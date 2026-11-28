لا تزال عائلات مفقودي حادث الطريق الدائري بالوراق في مصر تبحث عن أثر لنجاة ذويها على أبواب المستشفيات التي استقبلت ضحايا ومصابي الحادث، خصوصاً في ظل صعوبات للتعرف على هوية «المتوفين» حيث تخضع جثامينهم لتحاليل البصمة الوراثية.

وتلقى مجلس الوزراء المصري أخيراً «19 بلاغاً بالغياب الرسمي من أقارب وزملاء وجيران بعض المفقودين والمتغيبين والمصابين».

وأكد متحدث وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «غالبية الاستفسارات والبلاغات ترتبط بحالات الوفاة التي تخضع لتحاليل البصمة الوراثية للتعرف على هويتها قبل تسليمها لذويهم».

ولقي 31 شخصاً حتفهم وأصيب 26 آخرون في حريق اندلع عقب انقلاب شاحنة محملة بمنتجات بترولية، مساء الأربعاء، على الطريق الدائري الذي يربط محافظات منطقة القاهرة الكبرى.

ووزعت وزارة الصحة عملية نقل الضحايا بين عدة مستشفيات في القاهرة والجيزة، من بينها مستشفيات إمبابة العام، وزايد التخصصي، والوراق المركزي، وشبرا، وقصر العيني.

وتداول متابعون على منصات التواصل الاجتماعي استغاثات بشأن مفقودين في الحادث، من بينها استغاثة تشير إلى أن «هناك 9 من أسرة واحدة كانوا في إحدى الحافلات أثناء توجههم لحضور حفل زفاف، وتم العثور على 4 فقط مصابين».

ووفق مراقبين «ينطلق جزء من معاناة أسر الضحايا، من صعوبة تحديد المستشفى التي قد تكون تم نقل ذويهم إليها»، ورصدت تقارير لصحف محلية نقلاً عن أسر ضحايا أنهم «لا يعرفون أين توجد جثامين ذويهم، حيث يخضعون لتحاليل البصمة الوراثية (DNA) قبل التعرف عليهم»، في الوقت الذي «تقيم فيه أسر المصابين أمام أبواب المستشفيات على أمل تماثلهم للشفاء».

رئيس الوزراء المصري يزور مستشفى بولاق الدكرور العام للاطمئنان على مُصابي حادث «الدائري» (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد تلقى تقريراً من «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» بشأن البلاغات والاستفسارات التي تم رصدها بشأن حادث الطريق الدائري، مساء الخميس، وقال «المجلس» إن «المنظومة استقبلت 28 استفساراً وطلباً ومقترحاً ترتبط بالحادث» بينها «19 بلاغاً عن مفقودين».

وأمام رحلة البحث عن المفقودين، قال متحدث وزارة الصحة إن «المفقودين الذين تلقوا بلاغات بأسمائهم من المرجح أن يكونوا أصحاب الجثامين التي يجرى فحصها حالياً لتحديد هويتها»، وأشار إلى «استمرار إجراءات الفحص والمطابقة مع تحاليل ذويهم، لحسم هذا الأمر والوصول إلى النتائج النهائية».

وأوضح أن «هناك صعوبة في التعرف على هوية الضحايا بسبب تفحم الجثامين»، وقال إن «النيابة العامة قررت الاستعانة بتحليل البصمة الوراثية لتحديد هويات المتوفين»، لافتاً إلى أن «الجهات المعنية من الطب الشرعي والمعمل الجنائي قاموا بالفعل بسحب العينات من الجثامين وأهالي المفقودين الموجودين أمام المستشفيات، تمهيداً لإجراء المطابقة الوراثية».

أشخاص تجمعوا في الموقع الذي انقلبت فيه مركبة كانت تحمل منتجات بترولية على الطريق الدائري بمصر (رويترز)

وأجرى رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين، الخميس، جولة بعدد من المستشفيات للاطمئنان على حالة المصابين جراء الحادث، وقال إنه «يتم تقديم أقصى رعاية طبية لهم».

حول حالة المصابين، قال متحدث وزارة الصحة إن «هناك 5 مصابين فقط داخل غرف الرعاية المركزة، في حين تتحسن حالة 14 آخرين داخل المستشفيات»، لافتاً إلى أن «الإصابات معظمها يتعلق بالحروق».

وأعلنت وزارة الصحة، مساء الجمعة، الانتهاء من تحديد هوية 27 من ضحايا الحادث وجارٍ استصدار تصاريح الدفن بالتنسيق مع النيابة العامة.

وأوضحت «الصحة» أن أعمال الفحص واستكمال إجراءات تحديد الهوية لا تزال جارية لحالات الوفاة المتبقية بمستشفيي العجوزة التخصصي وبولاق الدكرور، بالتنسيق الكامل بين وزارة العدل ممثلة في مصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة، ووفقاً للضوابط والإجراءات القانونية والفنية المنظمة.

كما أكدت أن جميع الجهات المعنية تعمل بصورة متكاملة لاستكمال الإجراءات اللازمة بدقة، مع إيلاء الاعتبار الكامل لكرامة المتوفين ومراعاة مشاعر ذويهم، والحرص على استيفاء الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.