئ الإريترية بالقوة، والتشكيك في شرعية استقلال إريتريا.

اختبار فرص التسوية

ويرى المحلل الإثيوبي المتخصص في الشؤون الأفريقية، موسى شيخو، أن «الشروط المتبادلة بين أديس أبابا وأسمرة تعكس انتقالاً محتملاً من المواجهة السياسية إلى اختبار فرص التسوية، لكنها لا ترقى بعد إلى إرادة تفاوضية مشتركة، في ظل أزمة الثقة، والاتهامات الأمنية المتبادلة، وتباين الرؤى الاستراتيجية بشأن البحر الأحمر».

وأضاف شيخو أن مطالبة آبي أحمد بوقف دعم الجماعات المسلحة تضع الملف الأمني في صدارة أولويات استعادة العلاقات، بينما يعكس اشتراط إريتريا الالتزام بالقانون الدولي تمسكها بضمانات السيادة، والأمن. وأوضح أن «حصر أسمرة استخدام الموانئ في الإطار التجاري يكشف عن محدودية المساحة التفاوضية المتاحة؛ فإثيوبيا تتطلع إلى نفاذ بحري مستدام بضمانات قانونية واستراتيجية، ويتجاوز مجرد الحصول على خدمات الموانئ، ويواكب احتياجاتها الاقتصادية والديموغرافية المتنامية».

ولا يعني ذلك بالضرورة، بحسب شيخو، المساس بالسيادة الإريترية، إذ «يمكن التوصل إلى ترتيبات طويلة الأمد تشمل الاستثمار المشترك، وتأجير المرافق المينائية، وضمان حرية العبور، بينما يخضع أي تعاون أمني بحري لاتفاق مستقل بين الطرفين».

دبابة عسكرية إريترية متضررة بالقرب من بلدة ويكرو في إثيوبيا (رويترز)

في المقابل، يرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن تصريحات آبي أحمد، وإن بدت في ظاهرها مؤشراً إلى تغيير في نهجه أو تراجع عن مواقفه السابقة، سواء لجهة اعتبار النفاذ إلى البحر مسألة وجودية، أو التلويح باستخدام القوة العسكرية، أو التشكيك في استقلال إريتريا، تظل في إطار المناورات السياسية ما لم تُترجم إلى خطوات عملية تعكس حسن النية.

واعتبر حليمة أن مطالبة أسمرة أديس أبابا بالالتزام بالقانون الدولي تعكس مخاوف الجانب الإريتري إزاء مدى احترام إثيوبيا سيادة الدول، ووحدة أراضيها.

وتُعدّ مصر من أبرز الدول العربية الداعمة لموقف إريتريا، إذ تتقاطع مواقف القاهرة وأسمرة في رفض مساعي إثيوبيا لإقامة وجود بحري على البحر الأحمر يمسّ سيادة الدول الساحلية.

تمسّك مصري باحترام سيادة الدول

يوم الخميس الماضي نظمت وزارة الخارجية المصرية لقاءً لوزير خارجية إريتريا عثمان صالح بسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأوروبية المعتمدة لدى القاهرة، حيث أكد أن «استدامة السلام لا تتم بالتهديد بالقوة، ومخالفة القانون الدولي، مع التشديد على ضرورة احترام سيادة الدول، ووحدة وسلامة أراضيها»، وفق بيان للخارجية المصرية.

وفيما يتعلق بالموقف المصري، أكد حليمة أن «سياسة القاهرة ثابتة، وواضحة، وتستند إلى احترام القانون الدولي، والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والحفاظ على وحدة الدول، وسلامتها الإقليمية، وصون مؤسسات الدولة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي، ورفض أي حكومات، أو كيانات موازية، وهي الأسس التي تحكم مواقفها إزاء إريتريا، والصومال، وجيبوتي». وشدد على أن «إمكانية حدوث مفاوضات أو تقدم في الفترة المقبلة تظل مرهونة بمدى حسن النية، والصدق في التعامل، واتخاذ إجراءات عملية وملموسة من إثيوبيا على أرض الواقع، وليس الاكتفاء بالتصريحات».

كما يشير إلى أن ذلك «يتطلب تراجعاً واضحاً عن التصريحات السابقة المتعلقة بإريتريا، فضلاً عن احترام سيادة الدول، ووحدة وسلامة أراضيها، ومراعاة مواقف الدول المتشاطئة للبحر الأحمر، وما يرتبط بأمنه وفق القوانين والاتفاقيات الدولية».

ووفق شيخو، فإن «نجاح أي مفاوضات بين إثيوبيا وإريتريا يتطلب ضمانات أمنية متبادلة، ووقف التدخلات، وإرساء إطار قانوني ملزم يحفظ مصالح الطرفين».