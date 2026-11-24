شهد الأسبوع الحالي إدانة عدد من الناشطين المعارضين في الجزائر، إلى جانب تحديد مواعيد لمحاكمة آخرين، في تطور أعاد ملفات ناشطي الحراك الشعبي إلى الواجهة، بعد سنوات من انحسار الاحتجاجات التي اندلعت في فبراير (شباط) 2019 ضد النظام القائم.

وفي سياق متصل، أُعلن عن محاكمة اليوتيوبر والناشط الجزائري أمير بوخرص، اللاجئ في فرنسا، غيابياً يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وفي ظل صدور أحكام قضائية بحق عدد من الناشطين السياسيين، واستدعاء آخرين للمثول أمام القضاء، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية بحق بعضهم، تتواصل المتابعات المرتبطة بشخصيات سياسية وحقوقية، في وقت تثير فيه هذه القضايا نقاشاً بشأن حدود ممارسة الحريات العامة وحرية التعبير في الجزائر.

وأدانت محكمة خراطة، على بعد 270 كيلومتراً شرقي العاصمة، يوم الاثنين، عبد الوهاب فرساوي، الرئيس السابق لجمعية «تجمع عمل شبيبة» التي حلها القضاء عام 2021 بناء على دعوى رفعتها وزارة الداخلية، وأحد الوجوه المعروفة في الحراك الشعبي، بستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (370 دولاراً).

الناشط الجزائري المعارض عبد الوهاب فرساوي (حسابه الخاص)

ولم يصدر بحقه أمر بالإيداع في السجن خلال جلسة النطق بالحكم، ما يعني أنه سيبقى حراً في انتظار استكمال الإجراءات القضائية، وفق ما ورد في حسابات ناشطين معارضين في الإعلام الاجتماعي.

تطورات قضائية

ويأتي هذا الحكم في إطار قضية فُتحت عقب تحقيق أُجري سنة 2024 بشأن عدد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تدخلات وتصريحات علنية أدلى بها فرساوي. وتتمثل التهم الموجهة إليه في «نشر وتوزيع معلومات مغرضة من شأنها تهديد الأمن والنظام العام»، فضلاً عن «التحريض على التجمهر غير المسلح».

وحسب المعلومات التي كُشف عنها عقب المحاكمة، كانت النيابة قد التمست عقوبة ثلاث سنوات سجناً نافذاً خلال جلسة المحاكمة المنعقدة في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتتعلق الوقائع المنسوبة إليه، على وجه الخصوص، بدعمه حملة «أطلقوا سراحهم» المطالِبة بالإفراج عن معتقلي الرأي، وبمنشور خصصه للذكرى الخامسة للحراك الشعبي، فضلاً عن مداخلة له عبر قناة تلفزيونية تناول فيها الوضع السياسي في البلاد.

موجات المتظاهرين في قلب الجزائر العاصمة في فبراير 2019 (ناشطون بالحراك)

وكان فرساوي قد وُضع أيضاً تحت الرقابة القضائية في يونيو (حزيران) 2025. ووُجهت إليه في البداية تهمة تتعلق بالجرائم المصنفة إرهابية، استناداً إلى مادة في قانون العقوبات، قبل أن يتم التخلي عنها خلال مرحلة التحقيق، لتقتصر المتابعة في نهاية المطاف على التهمتين اللتين نظرت فيهما المحكمة.

وخلال جلسة المحاكمة، رفض جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً أنه لم يمارس سوى حقه في التعبير السلمي.

وتندرج هذه القضية، بحسب حقوقيين، في سياق يتسم بتعدد المتابعات القضائية التي تستهدف شخصيات مرتبطة بالحراك الشعبي ومنظمات المجتمع المدني، منذ انطلاق حركة الاحتجاج الشعبي سنة 2019.

وفي جيجل، بشمال شرقي الجزائر، أكدت محكمة الاستئناف المحلية الحكم الصادر بحق الناشط بشير أربيد، والقاضي بسجنه ستة أشهر نافذة، مع تغريمه مالياً. وكان الناشط قد توبع بتهمتي «إهانة رئيس الجمهورية» و«التحريض على التجمهر»، ليتم بذلك تثبيت العقوبة الصادرة في حقه ابتدائياً.

وفي بجاية، على بعد 250 كيلومتراً إلى الشرق من العاصمة، صدر حكم مماثل بحق الناشط السياسي عمار بايري، حيث أيدت محكمة الاستئناف إدانته بستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، عقب مسار قضائي استمر قرابة عامين ومرّ عبر المحكمة العليا.

وصرح دفاع الناشط للصحافة بأن المتابعة القضائية ضده مرتبطة في جانب منها بمنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، في قضية تعكس المكانة المتزايدة للمضامين الرقمية في الملفات القضائية التي تستهدف المعارضين والناشطين.

أكاديميون ومعارضون في الخارج

في الوقت نفسه، تتواصل الضغوط القضائية على شخصيات معروفة في المجتمع المدني؛ فقد تلقى الناشط والأكاديمي والمدافع عن حقوق الإنسان حميد دراج استدعاءً للمثول أمام القضاء بولاية البليدة بوسط البلاد، الاثنين، وهو يخضع أصلاً للرقابة القضائية، ويُعد أحد الشخصيات السياسية العديدة التي تواجه إجراءات قضائية طويلة الأمد.

وبعد عدة تأجيلات، تقرر تحديد موعد محاكمة الأستاذة الجامعية والناشطة السياسية ميرا مخناش ونحو 15 آخرين يوم 31 ديسمبر المقبل، حسب ما أعلنته المحامية فطة سادات عبر صفحتها بـ«فيسبوك».

الأستاذة الجامعية والناشطة الجزائرية المعارضة ميرا مخناش (حسابها الخاص)

وبعض المتهمين، الذين يوجد بعضهم رهن الحبس منذ يوليو (تموز) 2024، يواجهون تهماً تندرج ضمن «المادة 87» مكرر من قانون العقوبات، المتعلقة بتحديد صفة «الإرهابي».

وينعكس هذا التوجه أيضاً في ملف واسع النطاق تنظر فيه محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة، حيث تم تأجيل محاكمة 17 شخصاً - من بينهم عدد من المعارضين السياسيين والناشطين - إلى 20 ديسمبر المقبل.

ومن بين المعنيين بهذه القضية محمد عزوز بن حليمة، العسكري السابق الذي سلمته إسبانيا للجزائر في 2021، واليوتيوبر بوخرص الذي يثير نشاطه توتراً كبيراً بين الجزائر وباريس.