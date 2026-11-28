اتفق الحزبان الرئيسان في إقليم كردستان على المشاركة بـ«موقف موحد» في «الحوار الوطني» المقرر ببغداد يوم 1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ومن المقرر أن يشهد الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مشاركة الرئاسات العراقية الثلاث، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بافل طالباني.

وجاء الموقف الكردي الأخير بعد اجتماع لافت بمدينة السليمانية، السبت، بين غريمين سياسيين في إقليم كردستان، مسرور بارزاني رئيس الحكومة، وبافل طالباني رئيس حزب «الاتحاد الوطني».

وقال بيان عن الحزبين بعد الاجتماع الذي شهد أيضاً مشاركة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، إنهما «بحثا الأوضاع الجديدة في العراق وإقليم كردستان، وتوحيد الموقف تجاه القضايا الراهنة، وعلاقات الإقليم مع المؤسسات الاتحادية».

واتفق الحزبان على «اعتماد الحوار بهدف حل المشكلات، والمشاركة بموقف موحد في اجتماع يوم 1 ديسمبر 2026، الذي سيعقد في بغداد، والتأكيد على حل جميع المشكلات في إطار الدستور العراقي الدائم، والدفاع بشكل مشترك عن الحقوق الدستورية لإقليم كردستان».

وكان عضو «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، ماجد شنكالي، قد أكد لـ«الشرق الأوسط»، مشاركة الحزبين الرئيسيين في الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، بـ«ورقة موحدة تمثل الإقليم بوصفه كياناً دستورياً، مع وجود اختلافات في بعض التفاصيل»، دون الكشف عنها.

ويميل سياسيون من تيارات مختلفة إلى الاعتقاد بأن العلاقة بين بغداد وأربيل أمام اختبار غير مسبوق، يتجاوز الخلاف حول الموازنة والرواتب، إلى هوية النظام السياسية وتفسير الدستور.

وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت السبت أن واشنطن «تدعم عراقاً سيادياً وموحداً واتحادياً، وإقليماً كردستانياً مستقراً ومزدهراً، ضمن إطار الدولة العراقية، وتدعم حل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل عبر الحوار وبما يتوافق مع الدستور العراقي».

وجاء موقف الخارجية الأميركية بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعمه «جهود رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الرامية إلى بسط سلطة الدولة، ووقف تهريب النفط، وإخضاع جميع الأسلحة لسيطرة الدولة حصرياً».

قياديون في الحزبين الرئيسيين بإقليم كردستان ناقشا السبت في السليمانية أزمة النفط والمعابر مع بغداد

«سلسلة انتهاكات الدستور»

وقبل 3 أيام من الحوار الوطني، أحصت حكومة إقليم كردستان سلسلة طويلة من «الانتهاكات الدستورية»، التي قالت إن حكومات عراقية متعاقبة ارتكبتها ضد إقليم كردستان، تركزت على عدم تنفيذ مواد دستورية مثل المادة 140 المعنية بالمناطق المتنازع عليها، وعدم صرف مخصصات مالية، إلى جانب إضعاف المشاركة في المؤسسات الاتحادية.

وقال رئيس دائرة الإعلام بحكومة كردستان، جوتيار عادل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التقرير (الذي يرصد الانتهاكات) لا يعد تصعيداً من أربيل؛ بل إن بغداد هي التي تصعِّد حتى هذه اللحظة».

وأكد عادل ما وصفه بـ«تنصل بغداد من التزاماتها»؛ لكنه أوضح أنه «لا يؤثر في موقف الإقليم المعلن من المشاركة في حوار بغداد لحل الأزمة».

وتضمَّن التقرير الذي تلقَّت «الشرق الأوسط» نسخة منه، ما قالت دائرة الإعلام في حكومة إقليم كردستان، إنها «أدلة قانونية ومالية بين 2005 وحتى نهاية 2025»، موضحاً أن الحكومات العراقية المتعاقبة «أضعفت أساس الشراكة الحقيقية مع إقليم كردستان، عبر تعطيل الدستور والعودة إلى المركزية، وقطع الرواتب والموازنة وعدم تنفيذ القوانين الدستورية»، وفق وصف التقرير.

وقال التقرير إنه بعد مرور أكثر من عشرين عاماً على تطبيق الدستور: «تُظهر أدلة أن الحكومات الاتحادية لم تتعامل مع الدستور كمرجع قانوني أعلى وملزِم؛ بل كوثيقة للاختيار الجزئي، أو التأجيل، أو التعطيل، أو التفسير وفق المصالح السياسية»، مؤكداً أن هذا النهج «أعاد الدولة العراقية عملياً نحو المركزية، وقوَّض أساس الشراكة الحقيقية».

كما تحدث التقرير عن «عدم تشكيل المجلس الاتحادي رغم أن الدستور حدَّد عام 2010 آخر موعد لتشكيله، أي بتأخير 15 عاماً»، كما «بلغت نسبة تمثيل الكرد في المؤسسات الوظيفية الاتحادية؛ خصوصاً العسكرية والأمنية، أقل من 1 في المائة».

الحزبان الرئيسيان بإقليم كردستان العراق اتفقا على «موقف موحد» للمشاركة في الحوار الوطني ببغداد

موازنة ومناطق متنازع عليها

وبشأن الموازنة العامة، أفاد التقرير بأنه «في أفضل الأحوال لم تتجاوز الحصة المخصصة فعلياً لإقليم كردستان من بعد التخفيضات والقيود 5 في المائة، مقارنة بنسبة 17 في المائة السابقة»؛ مشيراً إلى أنه «بين عامي 2014 و2025 لم تُرسَل رواتب 8 سنوات كاملة إلى الإقليم».

ونوَّه التقرير إلى عدم تنفيذ المادة 140 المعنية بالمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وهذا تأخير بنحو 20 عاماً عن الموعد الدستوري الذي انتهى في 31 ديسمبر 2007، كما أن «ما لا يقل عن 14 قانوناً اتحادياً جوهرياً لا يزال معطلاً، ولم يُشرَّع رغم النص الدستوري الواضح».

كما تحدث التقرير عما وصفه بـ«اختلال التوازن في الجيش بين المكونات»؛ مشيراً إلى إنشاء ميليشيات مسلحة خارج إطار القوات المسلحة، تحولت إلى قوة موازية ذات موقف سياسي، في «انتهاك واضح للحظر الدستوري» حسب وصف التقرير.

تظاهرات في أربيل احتجاجاً على قرار رئيس الوزراء العراقي السيطرة على حقول النفط في إقليم كردستان (رويترز)

«ليس تصعيداً»

واعتبر مسؤول دائرة الإعلام بحكومة كردستان، جوتيار عادل، أن «كثيراً من العراقيين والكرد ربما لا يعرفون بهذه الخروقات من جانب الحكومة الاتحادية تجاه إقليم كردستان»، مشدداً في الوقت ذاته على أن «سبب صدور التقرير ليس رداً على تصعيد بغداد، وإنما للتذكير بحقوق لا تندرج ضمن المساومات».

ولم تعلِّق الحكومة العراقية على هذا التقرير حتى الآن؛ لكن المتحدث باسمها حيدر العبودي صرح قبل يومين بأن «الأضرار الناجمة عن تهريب النفط عبر إقليم كردستان، بعيداً عن وزارة النفط الاتحادية، تقدَّر بأكثر من مائة مليار دولار، خلال الفترة من 2008 إلى 2025» حسبما قال.

ونقلت «وكالة الأنباء العراقية» عن العبودي، أن الزيدي «أكد أنه معني بحماية شعب كردستان... وأخذ على عاتقه الدفاع عن حقوق العراقيين من زاخو إلى البصرة».

وأصدر الزيدي، الثلاثاء الماضي، قرارات وصفها مراقبون بـ«العاصفة الإدارية»، تضمنت إغلاق جميع المعابر غير الرسمية مع دول الجوار، بما فيها المعابر الواقعة بإقليم كردستان، ومنح الحكومة الاتحادية السيطرة على حقول نفطية في الإقليم، ضمن حزمة إجراءات لمكافحة تهريب النفط والمشتقات النفطية، وفق بيان رسمي من بغداد.

هذه القرارات أثارت غضباً واسعاً لدى القادة والساسة الكرد. ورفضت حكومة إقليم كردستان ما وصفته بأنه استخدام مفردات عسكرية وتهديدات في بيان من المتحدث باسم قائد القوات المسلحة العراقية، ودعت إلى إجراء محادثات مع بغداد.

كما شهد إقليم كردستان تظاهرات حاشدة؛ الخميس، اعتراضاً على القرارات، بينما بدأت جهود ووساطات تسعى إلى التهدئة مع بغداد، إلا أن سياسيين كرداً رجحوا استغراق الأزمة وقتاً قبل أن تجد حلاً، بسبب ضغوط تتعرض لها بغداد، وفق قولهم.