يتطلع لاتسيو متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم من دون أي هزيمة، إلى مواصلة بدايته المثالية عندما يحل ضيفاً على تورينو (السبت) في المرحلة الثالثة عشرة. وتبدو مهمة لاتسيو الساعي إلى إحراز لقبه الأول منذ عام 2000، سهلة نسبياً أمام فريق يعاني الأمرّين في المراكز الأخيرة، وتراجعت نتائجه بشكل كبير ولم يحقق أي انتصار في مبارياته الأربع الأخيرة (ثلاث هزائم وتعادل واحد).

ويتصدر لاتسيو الترتيب بفارق نقطتين أمام جاره روما، وسيرفع رصيده إلى 35 نقطة بعد 13 مباراة إذا حقق الفوز في هذه المواجهة.

ويحتاج مديره الفني جينارو غاتوزو إلى فوزه الثالث فقط على تورينو كمدرب لتحقيق ذلك (3 تعادلات وهزيمتان)، لكنه قد يرضى أيضاً بمواصلة حفاظ لاتسيو على سجله الخالي من الهزائم في أول سبع مباريات خارج أرضه خلال موسم واحد في الدوري، وهو إنجاز لم يتحقق للنادي سوى مرتين من قبل.

ويعول لاتسيو على هدافه الهولندي تيجاني نوسلين صاحب ستة أهداف في المركز الخامس على لائحة الهدافين بعد ثنائيته في مرمى ليتشي في المرحلة الماضية مع أربع تمريرات حاسمة. وسيصبح نوسلين أول لاعب من لاتسيو منذ تشيرو إيموبيلي في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 يسهِم مباشرة بهدف في خمس مباريات متتالية بالدوري الإيطالي.

روما للتشبث بالمركز الثاني

من جهته، يسعى روما إلى مواصلة سلسلته المميزة من الانتصارات على أرضه في الدوري والبقاء في دائرة المنافسة عندما يستضيف مونتسا الرابع عشر. ولا يزال مشوار روما في دوري أبطال أوروبا معلقاً، لكن التعادل أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل الموسمين الأخيرين، 2-2، الأربعاء، من شأنه أن يمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل العودة إلى ملعبه والتركيز مجدداً على الدوري المحلي. ولم يتعرض روما لأي هزيمة هذا الموسم في الدوري (9 انتصارات و3 تعادلات)، وسيدخل فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني التاريخ إذا حقق فوزه الخامس على التوالي؛ إذ إن روما لم ينجح في تفادي الخسارة خلال أول 13 مباراة له في دوري الأضواء سوى مرتين من قبل (10 انتصارات و3 تعادلات في كل منهما).

ومن المرجح أن يعزز اللعب على ملعب الأولمبيكو فرصه في تحقيق ذلك،؛ إذ لم يخسر روما على أرضه منذ أبريل (نيسان) الماضي، كما أنه لم يتعرض لأي هزيمة في آخر 18 مباراة خاضها على أرضه في الدوري (14 فوزاً و4 تعادلات). ويعقد روما آمالاً على مهاجمه الدولي الهولندي دونييل مالين الذي واصل تألقه بتسجيله الهدف الثاني لفريق العاصمة في شباك باريس سان جيرمان، علماً أنه يتصدر لائحة الهدافين في (السيري أ ) برصيد 12 هدفاً مع تمريرتين حاسمتين.

يُعوَّل إنتر ميلان على لاعبه بيتار سوتشيتش (أ.ب)

إنتر لاستعادة التوازن

تعثر إنتر ميلان في اثنتين من آخر ثلاث مباريات خاضها في الدوري آخرها تعادله مع أتالانتا 4-4 بعدما تقدم 2 -0 و3 -1 و4- 2، لكن سجله الممتاز في مواجهاته على ملعب سان سيرو يمنحه أملاً كبيراً في إيقاف سلسلة جنوا المتمثلة في انتصارين متتاليين خارج أرضه. وخطا إنتر خطوة إضافية نحو بلوغ ثمن نهائي دوري الأبطال بتغلبه على شتوتغارت الألماني 2 -0 في منتصف الأسبوع، لكن هذا الانتصار لا يجب أن يحجب أوجه القصور التي ظهرت في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري (فوز واحد وتعادل واحد وهزيمة واحدة) والتي أبقته في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن لاتسيو. ومن شأن العودة السريعة إلى سان سيرو أن تسهِم في رفع معنويات فريق المدرب الروماني كريستيان كيفو؛ إذ فاز إنتر في مبارياته الرسمية الأربع الأخيرة على أرضه، كما حقق ستة انتصارات متتالية في الدوري على ملعبه، مسجلاً هدفين على الأقل في كل مباراة منها.

قمة كومو ويوفنتوس

في المقابل، يسعى جاره ميلان المنتشي بفوزه الثمين على مضيفه أولمبياكوس اليوناني 4 -2 في مسابقة الدوري الأوروبي بعدما قلب تخلفه 0 -2، إلى مواصلة انتفاضته المحلية بفوز رابع على التوالي عندما يحل ضيفا على كالياري. وسيرفع ميلان غلته إلى 30 نقطة في أول 13 مباراة له في الدوري في حال فوزه، وذلك للمرة الثالثة فقط خلال آخر 20 موسماً. وفي المرتين السابقتين اللتين بلغ فيهما هذا الرصيد، أنهى ميلان الموسم ضمن المركزين الأول أو الثاني.

وللمرة الأولى في تاريخ الدوري، يدخل كومو الخامس مواجهته أمام يوفنتوس السادس وهو متقدم على نادي «السيدة العجوز» في جدول الترتيب. وأصبح يوفنتوس تحت الضغط لتجنب الابتعاد أكثر عن المراكز الخمسة الأولى. وتجاوز كومو سريعا آثار هزيمته أمام إنتر 0 -2 في المرحلة قبل الماضية؛ إذ فاز في مباراتيه الرسميتين منذ فترة التوقف الدولي من دون أن تهتز شباكه، بما في ذلك انتصاره على أيك أثينا اليوناني في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

يعقد روما آمالاً على مهاجمه دونييل مالين (أ.ب)

وحقق فريق المدرب الإسباني سيسك فابريغاس الفوز في ثمانٍ من آخر تسع مباريات خاضها في مختلف المسابقات، مقدماً موسماً رائعاً في الدوري. وحصد الفريق 26 نقطة من أول 12 مباراة له في الدوري (8 انتصارات وتعادلان وهزيمتان)، وضمن بالفعل أفضل رصيد له في تاريخ مشاركاته بدوري الأضواء بعد 13 مرحلة، متجاوزاً حصيلته البالغة 24 نقطة في الموسم الماضي. من جانبه، منح الفوز على أومونيا القبرصي 4- 1 في يوروبا ليغ الخميس يوفنتوس انتصاره الثاني على التوالي. كما مدَّد سلسلة مبارياته من دون هزيمة إلى خمس مواجهات (4 انتصارات وتعادل واحد)، وأسهم في تحسين الأجواء داخل الفريق. ورغم ذلك، لا تزال صدارة الترتيب بعيدة المنال؛ إذ يتأخر يوفنتوس بفارق 11 نقطة عن لاتسيو وخمس نقاط عن كومو.