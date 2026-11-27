ذهبوا لشراء الطعام... فسرقت السجينة سيارة الحراسة وهربت!
ريبيكا تايلور (إنستغرام)
في واقعة غير مألوفة، تمكنت سجينة أميركية حامل من الفرار في أثناء عودتها إلى السجن، بعدما استولت على سيارة كانت تقلها برفقة سجينة أخرى، عقب خروجهما من موعد طبي لمتابعة الحمل في ولاية نيو مكسيكو الأميركية.
وقالت إدارة الإصلاحيات في الولاية إن ريبيكا تايلور، البالغة من العمر 26 عاماً، استغلت توقف فريق الحراسة لشراء الطعام في مدينة ألباكركي، وتمكنت من الانتقال إلى مقعد القيادة والاستيلاء على سيارة «دودج جورني» والانطلاق بها بعيداً، وفقاً لشبكة «بي بي سي».
وكانت تايلور في طريق عودتها إلى السجن بعد حضور موعد طبي متعلق بالحمل، برفقة سجينة أخرى كانت تخضع بدورها لمتابعة طبية. وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن السجينة الثانية تمكنت من مغادرة السيارة في أثناء فرار تايلور.
وأعلنت إدارة الإصلاحيات أن السيارة وملابس السجن الخاصة بتايلور عُثر عليهما لاحقاً، لكن السجينة ظلت هاربة، بينما بدأت السلطات عملية بحث بمشاركة عدة جهات أمنية.
وتقضي تايلور عقوبة بالسجن على خلفية تورطها في قضايا سرقة وسطو متعددة. ووفقاً لما نقلته صحيفة «ألباكركي جورنال»، فإنها في الثلث الثاني من الحمل، وهو ما يفسر عدم تقييد يديها خلال عملية النقل.
وقالت بريتاني رومباخ، المتحدثة باسم إدارة الإصلاحيات، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن أحد أفراد الحراسة كان بالقرب من السيارة، لكنه لم يكن داخلها لحظة وقوع الحادث.
وأعقب عملية الهروب إعلان حالة الإغلاق في جميع سجون ولاية نيو مكسيكو، قبل رفعها في السادسة، صباح الخميس، غير أن السجن الذي كانت تايلور محتجزة فيه، وهو مركز الإصلاحيات في غرب نيو مكسيكو، سيواصل العمل بإجراءات تنقل مقيدة، مع تعليق الزيارات مؤقتاً.
وحذرت السلطات أفراد الجمهور من محاولة الاقتراب من السجينة في حال مشاهدتها، مطالبة بإبلاغ الشرطة فوراً.
رجال الأمن منعوا المواطنين من دخول المتنزّه، في حين فرضت قوات الدرك والشرطة المحلّية قيوداً على الوصول إلى منطقة البحث والمنازل المجاورة...
«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
«كبسة»... شخصيات غوغول تَضيق بأدوارهاhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5346338-%D9%83%D8%A8%D8%B3%D8%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%88%D8%BA%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%8E%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
يُقيم غوغول في لبنان منذ قرنين تقريباً (الشرق الأوسط)
تبدأ مسرحية «كبسة» بشُيوع خبر وصول مفتّش حكومي إلى بلدة جبلية لبنانية، فيُصبح لكلّ فرد فيها ما يخشى افتضاحه. وما يُضفي على الحكاية التي كتبها الأديب الروسي نيكولاي غوغول (1809-1852) طابعها الساخر أنّ الرجل الذي يستنفر كلّ هذه الطاقات ليس مَعنياً أصلاً بمُحاسبة أحد. فالمسؤولون لشدَّة انشغالهم بإخفاء تَجاوزاتهم، يمنحونه سُلطةً لم تخطر على باله ويُغرونه بالاستفادة من فسادهم.
يستعيد المخرج عمر مجاعص مسرحية «المفتّش العام» التي عُرضت للمرّة الأولى عام 1836، على خشبة مسرح «غلبنكيان» في الجامعة اللبنانية الأميركية، بإعداد لين الأمين وترجمة وليد ريحان. ويجد النصّ الروسي في لبنان عام 1966 سياقاً مناسباً لاستعادة شخصياته. ففي أنماط السلوك الراسخة في المجتمع اللبناني ما يُحيل على عالم غوغول، حيث يُستَثمر المنصب العام في تحسين المكانة الاجتماعية وتؤدّي العلاقات الشخصية دوراً في تسيير المعاملات، حتى إنّ وعداً شفوياً بقضاء مصلحة قد يستحقّ دَفْع المال لقاءه. ويُعيد اختيار عام 1966 النظرَ في الصورة المثالية لمرحلة اعتاد اللبنانيون استعادتها بكثير من التبجيل، كأنّ الحرب الأهلية هي التي أفسدت كلَّ شيء.
أجاد حبيب وموندا مجاعص في تصميم الديكور استحضارَ ملامح البلدة بمؤسّساتها ومنازلها، فجاء التكوين البصري للعرض منسجماً مع طبيعة الحياة فيها، مُعبّراً عن أحوال الشخصيات ومواقعها الاجتماعية. وتمنح هندسة مسرح «غلبنكيان» نصف الدائرية هذا التصميم امتداداً نحو الجمهور، حتى يكاد المُتفرّج يُصبح شاهداً من داخل البلدة على سلوك أهلها.
لا يُقابِل ازدحامَ الخشبة بالشخصيات تنوُّعٌ مماثل في الأداء. ففي كثير من المَشاهد، يتعامل الإخراج مع المجموعة على أنها كتلة واحدة، إلى حدّ يصعب معه تمييز الاستجابة الانفعالية لكلّ شخصية عن سواها. ويحدّ ذلك من إمكانات نصٍّ تقوم حيويّته على اختلاف الطبائع البشرية، فيما يقتضي التمثيل الجماعي احتفاظ كلّ شخصية بمنطقها النفسي وحضورها المستقلّ طوال وجودها على الخشبة، بصرف النظر عمّن يتصدَّر الحوار. وتتأكَّد محدودية الاشتغال على البُعد النفسي للشخصيات في قصّة الحبّ، كما في المواقف التي تتبدّل فيها معرفة الشخصيات بعضها ببعض. ففي مثل هذه اللحظات، يُفتَرض أن يتغيَّر شيء في طبيعة الأداء تبعاً لما يُستجدّ في حياة الشخصية وما يُصيب تصوّرها لذاتها وللآخرين. لكنّ التحوّلات التي تطرأ على مجرى الأحداث في «كبسة» لا تجد ما يوازيها في الحياة الداخلية للشخصيات. وتكاد المسرحية تُقدَّم على مستوى نفسي واحد، رغم ما تنطوي عليه الحكاية من فُرص للكشف عن جوانب أخرى في تكوين كلّ شخصية.
ويُضاعف الاعتماد على الكاريكاتير من محدودية الأداء الكوميدي. فاختلاف دوافع الشخصيات ودرجات تورّطها في الفساد يُتيح للممثّلين تنويع أساليب التعبير عن الخوف والمُراوغة، وفي ذلك مادّة غنيّة لتوليد الطرافة. وإنما المبالغة في «كبسة» تتحوّل في معظم المشاهد إلى أسلوب ثابت في الأداء، فتفقد شيئاً من أثرها مع تكرار محاولات الإضحاك. ويصعب على الكوميديا أن تتصاعد ما دام الممثّل يستنفد طاقته الانفعالية قبل أن يبلغ الموقف ذروته.
تخرج هالة المصري عن النبرة التمثيلية السائدة في أدائها شخصية زوجة رئيس البلدية. فهي تستمدّ طرافتها من اعتداد المرأة بذاتها ومن الفارق بين المكانة التي تحتلّها فعلياً وتلك التي تتخيّلها لنفسها. ومن خلال فَهْمها لهذه النزعة، تُضفي على المبالغة في الأداء مُسوَّغاً نفسياً، فتبدو تصرّفات المرأة نابعةً من رغبتها في تكريس صورتها أمام الآخرين. وفي هذا ما يمنح الكاريكاتير الذي تُقدّمه المصري طابعاً فردياً، ويجعل الطرافة متأتّية من تكوين الشخصية بذاتها، حتى في المواقف التي لا يستدعي فيها الحوار المكتوب الضحكَ بالضرورة.
أما سامر حنّا فتضعه شخصية المفتّش الوهمي أمام فرصة تمثيلية كان يمكن استثمارها على نحو أفضل. فالدور ينطوي على تحوّلات تستدعي من الممثّل إعادة اكتشاف أدواته مع كلّ تبدُّل في موقع الشخصية. ومع ما يُبديه حنّا من محبّة للمسرح، يحتاج أداؤه إلى مزيد من الصقل والجرأة في تجاوز أساليبه المعهودة، بحيث يكتشف الجمهور فيه ممثّلاً قادراً على الذهاب أبعد مما يعرفه عنه.
وكان حضور جنى أبي غصن في مسرحية «يلا أنْماتش» أكثر تميُّزاً مما قدّمته في «كبسة»، حيث جاء أداؤها عادياً. ويُلمَس لدى وسام بتديني اجتهاد في الإمساك بملامح شخصية موسى ضمن المساحة التي يُتيحها له الدور. أما جاك مخباط فيعكس أداؤه شخصية رئيس البلدية استمتاعه بالتمثيل. ويؤدّي الدور على نحو مقنع، وإنْ كان موقع الشخصية في المسرحية يحتمل قدراً أكبر من الابتكار في الأداء.
تشتدّ فاعلية السخرية السياسية في المسرح عندما يُضحكنا الممثّل على شخصية تأخذ نَفْسها على محمل الجدّ. وفي «كبسة» كان من شأن التعامُل بجدّية أكبر مع مصائر هذه الشخصيات ومخاوفها الصغيرة والكبيرة إغناء التجربة الكوميدية. فما تطلَّبه إعداد المسرحية وتقديمها من جهد لا يغيب عن المتفرّج، وكذلك محبّة صنّاعها للمسرح، وإنما بعض أفضل ما فيها ظلَّ من نصيب غوغول.
ذهبوا لشراء الطعام... فسرقت السجينة سيارة الحراسة وهربت!
ريبيكا تايلور (إنستغرام)
في واقعة غير مألوفة، تمكنت سجينة أميركية حامل من الفرار في أثناء عودتها إلى السجن، بعدما استولت على سيارة كانت تقلها برفقة سجينة أخرى، عقب خروجهما من موعد طبي لمتابعة الحمل في ولاية نيو مكسيكو الأميركية.
وقالت إدارة الإصلاحيات في الولاية إن ريبيكا تايلور، البالغة من العمر 26 عاماً، استغلت توقف فريق الحراسة لشراء الطعام في مدينة ألباكركي، وتمكنت من الانتقال إلى مقعد القيادة والاستيلاء على سيارة «دودج جورني» والانطلاق بها بعيداً، وفقاً لشبكة «بي بي سي».
وكانت تايلور في طريق عودتها إلى السجن بعد حضور موعد طبي متعلق بالحمل، برفقة سجينة أخرى كانت تخضع بدورها لمتابعة طبية. وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن السجينة الثانية تمكنت من مغادرة السيارة في أثناء فرار تايلور.
وأعلنت إدارة الإصلاحيات أن السيارة وملابس السجن الخاصة بتايلور عُثر عليهما لاحقاً، لكن السجينة ظلت هاربة، بينما بدأت السلطات عملية بحث بمشاركة عدة جهات أمنية.
وتقضي تايلور عقوبة بالسجن على خلفية تورطها في قضايا سرقة وسطو متعددة. ووفقاً لما نقلته صحيفة «ألباكركي جورنال»، فإنها في الثلث الثاني من الحمل، وهو ما يفسر عدم تقييد يديها خلال عملية النقل.
وقالت بريتاني رومباخ، المتحدثة باسم إدارة الإصلاحيات، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن أحد أفراد الحراسة كان بالقرب من السيارة، لكنه لم يكن داخلها لحظة وقوع الحادث.
وأعقب عملية الهروب إعلان حالة الإغلاق في جميع سجون ولاية نيو مكسيكو، قبل رفعها في السادسة، صباح الخميس، غير أن السجن الذي كانت تايلور محتجزة فيه، وهو مركز الإصلاحيات في غرب نيو مكسيكو، سيواصل العمل بإجراءات تنقل مقيدة، مع تعليق الزيارات مؤقتاً.
وحذرت السلطات أفراد الجمهور من محاولة الاقتراب من السجينة في حال مشاهدتها، مطالبة بإبلاغ الشرطة فوراً.
السيراميك في تجربة يونس الخرساني... ذاكرة تتشكّل باللونhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5346317-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%91%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86
السيراميك في تجربة يونس الخرساني... ذاكرة تتشكّل باللون
من أعمال الفنان يونس الخرساني (الشرق الأوسط)
يُقدّم الفنان المغربي يونس الخرساني حالة فنّية جديدة عبر تحويل خامة السيراميك إلى جداريات لونية وأعمال فنّية لها طابع خاص. وفي معرضه الذي انطلق، الخميس، في «غاليري 38» بالدار البيضاء، بعنوان «ساتوري»، يطرح الخرساني فصلاً جديداً في مساره الفنّي. فبعد استكشاف اهتزازات اللون وإيهامات الفنّ البصري، يعود إلى المادة عبر السيراميك، محوّلاً إياه إلى جداريات ذات أبعاد نحتية وتكوينات معمارية حسّية.
عنوان المعرض، «ساتوري»، مُستَمدّ من كلمة يابانية تعني «لحظة يقظة»، وفق ما يقول الفنان يونس الخرساني، مؤكّداً أنّ لحظات اليقظة الحقيقية هي التي تصنع الفنّ الحقيقي القادر على التفاعل مع الجمهور والبقاء على مرّ الزمن.
تتساءل أعمال الفنان عن طبيعة الحركة والنور واللامتناهي، في محاولة للربط بين الحرفة الموروثة والتقنيات المعاصرة عبر لوحات تتناغم فيها الاهتزازات اللونية لتقدّم لوحات فنّية وجداريات مبهجة.
يقول الخرساني عن أعماله إنه استوحاها من المدينة العتيقة في الدار البيضاء، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنّ «المادة ليست جامدة أبداً، وتختزن ذاكرة، وتحمل طاقة، وتمتلك قدرة تكاد تكون غامضة على تجديد ذاتها».
ويؤكد أنه سعى لاستيعاب تلك الطاقة وإعادة تجسيدها في أعماله التي يعدّها حصيلة مشاهداته اليومية، مضيفاً: «أرى هذه الطاقة في خشب الأبواب والحديد والجدران التي تعاقبت عليها طبقات الزمن، وتركت آثاراً واضحة في اللمس والرؤية والتجربة المباشرة».
تنطلق رؤية الفنان من إعادة تدوير المادة البسيطة والمباشرة وتقديمها بطريقة جديدة عبر أعمال فنّية، سواء أكانت نحتية أم لوحات تصويرية أم غيرها من الأنواع الفنّية، ويقول: «حين بدأت أستخدم الحديد والحبال والمعادن في الأعمال الفنّية، أردتُ أن أحمل شيئاً من طبيعة هذه المواد إلى داخل العمل، أما مع الخزف فالأمر مختلف، فيصبح الزمن جزءاً من طريقة العمل، إذ أشكّل الطين وأنتظر أن يجفّ وأُدخله الفرن، ثم أنتظر حتى أرى ما صنعته النار في القطعة. هذا الانتظار غيَّر شيئاً فيّ، فقد صرتُ أعطي العمل وقتاً قبل الحكم عليه، وأحياناً أرجع إلى قطعة بعد أيام وأضيف إليها ما يمنحها حضوراً مغايراً».
المعرض، الذي يضمّ نحو 30 عملاً فنّياً ويستمرّ حتى 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، يطرح تساؤلات حول فكرة اليقظة ورؤية العالم بعين جديدة. فوفق الفنان: «السؤال الذي رافقني خلال إعداده هو: كم مرّة نمرّ أمام أشياء ولا نراها بطريقة مميّزة إلا بعد تأمّل وتركيز، حيث تختلف طريقة تلقّي ما هو موجود أمامنا، وتكتسب الموجودات بُعداً روحياً حميماً».
ويُعدّ يونس الخرساني من الفنانين الذين يعمدون إلى التجريب من منطلقات حداثية في أعمالهم الفنّية، وتخرّج في مدرسة الفنون الجميلة بمدينة الدار البيضاء، وينتمي إلى جيل من الفنانين الذين يواصلون طموح مدرسة الدار البيضاء ويعيدون ابتكاره عبر إقامة حوار بين التخصّصات، وردّ المكانة إلى المعارف الحرفية، وربط الفنّ بعلاقة حيّة مع الفضاء.
واتّسمت بحوثه الفنّية الأولى بالاهتمام بالمادة. وتحوّلت المعادن والمنسوجات والآلات الموسيقية المفكّكة والأشياء المُعاد توظيفها إلى عناصر لغة تشكيلية تتغذّى من الذاكرة والتحوّل. ومنذ سنة 2020، اتّجهت تجربته نحو التجريد الهندسي، وأصبحت تكويناته تقوم على الاهتزازات اللونية وإيحاءات العمق وإيهامات الحركة. ومعرضه «نور مقدّس»، الذي أُقيم في «غاليري 38» بالدار البيضاء سنة 2022، نموذج للافتتان بالإمكانات شبه اللامتناهية للنور.
وفي معرضه الجديد، يمضي أبعد في هذا التأمُّل، متّخذاً من السيراميك مجالاً لبحث تشكيلي تتلاشى فيه الحدود بين النحت والرسم والعمارة، ويتيح السيراميك للفنان أن يمنح حضوراً ملموساً لما كان، حتى ذلك الحين، ينتمي أساساً إلى مجال الإدراك البصري.
ويضمّ المعرض «جداريات وأعمالاً نحتية ضخمة، تولّد أشكالها المتموّجة وأحجامها وتفاوت مقاييسها إحساساً بحركة متواصلة. يتحاور الفراغ مع الامتلاء، وتتجاوب الأسطح المقعّرة مع البروزات المحدّبة، فيما يعيد الظلّ والنور رسم الأعمال باستمرار تبعاً لزاوية النظر وموقع المشاهد. ويظلّ اللون عنصراً أساسياً في هذه اللغة الجديدة»، وفق وصف الفنان.