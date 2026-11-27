يذهب الإسبان، الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة مسبقة قد تشكّل منعطفاً تاريخياً في المشهد السياسي منذ عودة الديمقراطية في عام 1977 بعد وفاة الجنرال فرنكو وانهيار تركته الاستبدادية، التي أحكمت قبضتها على إسبانيا طيلة نصف قرن، وكانت آخر معاقل الديكتاتورية في أوروبا الغربية.

طيلة 5 عقود من الحكم الديمقراطي، تميّزت إسبانيا بدرجة عالية من الاستقرار في النظام السياسي، قام على تناوب شبه دوري في الحكم بين الحزب الاشتراكي العمالي وحزب «الشعب» المحافظ اللذين كانا يتقاسمان غالبية المقاعد في البرلمان. لكن في السنوات الأخيرة المنصرمة، بدأ المشهد السياسي يتعرّض لسلسلة من الاهتزازات بسبب من صعود الأحزاب الانفصالية في كاتالونيا وبلاد الباسك، وظهور تكتلات سياسية على يسار الحزب الاشتراكي، وعلى يمين حزب «الشعب»، وما أسفر عن ذلك من بعثرة في القوى البرلمانية دفعت الحزبين الكبيرين إلى الاعتماد على أحزاب صغيرة، غالباً متطرفة، لضمان الدعم البرلماني اللازم لتشكيل الحكومات مقابل الخضوع لشروطها، وأحياناً كثيرة لابتزازاتها.

صعود حزب «فوكس»

لكن التحوّل الأبرز في المشهد السياسي الإسباني تمثّل في صعود حزب «فوكس» اليميني المتطرف، بقيادة سانتياغو أباسكال، الذي سرعان ما أصبح ثالث أكبر قوة سياسية في البرلمان، وشريكاً أساسياً لحزب «الشعب»، بزعامة ألبرتو نونيز فيخو، في عدد من الحكومات الإقليمية، أبرزها حكومة الأندلس، المعقل التاريخي للحزب الاشتراكي وقوى اليسار في إسبانيا.

زعيم حزب «فوكس» اليميني المتطرف يتحدّث خلال فعالية انتخابية في ترانسون يوم 27 نوفمبر (إ.ب.أ)

وترجح غالبية الاستطلاعات أن يحصل هذا الحزب على 19 في المائة من الأصوات في الانتخابات؛ ما يجعل من تحالفه الأكيد مع حزب «الشعب» لتأليف الحكومة المقبلة في حال فوز هذا الأخير بالمرتبة الأولى، مصدر قلق عميق.

ولا يقتصر هذا القلق على الداخل الإسباني نظراً لسياسته العنصرية العلنية وما أطلقه من وعود بإلغاء معظم التدابير الاجتماعية التي أقرتها حكومات سانشيز فحسب، بل أيضاً على الصعيد الأوروبي بسبب وقوفه في المعسكر اليميني الأكثر تطرفاً إزاء العديد من الركائز التي يقوم عليها الاتحاد، من سياسة الهجرة واللجوء، إلى الدفاع عن حقوق الأقليات، مروراً بالعلاقات مع الإدارة الأميركية الحالية إلى مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا.

عندما أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قرار حلّ البرلمان مطلع الشهر الماضي، والدعوة لإجراء انتخابات مسبقة، كان منسوب الضغوط التي يرزح تحتها قد بلغ حداً يجعل من الصعب جداً عليه أن يتحمله من غير ثمن سياسي باهظ، لا سيما أن مطلب الانتخابات المبكرة لم يكن مقتصراً على الأحزاب المعارضة فحسب، بل أصبح مطلباً ملحاً للعديد من قيادات حزبه، خشية انهيار مدمر في شعبية الحزب تحت وطأة الفضائح والكوارث المتراكمة.

فترة سانشيز

وكان سانشيز قد تولى رئاسة حكومته الأولى في صيف عام 2018، بعد أن فاز بمنصب الأمين العام للحزب الاشتراكي وسط معارضة شديدة من القيادات التقليدية، وفي طليعتها رئيس الوزراء الأسبق فيليبي غونزاليس الذي لا يخفي اعتراضاته الشديدة على سياسات سانشيز وأسلوبه، وقد أعلن منذ أيام أنه سيدلي بورقة بيضاء في هذه الانتخابات.

سانشيز مخاطباً أنصاره خلال فعالية انتخابية في بلاسينثيا يوم 27 نوفمبر (د.ب.أ)

ويرى التيّار المعارض لسانشيز داخل الحزب، الذي يقوده غونزاليس، أنه قدّم تنازلات خطيرة جداً للانفصاليين في إقليم كاتالونيا مقابل الحصول على الدعم الكافي لحكومته في البرلمان، وأنه أخطأ في معالجة ملف العلاقات مع المغرب والجزائر، وذهب بعيداً في موضوع معالجة أزمة الهجرة عندما قرر تسوية أوضاع نحو مليون مهاجر غير شرعي يعملون في إسبانيا.

وفي عام 2020، فاز سانشيز في الانتخابات العامة، وعاد ليشكّل حكومته الثانية، مدعوماً من القوى التي على يساره وتنافسه على نفس الأصوات، ومن القوى الإقليمية التي لا تنفكّ عن المطالبة بالمزيد من التنازلات لعدم سحب تأييدها في البرلمان. وفي الانتخابات الأخيرة عام 2023، حلّ الحزب الاشتراكي في المرتبة الثانية بعد حزب «الشعب» الذي عجز عن تأمين الأغلبية البرلمانية الكافية لتشكيل الحكومة التي ذهبت رئاستها للمرة الثالثة على التوالي إلى بيدرو سانشيز، وكانت بداية موسم من السجال السياسي الذي انحدر إلى مستويات غير مسبوقة من التشهير والقدح والتهجم على سانشيز ومحيطه الشخصي.

وتفاقمت الحملات القضائية والإعلامية التي تعرّض لها في أعقاب المواقف التي اتخذتها حكومته أولاً من حزب غزة، وثانياً من حرب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، ورفضها السماح للقوات الأميركية باستخدام القواعد المشتركة.

فرص الائتلاف اليميني

معظم الاستطلاعات الأخيرة يرجح حصول حزب «الشعب» و«فوكس» على الأغلبية المطلقة، أو ما يقارب 190 مقعداً من أصل 250 في البرلمان؛ ما يسمح لليمين بتشكيل حكومة من غير دعم الأحزاب الصغيرة أو التفاوض معها لتحييدها.

لكن الرهان الأساس أمام هذا التحالف المتوقع يكمن في مدى قدرته على الصمود أمام التوترات التي ستظهر بين الطرفين اللذين يسعى أحدهما إلى ترسيخ زعامته على المعسكر اليميني، بينما يهدف الآخر إلى انتزاع هذه الزعامة منه، وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

زعيم حزب «الشعب» ألبرتو نونيز فيخو خلال تجمّع انتخابي في مدريد يوم 25 نوفمبر (أ.ف.ب)

الحزب الاشتراكي من ناحيته يراهن على إقبال واسع للناخبين، تُرجّح استطلاعات أنه قد يتجاوز 75 في المائة، وعلى 40 مقعداً تفيد التحليلات بأنها ما زالت غير محسومة لأي من الطرفين. وقد عمدت حكومة سانشيز في الأسابيع الأخيرة إلى اتخاذ حزمة من المراسيم الاشتراعية لرفع أجور موظفي القطاع العام، ومساعدة المتقاعدين والفئات الاجتماعية الضعيفة، بينما ضمّن الحزب الاشتراكي برنامجه سلسلة من الوعود الهادفة إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الناخبين المترددين في اختيار الجهة التي سيصوتون لها، أو في الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

أما الأحزاب اليمينية، فقد بنت كامل استراتيجيتها الانتخابية على حملة شرسة ضد سانشيز، مستغلة فضائح الفساد المالي المتتالية التي طالت عدداً من أقرب مساعديه، وسلسلة الكوارث التي شهدتها إسبانيا في الفترة الأخيرة، من حوادث القطار التي خلّفت عشرات القتلى، وانقطاع التيار الكهربائي عن عموم الأراضي الإسبانية لما يزيد على أربع وعشرين ساعة، وأزمة تدفق المهاجرين غير القانونيين على مدينة سبتة وما نجم عنها من ضحايا.

لم يتوقف سانشيز طوال الحملة الانتخابية عن التحذير من العواقب الخطيرة التي سيحملها فوز اليمين على الصعيدين المحلي والأوروبي، مؤكداً قدرة حزبه على «الريمونتادا» في وجه النتائج المعاكسة للاستطلاعات. لكن في الدائرة الضيّقة المحيطة به، تكثر الأصوات الهامسة بضرورة الاستعداد لهزيمة مدوية قد تطوي صفحة آخر المعاقل الكبرى المتبقية لليسار الحاكم في أوروبا.