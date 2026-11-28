«تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية»، و«مجابهة تهديدات غير نمطية»، كانا ضمن المناورة البحرية «كليوباترا 2026» بين مصر وفرنسا.
واختُتمت، السبت، فعاليات التدريب البحري المشترك المصري - الفرنسي (كليوباترا 2026)، والذي استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بالمياه الإقليمية بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط. ووفق إفادة للمتحدث العسكري المصري، يأتي التدريب المشترك «في إطار دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية».
وعقدت مصر وفرنسا في أبريل (نيسان) الماضي الجولة الأولى لحوارهما الاستراتيجي في مجالات عديدة، واتفقتا على عقد الدورة المقبلة في باريس خلال النصف الأول من عام 2027. وجاء «الحوار» في أعقاب قرار بالارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025.
وبحسب المتحدث العسكري المصري، السبت، تضمن تدريب «كليوباترا 2026» عقد عديد من المحاضرات النظرية والبيانات العملية لتوحيد المفاهيم للعناصر المشاركة، كما تم التدريب على أعمال البحث والإنقاذ و«مجابهة التهديدات غير النمطية»، و«تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية» لتدمير الأهداف السطحية والدفاع الجوي ضد الأهداف الجوية المختلفة، والتي عكست مدى الاحترافية التي وصلت إليها القوات المشاركة.
وأضاف: «فضلاً عن التدريب على الإمداد والتزود بالوقود في البحر، وتبادل أسطح الطيران للقطع البحرية، وكذا تنفيذ عدد من تشكيلات الإبحار المختلفة التي أظهرت مدى التجانس بين الوحدات المشاركة في التدريب وقدرتها على اتخاذ أوضاعهم بدقة وسرعة عالية... حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات البحرية المصرية والفرنسية».
وشهد التدريب «كليوباترا 2025» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عديداً من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد مفاهيم العمل المشترك، وكذلك «التخطيط لإدارة أعمال بحرية مشتركة والتدريب على مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، بما يسهم في صقل المهارات وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة بالتدريب».
كما نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية المناورة البحرية في عام 2024 «كليوباترا 2024» بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط. وتضمنت المناورة حينها «تفتيش السفن غير المنصاعة، وإجراءات الدفاع الجوي ضد الأهداف المعادية، وتنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة».
والشهر الماضي اختُتمت فعاليات التدريب الجوي المصري - الفرنسي المشترك «آمون 2026»، والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية في مصر بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات من الجانبين.
واشتمل التدريب حينها على «عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية في مختلف الموضوعات لتوحيد المفاهيم العملياتية وتحقيق الدمج والتجانس بين العناصر المشاركة، وتم تنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية بكفاءة واقتدار، كما تم تنفيذ عملية تزويد الطائرات بالوقود في الجو».
ونهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 اختُتمت فعاليات التدريب «ميدوزا 14» الذي جرى بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط و«قاعدة محمد نجيب العسكرية» في مصر، بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية والسعودية والفرنسية واليونانية والقبرصية.