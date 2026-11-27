قبيل أيام قليلة من توجه الإسبان إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة يوم الأحد 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، أظهر أحدث استطلاع للرأي صادر عن المؤسسة الرسمية الإسبانية، مركز الأبحاث الاجتماعية (CIS)، بتاريخ 23 نوفمبر 2026، تصدُّر «الحزب الاشتراكي العمالي» (PSOE) بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بيدرو سانشيز نيات التصويت، بفارق يقترب من عشر نقاط مئوية عن أقرب منافسيه.

رئيس الوزراء الاشتراكي بدرو سانشيز يحيي مناصريه (رويترز)

خريطة الأرقام ونيات التصويت

وفقاً لبيانات «بارومتر نوفمبر 2026» (الدراسة رقم 3587) التي نشرها مركز الأبحاث الاجتماعية الإسباني، واستندت إلى 8034 مقابلة أجريت بين 10 و17 من الشهر ذاته، يحل «الحزب الاشتراكي العمالي» (PSOE) في المرتبة الأولى بنسبة 34.4 في المائة من نوايا التصويت، متقدماً بفارق 9.7 نقاط عن منافسه التقليدي «الحزب الشعبي» (PP) بقيادة ألبرتو نونييز فييخو الذي يأتي في المرتبة الثانية بنسبة 24.7 في المائة. وفي المركز الثالث يحل حزب «فوكس» (Vox) اليميني المتطرف بزعامة سانتياغو أباسكال بنسبة 15.6 في المائة، مسجلاً تراجعاً مقارنة باستطلاعات المركز السابقة، يليه تحالف «الجبهة العريضة» (Frente Amplio) رابعاً بنسبة 5.7 في المائة.

أما على مستوى القوى الإقليمية والأحزاب الصغرى، فيحصل تحالف «اليسار الجمهوري لكتالونيا» (ERC) على 2.7 في المائة، بينما ينال كل من «كومبروميس» (Compromís) وتجمع «انتهت الحفلة» (SALF) و«بيلدو» (EH Bildu) نسبة 1.8 في المائة لكل منهم، وتذهب 1.1 في المائة إلى «الكتلة القومية الغاليسية» (BNG)، و1 في المائة لحزب «معاً من أجل كتالونيا» (Junts)، في حين يتراجع حزب «بوديموس» (Podemos) إلى 0.8 في المائة.

وعلى صعيد تفضيل رئاسة الحكومة، أشارت بيانات مركز الأبحاث الاجتماعية إلى أن 42.4 في المائة من المستطلعة آراؤهم يفضلون بقاء بيدرو سانشيز في قصر «مونكلوا»، مقابل 23.2 في المائة لزعيم المعارضة المحافظة ألبرتو نونييز فييخو، و13.2 في المائة لزعيم حزب «فوكس» سانتياغو أباسكال، و5 في المائة للقيادية اليسارية آدا كولاو.

صورة بيانات «بارومتر نوفمبر 2026» (الدراسة رقم 3587) التي نشرها مركز الأبحاث الاجتماعية الإسباني

كيف ولماذا دعت إسبانيا إلى انتخابات مبكرة؟

جاء قرار حل البرلمان الإسباني (الكورتيس) والدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل نحو تسعة أشهر من موعدها الدستوري المقرر في عام 2027، في أعقاب أزمة تشريعية واحتجاجات اجتماعية متصاعدة.

ففي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2026، أسقط مجلس النواب مرسومين حكوميين طارئين طرحهما سانشيز لمعالجة أزمة السكن الخانقة في البلاد، بالتزامن مع خروج آلاف المتظاهرين في شوارع مدريد للمطالبة بحقوق السكن وكبح جماح الإيجارات. وأمام تعذُّر تمرير التشريعات الرئيسية لحكومة الأقلية، أعلن سانشيز في 5 أكتوبر 2026 حل البرلمان وتحديد 29 نوفمبر موعداً للاقتراع.

وبحسب استطلاع مركز الأبحاث الاجتماعية، لا تزال أزمة السكن تتصدر قائمة المشكلات التي تؤرق الإسبان بنسبة 59.5 في المائة، تليها المشكلات الاقتصادية العامة بنسبة 24.7 في المائة، وجودة التوظيف بنسبة 23.9 في المائة، ثم ملف الهجرة بنسبة 23.1 في المائة.

أما على صعيد الدوافع المباشرة للتصويت، فقد أظهر استطلاع سابق للمركز ذاته نُشر في 12 نوفمبر 2026 (الدراسة رقم 3584) أن 55.8 في المائة يختارون الحزب الذي يمثل أفكارهم بشكل أفضل، بينما يركز 37.4 في المائة على الكفاءة في إدارة البلاد، و25.3 في المائة على وضعهم الاقتصادي والاجتماعي الشخصي، في حين يصوّت 21.8 في المائة بدافع منع وصول أحزاب اليمين إلى السلطة.

انقسام ديموغرافي واجتماعي

تكشف القراءة المعمَّقة لبيانات الاستطلاعات الكبرى لـمركز الأبحاث الاجتماعية الإسباني عن انقسام واضح في السلوك الانتخابي تبعاً للفئات العمرية والشرائح المهنية والطبقية.

فعلى مستوى الفئات العمرية، يعتمد الحزب الاشتراكي في صدارته بشكل أساسي على الناخبين فوق سن الـ45 عاماً، وتصل قوته الضاربة إلى ذروتها بين كبار السن فوق 75 عاماً حيث يحصد تأييد 46 في المائة منهم وفق الاستطلاع الموسَّع المنشور في 14 نوفمبر 2026، وهي الفئة الأكثر وفاءً لأحزابها؛ إذ يؤكد 40.1 في المائة من أفرادها أنهم يصوتون دائماً للحزب نفسه.

في المقابل، يتصدر حزب «فوكس» اليميني المتطرف نيات التصويت بين الشباب من 18 إلى 24 عاماً بنسبة 23 في المائة، بينما تُعد الفئة العمرية بين 25 و34 عاماً الأكثر تقلباً وتأثراً بظروفها المعيشية الآنية.

أما على صعيد المهن والشرائح الاجتماعية، وبحسب المعطيات الديموغرافية المنشورة في 23 نوفمبر 2026، فيتفوق الاشتراكيون بين المتقاعدين وأصحاب المعاشات وكذا بين العاطلين عن العمل، ويهيمنون على معظم الطبقات الاجتماعية باستثناء الطبقة العليا.

وعلى الضفة المقابلة، يتصدر الحزب الشعبي صفوف الطبقة العليا بنسبة 28في المائة، كما يحظى بتأييد واسع بين المديرين وكبار المسؤولين بواقع 43 في المائة مقابل 23 في المائة لفوكس وأقل من 20 في المائة للاشتراكي، فضلاً عن تقدمه بين المهنيين والعلماء والمثقفين.

وفي قطاع الأمن والدفاع، يمنح العسكريون وعناصر الشرطة أصواتهم بأغلبية واضحة لحزب «فوكس»، بنسبة 46 في المائة، يليه الحزب الشعبي بـ34 في المائة مقابل 6 في المائة فقط للاشتراكيين، بينما تتقارب النسب بين القوى الثلاث في قطاعات الخدمات والتجارة والطلاب.

الأوفر حظاً... بين أرقام المركز الرسمي واستطلاعات القطاع الخاص

Tracking final de la serie Sigma Dos para @elmundoes - 23 de noviembre.PP: 31,9في المائة | 124-130PSOE: 28,6في المائة | 114-120Vox: 17,8في المائة | 58-63FA: 7,1في المائة | 11-14ℹ️ Más información en https://t.co/iYw9D5oDFk pic.twitter.com/y0fMQQvXwQ — Sigma Dos (@sigmados) November 23, 2026

رغم أن أرقام مركز الأبحاث الاجتماعية تمنح سانشيز وحزبه الأفضلية الواضحة في نسبة الأصوات الشعبية، وتشير تقديراته للمقاعد في الاستطلاع الموسَّع المنشور في 12 نوفمبر 2026 إلى حصول الاشتراكيين على ما بين 134 و143 مقعداً مقابل 98 إلى 106 مقاعد للحزب الشعبي و57 إلى 65 مقعداً لفوكس؛ ما يُبعد ثنائي اليمين عن الأغلبية المطلقة البالغة 176 مقعداً في مجلس النواب المكوَّن من 350 عضواً، فإن المشهد لا يزال محفوفاً بالتباينات.

إذ تضع غالبية استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسات خاصة ونُشرت في 23 نوفمبر 2026 الحزب الشعبي في الصدارة؛ فاستطلاع مؤسسة «سيغما دوس» (Sigma Dos) يمنح الحزب الشعبي 31.7 في المائة (124 إلى 130 مقعداً) مقابل 28.3في المائة للاشتراكي (113 إلى 119 مقعداً)، كما يمنح استطلاع «سوسيوميتريكا» (SocioMétrica) الحزب الشعبي 134 مقعداً بفارق 3 نقاط عن الاشتراكي الذي ينال 114 مقعداً، فيما يشير استطلاع «40dB» إلى تقارب شديد بواقع 31.8 في المائة للشعبي مقابل 30.9في المائة للاشتراكي مع احتفاظ كتلة اليمين المكوَّنة من الحزب الشعبي وفوكس بأغلبية برلمانية مريحة.

Con las más de 5000 encuestas y un poco de IA hemos hecho esto que lo explica maravillosamente @inigozulethttps://t.co/0wERJeOlqj pic.twitter.com/0nKxTE2NEq — Sociometrica (@SociometricaEs) November 17, 2026

وفي ظل إعلان 81.9 في المائة من المستطلعين عزمهم التوجه إلى صناديق الاقتراع «بكل تأكيد»، وبقاء شريحة حاسمة من المترددين لم تحسم قرارها بعد، حيث يقرر 12.7 في المائة وجهتهم في الأسبوع الأخير، و4.3 في المائة في يوم الصمت الانتخابي، و4.9 في المائة يوم الاقتراع نفسه وفق بيانات مركز الأبحاث الاجتماعية تبقى الساعات الأخيرة قبل الأحد القادم حاسمة في رسم ملامح الخريطة البرلمانية الإسبانية المقبلة.