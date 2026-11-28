حافظ لاتسيو على مسيرته غير المتوقعة في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي، بفوزه 2 - 1 على مضيفه تورينو، السبت، عن طريق هدفين سجلهما أوليفر بروفستغارد وغوستاف إيساكسن في الشوط الأول، ليبقى سجل فريق المدرب جينارو غاتوزو دون هزيمة منذ بداية الموسم.

وسجل الضيوف هدفين في غضون دقيقتين قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يقلص تشي آدامز الفارق في الدقيقة الـ62، لكن لاتسيو صمد أمام الضغط المستمر من تورينو ليحصد النقاط الثلاث.

وتولى غاتوزو مسؤولية الفريق الذي أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع، وكان من المتوقع أن يواجه معركة صعبة لمجرد العودة للمشاركة في البطولات الأوروبية. لكن بدلاً من ذلك يملك لاتسيو الآن 17 نقطة أكثر مما كان لديه في هذه المرحلة من الموسم السابق، كما أنه يحظى بأفضل سجل دفاعي في الدوري.

ورفع الفوز الـ11 للاتسيو في 13 مباراة رصيده إلى 35 نقطة في الصدارة، متقدماً بفارق خمس نقاط عن روما الذي يستضيف مونزا، غداً الأحد، بينما يتأخر إنتر ميلان بنقطة واحدة أخرى قبل أن يستضيف جنوة في وقت لاحق اليوم.

وبات رصيد تورينو، الذي تلقى الهزيمة الرابعة في آخر خمس مباريات، 14 نقطة في المركز الـ13.