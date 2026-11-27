أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، في بيان الجمعة، أن لاعب الوسط جمال موسيالا تعرض لإصابة عضلية في الفخذ اليمنى الخلفية، ستبعده عن الملاعب «حتى إشعار آخر».
وكان موسيالا قد عاد إلى الملاعب الأسبوع الماضي، بعد تعافيه من تمزق في الألياف العضلية أبعده عن المشاركة لمدة شهر ونصف الشهر، لكنه تعرض لانتكاسة جديدة.
ويعاني اللاعب مشكلات متكررة تتعلق باللياقة البدنية منذ تعرضه لكسر في عظمة الشظية خلال بطولة كأس العالم للأندية عام 2025. وإلى جانب ذلك، كشف موسيالا في وقت سابق من العام الحالي عن معاناته من نوبات صرع الغياب.
وأصبحت الحالة الصحية للاعب محور اهتمام خلال الأسابيع الأخيرة، وأثارت جدلاً بعدما طرح عضوا مجلس الإشراف على بايرن ميونيخ، أولي هونيس وكارل هاينز رومينيغه، إمكانية خفض راتب لاعب الوسط بسبب مشكلاته الصحية.
كما شكك المسؤولان علناً في قدرة موسيالا، الذي يُعد من بين أعلى لاعبي بايرن أجراً، ويرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2030، على استعادة مستواه السابق.
وقال بايرن في وقت سابق من الأسبوع الحالي إن موسيالا خضع للفحص الطبي للمرة الأولى بسبب أعراض تُشبه نوبات الغياب في أبريل (نيسان) 2025، أي بعد توقيعه عقداً جديداً مع النادي في فبراير (شباط) من العام نفسه.
ويعاني بايرن من قائمة طويلة من الإصابات، تضم نجمه الأبرز هاري كين، الذي سيغيب عن الملاعب لعدة أشهر، بالإضافة للجناح الفرنسي مايكل أوليسيه وحارس المرمى المخضرم مانويل نوير.
من جانبه، قال كريستوف فريوند، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ: «نحتاج إلى توجيه كل طاقتنا نحو ذلك. إنها فترة صعبة، لكن يمكن أيضاً أن تخرج منها أمور إيجابية. أعتقد أننا عندما ننظر إلى الوراء في مارس (آذار) المقبل، سنجد أن هذه الفترة كانت مرحلة مهمة من الموسم، لأننا نساعد بعضنا بعضاً ونقف صفاً واحداً».
وبعد مرور 10 جولات على انطلاق الموسم الحالي، يحتل بايرن المركز الثاني بترتيب «بوندسليغا» بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، علماً بأن كلا الفريقين لم يتعرض لأي هزيمة في المسابقة حتى الآن.
ومن المقرر أن يستضيف دورتموند فريق باير ليفركوزن، في قمة مباريات المرحلة الـ11 بـ«بوندسليغا»، الأحد.