أعرب كيث أندروز المدير الفني لبرينتفورد عن سعادته بالفوز العريض على مانشستر يونايتد بنتيجة 4 / صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

صرح أندروز عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب اللقاء الذي أقيم مساء السبت «ندرك أن اللعب هنا في أولد ترافورد يبقى تحديا كبيرا وصعبا، إنه ليس ملعبا سهلا، وموقف المنافس حساس في ظل خوض مباراته الأولى على ملعبه مع المدرب الجديد (بوكتينيو)».

أضاف «ركزنا على أنفسنا، وتجاهلنا الضجة المثارة حول مانشستر يونايتد، لنقدم الأداء المطلوب، فاحترام المنافس ولاعبيه وجماهيره أمر مطلوب وضروري».

وتابع «إنهم فريق خطير وجريح، وكنا نتوقع رد فعل قويا منهم. أعتقد أننا دخلنا في أجواء المباراة تدريجيا، وكنا حاسمين للغاية في الشوط الأول، ولعبنا بجرأة وشجاعة».

وعن الفوز في أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، قال كيث أندروز «إنها لحظة خيالية، كنا حريصين على الاستمتاع بهذه الرحلة، طموحاتنا كبيرة ولكن علينا التعامل بتواضع».

وختم تصريحاته «أعتقد أننا قادرون على تحقيق إنجازات استثنائية، لأنني أومن بفريقي، لقد عشنا أسبوعا رائعا بفضل أداء مميز من اللاعبين».