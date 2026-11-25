انطلقت بالجزائر، الأربعاء، عملية التصويت في الانتخابات المحلية عبر مكاتب اقتراع متنقلة خصصت لسكان المناطق النائية بولايات الجنوب، قبيل انتخاب أعضاء مجالس البلديات والولايات في اقتراع المحليات العام ببقية أنحاء البلاد، والمقرر السبت المقبل.

يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء الحملة الانتخابية، منتصف ليل الثلاثاء، وسط عزوف شبه كامل للناخبين عن التجمعات الدعائية، واقتصار التفاعل في كثير من الأحيان على أقارب المرشحين وأصدقائهم وأنصارهم.

وبينما طغى الفتور على التفاعل الشعبي، لم تخلُ الحملة من مشاهد وتصريحات طريفة خطفت الأضواء من الوعود الانتخابية ومشروعات التنمية وتحسين معيشة المواطنين.

أعضاء مكتب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر (السلطة)

وتم تسخير 34 مكتباً انتخابياً متنقلاً عبر المناطق النائية والبعيدة بولايات ورفلة وإيليزي وجانت وتمنراست وإن فزام لاستقبال الناخبين والناخبات المسجلين ضمن قوائمها الانتخابية، وذلك ابتداء من الأربعاء حتى يوم الاقتراع ببقية البلاد والمقرر بعد 72 ساعة.

وأكدت «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» في بيان أنها «اتخذت التدابير والترتيبات اللازمة لضمان سير عملية التصويت في ظروف حسنة».

أزمة تواصل وإقناع

وتُعد «مكاتب الانتخاب المتنقلة» آلية تعتمدها الجزائر لتسهيل مشاركة المواطنين المقيمين في المناطق النائية والبعيدة، خصوصاً في ولايات الجنوب والصحراء، حيث يصعب على كثير من الناخبين الوصول إلى مراكز الاقتراع الثابتة بسبب المسافات الشاسعة وتباعد التجمعات السكانية.

وفي الميدان، ووفق مشاهدات وثقتها الصحف التي رافقت المترشحين في تجمعاتهم ولقاءاتهم بالمواطنين في الشارع، كشفت الحملة الانتخابية عن حالة من الانفصال بين المترشحين وجمهور الناخبين.

من أحد التجمعات الدعائية لمحليات الجزائر (سلطة الانتخابات)

فباستثناء الدوائر الضيقة المحيطة بالمترشحين، من أقارب وأصدقاء ومعارف وأنصار حزبيين، لم يبرز تفاعل شعبي واسع يعكس اهتماماً حقيقياً بالمنافسة الانتخابية أو اقتناعاً بالتعهدات المتعلقة بالتنمية المحلية والخدمات العامة.

وبدا في كثير من الأحيان أن المترشحين يخاطبون بعضهم بعضاً، أو يتحركون داخل محيطهم الاجتماعي والسياسي المحدود، أكثر مما يخاطبون جمهوراً انتخابياً واسعاً.

وحسب أستاذ علم الاجتماع عبد العزيز شيالي، لا يتعلق الأمر بمجرد ضعف الحضور في التجمعات، «بل بمؤشر أعمق يتمثل في تراجع قدرة الخطاب الحزبي على استقطاب المواطن وإثارة اهتمامه».

ولفت شيالي، متحدثاً لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن ذلك «يطرح تساؤلات حول مدى تجدد الثقة في العمل السياسي، ومدى اقتناع الناخب بأن تغيير ممثليه المحليين قادر فعلاً على تغيير واقع بلديته».

وفي تقديره، فإن «التحدي الذي أظهرته هذه الحملة لا يقتصر على ضعف التعبئة الانتخابية، بل يمتد إلى أزمة التواصل والإقناع والتمثيل بين الطبقة السياسية وجمهور الناخبين».

طرائف وغرائب «المحليات»

وتخللت الحملة، التي استمرت 21 يوماً، مواقف وتصريحات طريفة، سرعان ما تحوّلت إلى مادة دسمة للسخرية والتفاعل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، لدرجة أنها خطفت الأضواء من الوعود الانتخابية.

رئيس «حركة البناء الوطني» عبد القادر بن قرينة (إعلام حزبي)

وتصدّر رئيس حزب «حركة البناء الوطني»، عبد القادر بن قرينة، موجة الجدل خلال هذه الحملة بتصريحاته ومقارباته السياسية غير التقليدية؛ لا سيما حديثه المثير عن الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ففي مقابلة تلفزيونية قال إن ترمب «استنسخ أساليب حملته الانتخابية من الجزائر»، بل ذهب إلى حد القول: «من الواضح أن ترمب درس جيداً حملتنا الانتخابية وأخذ منها، بل إنه قام بنسخها حرفياً وأغلب ما ذكرناه طبّقه».

وتلقفت منصات التواصل كلام بن قرينة بكثير من التهكم والتعليقات الساخرة.

وفي ولاية المنيعة بجنوب البلاد، خطف أحد المترشحين الأنظار بمشهد خارج عن المألوف، حيث ظهر في موكبه الانتخابي برفقة حارس شخصي يرتدي بذلة سوداء ونظارات داكنة وقفازات ويحمل حقيبة سوداء، في إطلالة استحضرت لدى المتابعين صور حراس الشخصيات المهمة في أفلام هوليوود وأجهزة الاستخبارات الأميركية.

أحد المترشحين يتحدث وخلفه حارس شخصي بنظارة داكنة وهيئة أثارت سخرية البعض (ناشطون سياسيون)

غير أن المترشح، محمد الصادق جاني، المتنافس عن قائمة حزب «صوت الشعب» للمجلس الولائي، خرج لتبديد الجدل بتوضيح مفاده أن مرافقه ليس حارساً أمنياً كما اعتقد البعض، بل هو شاب كُلّف بمساعدته وتنظيم مواعيده خلال الحملة بطلب من زوجته، حرصاً منها على راحته وضمان عدم انشغاله بضغوط التنقلات عن مواقيت الصلاة والراحة.

أما في ولاية سعيدة بالغرب، فكان للون الوردي نصيب وافر من التفاعل عقب ظهور عضو «مجلس الأمة» (غرفة البرلمان العليا)، عبد الحميد درار، بلباس وردي فاقع خلال تجمع لدعم مرشحي «جبهة المستقبل»، ما دفع رواد مواقع التواصل إلى إطلاق لقب «النمر الوردي» عليه وسط موجة من التعليقات الطريفة.

في غضون ذلك، اقتحم الذكاء الاصطناعي سباق الملصقات الدعائية، بعدما لجأ مترشحون إلى الفلاتر الرقمية وتقنيات تحسين الصور، لتظهر وجوههم بملامح مغايرة تماماً للواقع، مما فتح الباب أمام سخرية لاذعة حول الفجوة بين «الصورة الافتراضية» للمترشح وشكله الحقيقي.

كما أثار مقطع فيديو متداول لمترشحة تخاطب الناخبين باللغة الإنجليزية جدلاً واسعاً.

توأم كفيف على قائمة المترشحين للانتخابات بولاية باتنة شرق الجزائر (حساب خاص)

في مقابل هذه المشاهد الساخرة، برزت قصة إنسانية ملهمة في ولاية باتنة بالشرق، بطلاها توأم كفيف شهير محلياً (الحسن وحسين فروج)؛ حيث دخل الأول غمار المنافسة ضمن قائمة «التجمع الوطني الديمقراطي» للمجلس الشعبي الولائي، فيما ترشح الثاني ضمن قائمة الحزب ذاته للمجلس الشعبي البلدي، في مبادرة حظيت بإشادة واسعة في نموذج لتحدي الإعاقة والمشاركة الفاعلة في الشأن العام.