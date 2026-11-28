تغلب فريق أتلتيكو مدريد على مضيفه إلتشي بنتيجة 3 / 2، السبت، لحساب الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني.
وسجل أليكس جريمالدو الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف الكوري الجنوبي لي كانغ إن الهدف الثاني في الدقيقة السابعة، وقلص مارتيم نيتو الفارق لأصحاب الأرضي إلتشي بهدف أول في الدقيقة الـ26، قبل أن يعود الأرجنتيني جوليان ألفاريز ليعزز التقدم بهدف ثالث في الدقيقة الـ41.
ونجح بوبا ساناري في تسجيل الهدف الثاني لإلتشي عند الدقيقة الـ48.
ورفع هذا الفوز رصيد أتلتيكو مدريد إلى 34 نقطة ليقفز إلى وصافة الترتيب، بفارق نقطتين عن برشلونة قبل نهاية الجولة، كما تخطى جاره ريال مدريد صاحب الـ33 نقطة في المركز الثالث.
أما إلتشي، وهو الفريق الوحيد بلا أي انتصار في الدوري هذا الموسم، فقد تجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الأخير.