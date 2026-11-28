النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فشل في قيادة إنتر ميامي لإقصائيات الدوري الأميركي (أ.ف.ب)

أقصى كولومبوس كرو ضيفه إنتر ميامي حامل اللقب بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي من الدور الأول للأدوار الإقصائية للدوري الأميركي لكرة القدم (إم إل إس)، الجمعة، بعدما تغلب عليه 1-0 بهدف قاتل سجله سانتياغو رودريغيس في الوقت بدل الضائع.

ومنح هدف الأوروغوياني رودريغيس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع فريقه كولومبوس الفوز 2-0 في سلسلة الدور الأول المقامة بنظام الأفضل من ثلاث مباريات، وذلك بعد انتصاره الكبير 3-0 في المباراة الأولى بفلوريدا.

وكان الدفاع عن لقب الدوري الأميركي الفرصة الأخيرة أمام النادي الطموح، المملوك جزئياً للنجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، لإنقاذ موسمه بعدما خرج من الدور ثمن النهائي لكأس أبطال كونكاكاف ومن دور المجموعات لكأس الدوريات.

واقتصر رصيد ميامي من الألقاب هذا الموسم على كأس الأبطال (كامبيونيس كاب)، وهي المباراة السنوية التي تجمع بين بطلي الدوري الأميركي والدوري المكسيكي.

وبالنسبة إلى النجم الأرجنتيني ميسي (39 عاماً)، هداف الدوري في الموسم المنتظم والمرشح الأوفر حظاً للفوز بجائزة أفضل لاعب للمرة الثالثة توالياً في إنجاز غير مسبوق، فقد كانت هذه المرة الثانية التي يخرج فيها من الدور الأول في ثلاث مشاركات خاضها في الأدوار الإقصائية للدوري.

وكان ميامي قد تعثر أمام أتلانتا يونايتد في نسخة 2024، قبل أن يحرز أول ألقابه العام الماضي.

وأتيحت للفريق المدجج بالنجوم، الذي يضم إلى جانب ميسي كلاً من الأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي كاسيميرو والأرجنتيني رودريغو دي بول، فرص للتسجيل في أمسية باردة وماطرة في ولاية أوهايو.

وأهدر المكسيكي خيرمان بيرتيرامي فرصة ذهبية قبل 6 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، عندما علت رأسيته من مسافة قريبة العارضة.

وقال مدرب ميامي الأرجنتيني كريستيان «كيلي» غونزاليز: «بالنسبة لي، هذه الخسارة غير عادلة تماماً لأنني أعتقد أن الفريق كان على قدر المسؤولية، واستحققنا الفوز طوال المباراة. الفرص الأخطر كانت لنا، لكن هذه هي كرة القدم».

تابع: «دافع المنافس بشكل جيد أيضاً. ورغم أن ليو لم يسدد أي كرة بين الخشبات الثلاث، فإننا صنعنا الكثير من الفرص».

وبدا أن المباراة في طريقها إلى ركلات الترجيح مع اقتراب نهاية الوقت بدل الضائع، لكن دفاع إنتر سمح لرودريغيز باستقبال عرضية داخل منطقة الجزاء من المغربي أنس الزروري قبل أن يسددها بقوة في شباك الحارس الكندي داين سانت كلير.

كما كرّس خروج ميامي المبكر ما يعرف بلعنة البطل في الدوري الأميركي، إذ لم ينجح أي فريق في الاحتفاظ باللقب منذ لوس أنجليس غالاكسي عام 2012.

وفي المباراة الأخرى الوحيدة التي أقيمت الجمعة، قاد هدف إيمانويل سابي في الدقيقة 58 فريق فانكوفر وايتكابس إلى الفوز 1-0 على ريال سولت لايك، ليحسم سلسلة الدور الأول لمصلحته 2-0.