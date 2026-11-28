مراجعة القدرات الإنتاجية على طاولة «أوبك بلس» الأحد
شعار منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» (رويترز)
يعقد تحالف «أوبك بلس» اجتماعاً وزارياً، الأحد، تتصدر جدول أعماله مراجعة القدرات الإنتاجية للدول الأعضاء، في خطوة تمهد لتحديد المستويات المرجعية للإنتاج خلال عام 2027. يأتي الاجتماع وسط ترقب لاتجاهات سياسة التحالف مع بداية العام المقبل، إذ تشير التوقعات إلى اتفاق مبدئي على تثبيت مستهدفات الإنتاج خلال الربع الأول، بينما لا تزال تداعيات الحرب في إيران ومسار الإمدادات يضيفان قدراً من عدم اليقين إلى آفاق السوق.
كيف نفهم أهمية الاجتماع؟
لا تقتصر أهمية اجتماع «أوبك بلس» على تحديد مستويات الإنتاج خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، بل تمتد إلى رسم ملامح سياسة التحالف لعام 2027، في ظل توقعات بزيادة المعروض العالمي من النفط إذا تحسنت الإمدادات من منطقة الخليج.
ويأتي الاجتماع في وقت يعمل فيه التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» وشركاء من خارجها، على الاستفادة من مراجعة القدرات الإنتاجية للدول الأعضاء في تحديد مستهدفات العام المقبل. وتهدف هذه المراجعة إلى جعل الحصص الإنتاجية أكثر ارتباطاً بالقدرات المستدامة لكل دولة، بدلاً من الاعتماد على المستويات التاريخية وحدها.
ولهذا الغرض، استعان «أوبك بلس» بشركة الاستشارات النفطية الأميركية «دي غولير آند ماكنوتون» لإجراء تقييم مستقل للقدرات الإنتاجية المستدامة للدول الأعضاء، تمهيداً لاستخدام نتائجه في تحديد المستهدفات المرجعية لعام 2027. ويقيس التقييم حجم الإنتاج الذي تستطيع كل دولة بلوغه والمحافظة عليه بصورة مستدامة، بما يعكس قدراتها الفنية والاستثمارية. ولم يشمل تقييم الشركة روسيا وإيران وفنزويلا، التي تخضع لترتيبات تقييم مختلفة.
وفيما يتصل بالقرار المنتظر بشأن الإنتاج، أفادت ثلاثة مصادر تحدثت إلى «رويترز» بأن أعضاء التحالف توصلوا مبدئياً إلى اتفاق على تثبيت مستهدفات الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2027. يعني ذلك عدم إقرار زيادات أو تخفيضات جديدة في المستهدفات خلال هذه الفترة، مع استمرار العمل بالمستويات المعتمدة حالياً.
ويتضمن جدول أعمال الأحد أربعة اجتماعات متتابعة، تبدأ بمؤتمر «أوبك» الوزاري، تليه اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، ثم الاجتماع الوزاري الموسع للدول الأعضاء في المنظمة وحلفائها من خارجها، قبل اجتماع الدول السبع التي تطبق تخفيضات طوعية إضافية. وتتنوع مهام هذه الاجتماعات بين مراجعة أوضاع السوق ومتابعة الالتزام بمستهدفات الإنتاج، وصولاً إلى بحث سياسة الإمدادات للفترة المقبلة.
ماذا عن مستويات الإنتاج المتوقعة؟
من المهم التمييز هنا بين القدرة الإنتاجية والمستهدفات والإنتاج الفعلي. فالقدرة الإنتاجية المستدامة تعكس حجم النفط الذي تستطيع الدولة إنتاجه والمحافظة عليه بصورة منتظمة، فيما تمثل المستهدفات الكميات المحددة لكل دولة بموجب اتفاقات التحالف. أما الإنتاج الفعلي فهو ما تضخه الدولة إلى السوق بالفعل، وقد يقل عن مستهدفها لأسباب فنية أو تشغيلية أو جيوسياسية. وبناءً على ذلك، لا تعني زيادة القدرة الإنتاجية بالضرورة زيادة فورية في الإمدادات، إذ تظل الكميات الفعلية مرتبطة بالمستهدفات والظروف التشغيلية لكل دولة.
وفي هذا السياق، دخل التحالف عام 2026 وهو يطبق مستويات مختلفة من تعديلات الإنتاج، من بينها خفض جماعي بنحو مليوني برميل يومياً، إلى جانب تخفيضات طوعية إضافية أقرتها مجموعة من الدول الأعضاء بنحو 1.65 مليون برميل يومياً. ويختلف المساران من حيث الدول المشاركة وطبيعة الالتزامات، ولا ينبغي التعامل معهما باعتبارهما خفضاً واحداً أو جمعهما عند احتساب التخفيضات.
وكان التحالف قد بدأ منذ أبريل (نيسان) 2025 إعادة كميات تدريجية إلى السوق عبر التراجع عن التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً، وأكمل هذه العملية في سبتمبر (أيلول) 2026، بعد زيادات شهرية متتابعة. وفي المقابل، ظل الخفض الجماعي بنحو مليوني برميل يومياً قائماً حتى نهاية عام 2026، وفق الجدول المعتمد آنذاك.
كم تبلغ مستهدفات الدول السبع في ديسمبر 2026؟
بلغ إجمالي مستهدفات الإنتاج للدول السبع المشاركة في التخفيضات الطوعية الإضافية نحو 31.01 مليون برميل يومياً في ديسمبر (كانون الأول) 2026، وفق المستويات المعتمدة للشهر، وتصدرت السعودية القائمة بمستهدف يبلغ 10.478 مليون برميل يومياً، تلتها روسيا بنحو 9.949 مليون برميل، ثم العراق بـ4.431 مليون برميل، والكويت بـ2.676 مليون برميل، وكازاخستان بـ1.628 مليون برميل، والجزائر بنحو 1.007 مليون برميل، وعُمان بـ841 ألف برميل يومياً. تمثل هذه الأرقام مستهدفات الإنتاج المقررة للدول السبع، ولا تعكس بالضرورة مستويات إنتاجها الفعلية.
روسيا ومراجعة القدرات
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن التحالف سيستكمل مراجعة القدرات الإنتاجية للدول الأعضاء بنهاية العام الحالي، موضحاً أن الوزراء سيطلعون خلال اجتماع الأحد على المرحلة التي وصلت إليها هذه العملية.
يشير ذلك إلى أن الاجتماع قد لا يحسم بصورة نهائية مستهدفات الإنتاج لعام 2027 استناداً إلى نتائج المراجعة، لكنه سيتيح للوزراء تقييم تقدمها قبل استكمالها في نهاية العام.
وفي تصريح منفصل، قال نوفاك إنه لم يسمع بوجود خطط لدى فنزويلا أو العراق لمغادرة منظمة «أوبك»، وذلك بعد تقارير تحدثت عن تشجيع الإدارة الأميركية البلدين على بحث الخروج من المنظمة.
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مساعد الزياني (الرياض)
أكبر تعثر مصرفي أميركي منذ عامين مع إغلاق «يونايتد فيديليتي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5346554-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%8A
أكبر تعثر مصرفي أميركي منذ عامين مع إغلاق «يونايتد فيديليتي»
فرع «يونايتد فيديليتي» في فورت والتون بيتش بولاية فلوريدا الأميركية (رويترز)
أغلقت السلطات التنظيمية الأميركية بنك «يونايتد فيديليتي»، يوم الجمعة، في أكبر تعثر مصرفي تشهده الولايات المتحدة منذ أكثر من عامين، بعدما خلصت الجهات الرقابية إلى أن البنك لم يعد قادراً على الوفاء بالتزاماته، فيما وافق «فيرست سيتيزنز بنك» على الاستحواذ على معظم أصوله وودائعه وقروضه، وفقاً لما أعلنته الجهات المعنية.
وقال مكتب مراقب العملة إن البنك، الذي يتخذ من ولاية إنديانا مقراً له، كان يعمل في «وضع غير آمن أو سليم»، ومن المرجح أن يكون عاجزاً عن سداد التزاماته، ما دفع المكتب إلى تسليم السيطرة عليه إلى المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، لتتولى إجراءات تصفيته.
United Fidelity Bank, Evansville, IN was closed today by the @USOCC, which appointed the FDIC as receiver. First-Citizens Bank & Trust, Raleigh, NC will assume substantially all deposits and purchase substantially all assets of the failed institution.https://t.co/IUffEOE9mepic.twitter.com/MpBpNLpMrz
وبموجب الاتفاق، سيستحوذ «فيرست سيتيزنز بنك»، ومقره ولاية نورث كارولاينا، على جميع قروض البنك المتعثر ومعظم ودائعه وأصوله. وتبلغ قيمة الأصول المشمولة بالصفقة 5.9 مليار دولار، والودائع 4.5 مليار دولار، والقروض 3.1 مليار دولار، استناداً إلى أرصدة البنك في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتُعد هذه أكبر عملية إغلاق لبنك أميركي منذ انهيار «ريبابليك بنك» في فيلادلفيا خلال أبريل (نيسان) 2024، عندما بلغت أصوله نحو 6 مليارات دولار، بحسب بيانات المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع.
وقدّرت المؤسسة أن تبلغ تكلفة انهيار «يونايتد فيديليتي» على صندوق التأمين الفيدرالي على الودائع نحو 1.83 مليار دولار.
وقال «فيرست سيتيزنز» إنه اختير للاستحواذ على البنك بعد عملية تنافسية لتقديم العروض، موضحاً أن عرضه تضمن خصماً على الأصول بنحو 2.6 مليار دولار، من دون دفع علاوة على الودائع.
وبموجب الصفقة، سينتقل مودعو «يونايتد فيديليتي» تلقائياً إلى «فيرست سيتيزنز»، ولن يحتاج العملاء إلى تغيير علاقتهم المصرفية، مع احتفاظهم بأموالهم كاملة وبالتغطية التأمينية على الودائع، وفقاً للمؤسسة الفيدرالية.
وتشمل الصفقة أيضاً الاستحواذ على 20 فرعاً مصرفياً في ولايات إنديانا وإلينوي وكولورادو وفلوريدا، إضافة إلى فرعين في جزر العذراء الأميركية، فضلاً عن الشركات التابعة للبنك، من بينها وحدة تطوير وإدارة العقارات «بيدكور هومز».
البتروكيماويات السعودية تقلّص خسائرها بأكثر من النصف وتعزز آمال التعافيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5346553-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%91%D8%B5-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A
البتروكيماويات السعودية تقلّص خسائرها بأكثر من النصف وتعزز آمال التعافي
مهندسان في أحد مصانع «ينساب» (الشركة)
قلّصت شركات البتروكيماويات السعودية خسائرها الصافية المجمعة بنسبة 57.2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتبلغ نحو 1.41 مليار ريال (377 مليون دولار)، مقارنة بنحو 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي. وجاء التحسن مدفوعاً بصورة رئيسية بتراجع خسائر الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» بنسبة 93.4 في المائة، إلى جانب تحسن نتائج عدد من الشركات الأخرى.
وجاء هذا التحسن رغم استمرار التحديات التي تواجه صناعة البتروكيماويات عالمياً، وفي مقدمتها فائض المعروض وتقلب أسعار المنتجات وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل. وإلى جانب «سابك»، تحسنت نتائج «ينساب» و«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» و«اللجين»، وتراجعت خسائر «كيان السعودية» و«كيمانول».
في المقابل، حدّت زيادة خسائر «سبكيم العالمية»، وتحول «التصنيع» و«المتقدمة» إلى الخسارة، من وتيرة التحسن. وبحسب النتائج المعلنة، حققت أربع شركات فقط أرباحاً خلال الأشهر التسعة، مقابل تسجيل ست شركات خسائر، مما يعكس أن التحسن في النتائج المجمعة لم يتحول بعد إلى تعافٍ واسع في ربحية القطاع.
«سابك» تقود التحسن
سجلت شركة «سابك» تراجعاً كبيراً في صافي خسائرها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، إلى نحو 320 مليون ريال (85.3 مليون دولار)، مقارنة بـ4.84 مليار ريال (1.29 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2025. وعزت الشركة ذلك إلى انخفاض خسائر العمليات غير المستمرة بنحو 3.07 مليار ريال (819 مليون دولار)، نتيجة عدم تكرار المخصصات وانخفاض قيمة الأصول المرتبطة بإغلاق وحدة التكسير في مصنع «تيسايد» بالمملكة المتحدة. كما تعزز هذا التحسن بتحسن نتائج الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة بنحو 2.43 مليار ريال (648 مليون دولار)، إلى جانب عدم تكرار تكاليف إعادة الهيكلة البالغة 1.07 مليار ريال (285 مليون دولار)، والمسجلة في الربع الأول من العام السابق.
لكن هذه العوامل قابلها انخفاض إجمالي الربح بنحو 1.21 مليار ريال (323 مليون دولار)، نتيجة تراجع حجم المبيعات، وإن كانت الشركة قد استفادت من ارتفاع أسعار بيع المنتجات في الحد من أثر انخفاض الكميات المبيعة، وسط استمرار التحديات الجيوسياسية واللوجستية.
«سابك للمغذيات» تتصدر الأرباح
وتصدرت «سابك للمغذيات الزراعية» الشركات الرابحة، بصافي أرباح بلغ نحو 2.09 مليار ريال (557.3 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بانخفاض 37.3 في المائة مقارنة بنحو 3.33 مليار ريال (888 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 13.9 في المائة إلى 8.51 مليار ريال (2.27 مليار دولار)، متأثرة بانخفاض الكميات المبيعة وتحديات سلاسل الإمداد، إلى جانب ارتفاع مصروفات الشحن والتوزيع، رغم تحسن متوسط أسعار بيع بعض المنتجات.
قفزة أرباح «ينساب» و«المجموعة السعودية»
قفزت أرباح «ينساب» بنسبة 283.1 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتبلغ نحو 507.3 مليون ريال (135.3 مليون دولار)، مدعومة بارتفاع الإيرادات 15.5 في المائة إلى 4.88 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، نتيجة تحسن أسعار البيع وزيادة الكميات المبيعة.
كما ارتفعت أرباح «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» إلى 284 مليون ريال (75.7 مليون دولار)، مقارنة بنحو 46.2 مليون ريال (12.3 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، بينما بلغت أرباح «اللجين» 133.1 مليون ريال (35.5 مليون دولار)، مقابل 11.6 مليون ريال (3.1 مليون دولار).
في المقابل، تحولت «المتقدمة للبتروكيماويات» إلى الخسارة، مسجلة نحو 65 مليون ريال (17.3 مليون دولار)، مقارنة بأرباح بلغت 225.1 مليون ريال (60 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2025.
خسائر «التصنيع» و«سبكيم» تتفاقم
تحولت «التصنيع» إلى تسجيل خسائر صافية بلغت نحو 1.33 مليار ريال (354.7 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بأرباح قدرها 271.5 مليون ريال (72.4 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، متأثرة باضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والخدمات اللوجستية.
كما ارتفعت خسائر «سبكيم العالمية» بنسبة 173.1 في المائة إلى نحو 1.21 مليار ريال (322.7 مليون دولار)، بالتزامن مع تراجع إيراداتها بنسبة 32.8 في المائة إلى 3.52 مليار ريال (938.7 مليون دولار). وعزت الشركة ذلك إلى انخفاض الكميات المبيعة وارتفاع تكاليف بعض مواد اللقيم، فضلاً عن خسائر الاستثمارات ومخصصات انخفاض قيمة الأصول.
في المقابل، تقلصت خسائر «كيان السعودية» بنسبة 14.1 في المائة إلى 1.38 مليار ريال (368 مليون دولار)، و«كيمانول» بنسبة 71.3 في المائة إلى نحو 123 مليون ريال (32.8 مليون دولار)، مما يعكس تفاوت أداء الشركات في مواجهة ضغوط القطاع.
نتائج الربع الثالث
وأظهرت نتائج الربع الثالث من عام 2026 تحسناً متفاوتاً بين شركات البتروكيماويات، مع عودة «سابك» إلى الربحية بصافي 499.5 مليون ريال (133.2 مليون دولار)، بزيادة 15.2 في المائة على أساس سنوي، بعد خسائر بلغت 832.9 مليون ريال (222.1 مليون دولار) في الربع السابق.
وعلى أساس فصلي، ارتفعت إيرادات «سابك» بنسبة 13.6 في المائة إلى 28.17 مليار ريال (7.51 مليار دولار)، وزاد إجمالي الربح 47.7 في المائة، فيما صعدت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بنسبة 40 في المائة إلى 4.75 مليار ريال (1.27 مليار دولار).
في المقابل، تراجعت أرباح «سابك للمغذيات الزراعية» بنسبة 62.5 في المائة إلى 484 مليون ريال (129.1 مليون دولار)، رغم ارتفاعها 27.7 في المائة مقارنة بالربع السابق. وقفزت أرباح «ينساب» بنسبة 219.8 في المائة إلى 237.3 مليون ريال (63.3 مليون دولار)، بدعم تحسن أسعار البيع وزيادة الكميات المبيعة.
كما سجَّلت «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» أرباحاً بنحو 90.3 مليون ريال (24.1 مليون دولار)، و«اللجين» 29 مليون ريال (7.7 مليون دولار)، بينما عادت «المتقدمة» إلى الربحية بأرباح محدودة بلغت 4 ملايين ريال (1.1 مليون دولار).
تقلص الخسائر الفصلية لدى عدد من الشركات
وسجَّلت «التصنيع» خسائر بلغت 438.8 مليون ريال (117 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ558.5 مليون ريال (148.9 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي. كما انخفضت خسائر «سبكيم» بنسبة 14.3 في المائة إلى 401.6 مليون ريال (107.1 مليون دولار)، وبنسبة 32.2 في المائة مقارنة بالربع السابق، بالتزامن مع ارتفاع إيراداتها 66.7 في المائة إلى 1.44 مليار ريال (384 مليون دولار).
وحققت «كيان السعودية» تحسناً أكبر، مع تراجع خسائرها بنسبة 72 في المائة إلى 94.2 مليون ريال (25.1 مليون دولار)، فيما بلغت خسائر «كيمانول» نحو 41.4 مليون ريال (11 مليون دولار).
وتعكس النتائج تحسناً نسبياً في أداء عدد من الشركات، لكنه يظل متفاوتاً في ظل تقلب أسعار المنتجات وارتفاع تكاليف اللقيم والشحن. وستظل هوامش الربحية والكفاءة التشغيلية وضبط التكاليف، إلى جانب تعافي الطلب العالمي، عوامل حاسمة في تحديد مسار القطاع خلال الفترات المقبلة.
استدامة الأرباح
وفي قراءة لنتائج القطاع، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» للدراسات، محمد حمدي عمر، إن تقلص الخسائر المجمعة لشركات البتروكيماويات السعودية بنسبة 57.2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 يمثل مؤشراً إيجابياً على تحسن النتائج المالية، لكنه لا يعني بالضرورة تجاوز القطاع تحدياته أو دخوله مرحلة تعافٍ مستدام، في ظل استمرار التباين بين الشركات في أدائها التشغيلي وقدرتها على مواجهة ضغوط الأسواق العالمية.
وأوضح عمر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن التحسُّن المسجَّل جاء نتيجة مجموعة من العوامل، شملت ارتفاع أسعار بيع بعض المنتجات وزيادة الكميات المبيعة وتحسن الكفاءة التشغيلية لدى عدد من الشركات، إلى جانب تراجع خسائر غير متكررة، وتحسن نتائج الاستثمارات، وانخفاض بعض المخصصات مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وأشار إلى أن «سابك» أسهمت بالنصيب الأكبر في تقليص الخسائر المجمعة، بعدما انخفضت خسائرها بنسبة 93.4 في المائة، رغم تراجع إيراداتها بنسبة 10.7 في المائة ودخل عملياتها بنسبة 39 في المائة. ولفت إلى أن ذلك يعكس أثر البنود المحاسبية وغير المتكررة في صافي النتائج، إلى جانب تحسن نتائج الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة وانخفاض خسائر العمليات غير المستمرة.
وشدَّد عمر على أن تقييم أداء الشركات يتطلب التركيز على جودة الأرباح ومصادرها، لا الاكتفاء بمعدلات نموها أو نسب تقلص الخسائر. وفي هذا السياق، أشار إلى أن «ينساب» تمثل نموذجاً للتحسن المرتبط بالنشاط التشغيلي، بعدما ارتفعت أرباحها بدعم من تحسن أسعار البيع وزيادة الكميات المبيعة، بما يعزز فرص استدامة ربحيتها.
وبيَّن أن القطاع لا يزال يواجه تحديات هيكلية، في مقدمتها زيادة الطاقة الإنتاجية العالمية وفائض المعروض من بعض المنتجات، فضلاً عن الضغوط على الأسعار وتفاوت تكاليف اللقيم والشحن والخدمات اللوجستية، وضعف الطلب في بعض الأسواق. وقال إن هذه العوامل تضغط على هوامش الربحية وتحد من قدرة الشركات على تمرير ارتفاع التكاليف إلى العملاء.
وأضاف أن الشركات الأعلى كفاءة تشغيلية، والأقدر على ضبط تكاليف الإنتاج والتمويل وتنويع مزيج منتجاتها، ستكون أكثر قدرة على التعامل مع هذه التحديات، مقارنة بالشركات ذات المديونية المرتفعة أو التي تعتمد على منتجات تواجه منافسة سعرية حادة.
وأكد أن المؤشر الحقيقي لتعافي القطاع يتمثل في استمرار تحسن الهوامش التشغيلية، ونمو الكميات المبيعة والتدفقات النقدية، وتراجع الاعتماد على البنود غير المتكررة، وليس مجرد انخفاض الخسائر المحاسبية.
آفاق التعافي في 2027
وعن توقعاته لعام 2027، رجَّح عمر أن يشهد قطاع البتروكيماويات فرصاً متفاوتة للتعافي، ترتبط بمدى تحسن التوازن بين العرض والطلب في الأسواق العالمية، واستقرار هوامش المنتجات، وقدرة الشركات على تعزيز كفاءتها التشغيلية وضبط التكاليف.
وأوضح أن نمو الطلب العالمي، خصوصاً من قطاعات التصنيع والتعبئة والتغليف والبناء والسيارات، قد يدعم مبيعات شركات البتروكيماويات، غير أن استمرار فائض الطاقة الإنتاجية عالمياً قد يحد من انعكاس هذا النمو على الأسعار وهوامش الربحية.
وأشار إلى أن تحسن هوامش المنتجات، أي الفارق بين أسعار البيع وتكاليف اللقيم والطاقة والنقل، سيكون عاملاً حاسماً في تحديد أداء الشركات، إلى جانب التوسع في إنتاج المواد المتخصصة والأعلى قيمة مضافة، وتعزيز التكامل الصناعي، والاستثمار في التقنيات الحديثة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.
وفي المقابل، حذَّر من أن استمرار ارتفاع تكاليف التمويل والديون والشحن واللقيم، إلى جانب حدة المنافسة العالمية واحتمالات تباطؤ النشاط الاقتصادي، قد يبطئ وتيرة التعافي، خصوصاً لدى الشركات التي تحتاج إلى تمويل مستمر لتطوير مصانعها أو إعادة هيكلة عملياتها.
وتوقع أن تكون الشركات الأقدر على التعافي هي التي تجمع بين الكفاءة التشغيلية والإدارة الفاعلة لرأس المال العامل، وتنويع المنتجات، والقدرة على الوصول إلى الأسواق ذات الطلب المرتفع، بدلاً من التعويل على تحسن الدورة الاقتصادية وحده.
واختتم عمر بالقول إن عام 2027 قد يتيح فرصاً أفضل لقطاع البتروكيماويات السعودي، لكنه لا يضمن عودة جميع الشركات إلى الربحية. وأكد أن المنافسة في المرحلة المقبلة لن تقتصر على زيادة الإنتاج، بل ستتركز بصورة أكبر على خفض التكاليف ورفع الكفاءة وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات، بما يعزز فرص انتقال القطاع إلى مرحلة تعافٍ أكثر استدامة.
مراجعة القدرات الإنتاجية على طاولة «أوبك بلس» الأحد
شعار منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» (رويترز)
يعقد تحالف «أوبك بلس» اجتماعاً وزارياً، الأحد، تتصدر جدول أعماله مراجعة القدرات الإنتاجية للدول الأعضاء، في خطوة تمهد لتحديد المستويات المرجعية للإنتاج خلال عام 2027. يأتي الاجتماع وسط ترقب لاتجاهات سياسة التحالف مع بداية العام المقبل، إذ تشير التوقعات إلى اتفاق مبدئي على تثبيت مستهدفات الإنتاج خلال الربع الأول، بينما لا تزال تداعيات الحرب في إيران ومسار الإمدادات يضيفان قدراً من عدم اليقين إلى آفاق السوق.
كيف نفهم أهمية الاجتماع؟
لا تقتصر أهمية اجتماع «أوبك بلس» على تحديد مستويات الإنتاج خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، بل تمتد إلى رسم ملامح سياسة التحالف لعام 2027، في ظل توقعات بزيادة المعروض العالمي من النفط إذا تحسنت الإمدادات من منطقة الخليج.
ويأتي الاجتماع في وقت يعمل فيه التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» وشركاء من خارجها، على الاستفادة من مراجعة القدرات الإنتاجية للدول الأعضاء في تحديد مستهدفات العام المقبل. وتهدف هذه المراجعة إلى جعل الحصص الإنتاجية أكثر ارتباطاً بالقدرات المستدامة لكل دولة، بدلاً من الاعتماد على المستويات التاريخية وحدها.
ولهذا الغرض، استعان «أوبك بلس» بشركة الاستشارات النفطية الأميركية «دي غولير آند ماكنوتون» لإجراء تقييم مستقل للقدرات الإنتاجية المستدامة للدول الأعضاء، تمهيداً لاستخدام نتائجه في تحديد المستهدفات المرجعية لعام 2027. ويقيس التقييم حجم الإنتاج الذي تستطيع كل دولة بلوغه والمحافظة عليه بصورة مستدامة، بما يعكس قدراتها الفنية والاستثمارية. ولم يشمل تقييم الشركة روسيا وإيران وفنزويلا، التي تخضع لترتيبات تقييم مختلفة.
وفيما يتصل بالقرار المنتظر بشأن الإنتاج، أفادت ثلاثة مصادر تحدثت إلى «رويترز» بأن أعضاء التحالف توصلوا مبدئياً إلى اتفاق على تثبيت مستهدفات الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2027. يعني ذلك عدم إقرار زيادات أو تخفيضات جديدة في المستهدفات خلال هذه الفترة، مع استمرار العمل بالمستويات المعتمدة حالياً.
ويتضمن جدول أعمال الأحد أربعة اجتماعات متتابعة، تبدأ بمؤتمر «أوبك» الوزاري، تليه اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، ثم الاجتماع الوزاري الموسع للدول الأعضاء في المنظمة وحلفائها من خارجها، قبل اجتماع الدول السبع التي تطبق تخفيضات طوعية إضافية. وتتنوع مهام هذه الاجتماعات بين مراجعة أوضاع السوق ومتابعة الالتزام بمستهدفات الإنتاج، وصولاً إلى بحث سياسة الإمدادات للفترة المقبلة.
ماذا عن مستويات الإنتاج المتوقعة؟
من المهم التمييز هنا بين القدرة الإنتاجية والمستهدفات والإنتاج الفعلي. فالقدرة الإنتاجية المستدامة تعكس حجم النفط الذي تستطيع الدولة إنتاجه والمحافظة عليه بصورة منتظمة، فيما تمثل المستهدفات الكميات المحددة لكل دولة بموجب اتفاقات التحالف. أما الإنتاج الفعلي فهو ما تضخه الدولة إلى السوق بالفعل، وقد يقل عن مستهدفها لأسباب فنية أو تشغيلية أو جيوسياسية. وبناءً على ذلك، لا تعني زيادة القدرة الإنتاجية بالضرورة زيادة فورية في الإمدادات، إذ تظل الكميات الفعلية مرتبطة بالمستهدفات والظروف التشغيلية لكل دولة.
وفي هذا السياق، دخل التحالف عام 2026 وهو يطبق مستويات مختلفة من تعديلات الإنتاج، من بينها خفض جماعي بنحو مليوني برميل يومياً، إلى جانب تخفيضات طوعية إضافية أقرتها مجموعة من الدول الأعضاء بنحو 1.65 مليون برميل يومياً. ويختلف المساران من حيث الدول المشاركة وطبيعة الالتزامات، ولا ينبغي التعامل معهما باعتبارهما خفضاً واحداً أو جمعهما عند احتساب التخفيضات.
وكان التحالف قد بدأ منذ أبريل (نيسان) 2025 إعادة كميات تدريجية إلى السوق عبر التراجع عن التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً، وأكمل هذه العملية في سبتمبر (أيلول) 2026، بعد زيادات شهرية متتابعة. وفي المقابل، ظل الخفض الجماعي بنحو مليوني برميل يومياً قائماً حتى نهاية عام 2026، وفق الجدول المعتمد آنذاك.
كم تبلغ مستهدفات الدول السبع في ديسمبر 2026؟
بلغ إجمالي مستهدفات الإنتاج للدول السبع المشاركة في التخفيضات الطوعية الإضافية نحو 31.01 مليون برميل يومياً في ديسمبر (كانون الأول) 2026، وفق المستويات المعتمدة للشهر، وتصدرت السعودية القائمة بمستهدف يبلغ 10.478 مليون برميل يومياً، تلتها روسيا بنحو 9.949 مليون برميل، ثم العراق بـ4.431 مليون برميل، والكويت بـ2.676 مليون برميل، وكازاخستان بـ1.628 مليون برميل، والجزائر بنحو 1.007 مليون برميل، وعُمان بـ841 ألف برميل يومياً. تمثل هذه الأرقام مستهدفات الإنتاج المقررة للدول السبع، ولا تعكس بالضرورة مستويات إنتاجها الفعلية.
روسيا ومراجعة القدرات
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن التحالف سيستكمل مراجعة القدرات الإنتاجية للدول الأعضاء بنهاية العام الحالي، موضحاً أن الوزراء سيطلعون خلال اجتماع الأحد على المرحلة التي وصلت إليها هذه العملية.
يشير ذلك إلى أن الاجتماع قد لا يحسم بصورة نهائية مستهدفات الإنتاج لعام 2027 استناداً إلى نتائج المراجعة، لكنه سيتيح للوزراء تقييم تقدمها قبل استكمالها في نهاية العام.
وفي تصريح منفصل، قال نوفاك إنه لم يسمع بوجود خطط لدى فنزويلا أو العراق لمغادرة منظمة «أوبك»، وذلك بعد تقارير تحدثت عن تشجيع الإدارة الأميركية البلدين على بحث الخروج من المنظمة.