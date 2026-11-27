​قالت ثلاثة مصادر عسكرية وأمنية، لوكالة «رويترز»، اليوم ‌الجمعة، ‌إن ​قافلة ‌من السفن الروسية ​تحمل مركبات عسكرية متجهة إلى ليبيا غيّرت مسارها ‌وعادت أدراجها في ‌البحر ​المتوسط، ‌بعد ‌أن أغرقت مُسيراتٌ بحرية ‌أوكرانية زورقاً حربياً روسياً في ميناء بنغازي، يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وأعلن الرئيس الأوكراني، الاثنين، مسؤولية بلاده عن إغراق السفينة الحربية الروسية «ميركوري» أمام السواحل الليبية، فيما وصفه بأنه «رد نموذجي على الحرب الروسية».

وأوضح زيلينسكي، عبر منصة «إكس»: «قبالة سواحل ليبيا، استخدم مقاتلونا 7 زوارق مُسيرة أوكرانية. ورغم كل جهود العدو لإحباط الهجوم، فقد أغرقنا الكورفيت الروسي (ميركوري)، وهو مِن أحدث سُفنهم، ودخل الخدمة في عام 2023».

وأضاف: «كما دُمّرت مروحية قتالية من طراز (كا-27). وكان هدفنا الثاني سفينة الشحن الجاف الروسية (أنغرا)، التي استخدمها العدو لنقل الأسلحة».

وأعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أنها ستردّ على أوكرانيا، بعد أن قتلت عنصرين «تابعين لرئاسة أركان القوات البحرية»، جراء هجوم بمُسيرات على ميناء بنغازي، يوم الأحد، استهدف سفينة حربية روسية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، الثلاثاء، إن الهجوم الذي استهدف سفينة عسكرية روسية وسفينة شحن في المياه الليبية، في بداية الأسبوع، كان دفاعاً مشروعاً عن النفس، وذلك في أعقاب انتقادات من الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، لصحيفة «كورييري ديلا سيرا»، الأربعاء، إن روما أبلغت ​أوكرانيا بأن مهاجمة السفن الروسية في المياه الليبية كان خطأ، وحذَّرت كييف من توسيع نطاق الحرب إلى مناطق جديدة.

وأكد تاياني: «كان من الخطأ انتهاك سيادة ليبيا»، مضيفاً أن روما لم تتلقّ أي إنذار مسبق بشأن العمليات الأوكرانية.