تقرير: إيران استخدمت خدمة «ستارلينك» لشن هجمات على القوات الأميركيةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5346745-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83-%D9%84%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
تقرير: إيران استخدمت خدمة «ستارلينك» لشن هجمات على القوات الأميركية
إساءة استخدام «ستارلينك» أغضبت إيلون ماسك (رويترز)
استشاط الملياردير الأميركي إيلون ماسك غضباً في مارس (آذار) الماضي، حينما كانت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في بدايتها، عندما علم بوجود استخدامين «غير مصرح بهما» لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الخاصة به «ستارلينك».
ووفق ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست»، فقد خلص فريق ماسك إلى أن إيران كانت تستغل «ستارلينك» في هجماتها على القوات الأميركية في المنطقة، وفقاً لشخصين مطلعين على المناقشات الداخلية للشركة. وتحدث الشخصان بشرط عدم الكشف عن هويتهما.
وقال أحدهما إن السبب الآخر كان علم ماسك بأن الجيش الأميركي كان يستخدم النسخة العسكرية من «ستارلينك» المُسماة «ستارشيلد» في إطلاق طائرات مسيّرة، ولكن عبر اشتراك منخفظ التكلفة بدلاً من الباقة المخصصة لذلك، والتي تبلغ تكلفتها خمسة أضعاف.
وبحلول نهاية ذلك الأسبوع، تم فصل اثنين على الأقل من المديرين التنفيذيين لشركة «سبيس إكس» المُقدمة لخدمة الإنترنت، بسبب «حوادث إساءة استخدام الخدمة».
وقال الشخصان المطلعان على المناقشات الداخلية للشركة إن الأخبار المتعلقة بإيران أثارت غضب ماسك، لأنه قبل أقل من شهرين، اتخذ خطوات لمنع خصم آخر لأميركا، وهي روسيا، من استخدام «ستارلينك» في الحرب.
ووفق «واشنطن بوست»، فقد سهلت الحكومة الأميركية وصول الحلفاء إلى خدمتي «ستارلينك» و«ستارشيلد»، بما في ذلك الجيش الأوكراني والمعارضين في إيران. ولكن يبدو أن خصوم الولايات المتحدة وجدوا أيضاً طرقاً لاستخدام الخدمة بطرق لا يستطيع ماسك السيطرة عليها.
وأشار تقرير سري أعدّته القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) وقُدّم لوزير الحرب بيت هيغسيث الصيف الماضي، إلى أن إيران استخدمت «ستارلينك» كوسيلة اتصال بديلة للقيادة والسيطرة وتسيير طائرات مسيّرة هجومية، بعد استهداف القوات الأميركية أنظمة الاتصالات الإيرانية التقليدية.
ويلقي التقرير ضوءاً على كيف أصبحت شبكة ماسك العالمية لأجهزة الاتصالات المحمولة عبر الأقمار الصناعية أداة حاسمة في الحروب الحديثة.
ولم يستجب «ماسك» أو شركته «سبيس إكس» لطلبات متعددة من «واشنطن بوست» للتعليق حول إساءة استخدام خدمة الإنترنت الفضائي وما هي القيود التي فُرضت على الخدمة بعد اكتشاف هذه الحوادث، بينما نفت المتحدثة باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون علمها بوجود تقرير لـ«سنتكوم» حول استخدام إيران لـ«ستارلينك».
قال سفير إيران لدى باكستان رضا أميري مقدم إن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة، وتتبادل معها «رسائل» عبر قطر وباكستان، لكنها سترد بـ«صرامة» على أي عدوان.
«الشرق الأوسط» (لندن)
تقرير: إيران استخدمت خدمة «ستارلينك» لشن هجمات على القوات الأميركيةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5346745-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83-%D9%84%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
تقرير: إيران استخدمت خدمة «ستارلينك» لشن هجمات على القوات الأميركية
إساءة استخدام «ستارلينك» أغضبت إيلون ماسك (رويترز)
استشاط الملياردير الأميركي إيلون ماسك غضباً في مارس (آذار) الماضي، حينما كانت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في بدايتها، عندما علم بوجود استخدامين «غير مصرح بهما» لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الخاصة به «ستارلينك».
ووفق ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست»، فقد خلص فريق ماسك إلى أن إيران كانت تستغل «ستارلينك» في هجماتها على القوات الأميركية في المنطقة، وفقاً لشخصين مطلعين على المناقشات الداخلية للشركة. وتحدث الشخصان بشرط عدم الكشف عن هويتهما.
وقال أحدهما إن السبب الآخر كان علم ماسك بأن الجيش الأميركي كان يستخدم النسخة العسكرية من «ستارلينك» المُسماة «ستارشيلد» في إطلاق طائرات مسيّرة، ولكن عبر اشتراك منخفظ التكلفة بدلاً من الباقة المخصصة لذلك، والتي تبلغ تكلفتها خمسة أضعاف.
وبحلول نهاية ذلك الأسبوع، تم فصل اثنين على الأقل من المديرين التنفيذيين لشركة «سبيس إكس» المُقدمة لخدمة الإنترنت، بسبب «حوادث إساءة استخدام الخدمة».
وقال الشخصان المطلعان على المناقشات الداخلية للشركة إن الأخبار المتعلقة بإيران أثارت غضب ماسك، لأنه قبل أقل من شهرين، اتخذ خطوات لمنع خصم آخر لأميركا، وهي روسيا، من استخدام «ستارلينك» في الحرب.
ووفق «واشنطن بوست»، فقد سهلت الحكومة الأميركية وصول الحلفاء إلى خدمتي «ستارلينك» و«ستارشيلد»، بما في ذلك الجيش الأوكراني والمعارضين في إيران. ولكن يبدو أن خصوم الولايات المتحدة وجدوا أيضاً طرقاً لاستخدام الخدمة بطرق لا يستطيع ماسك السيطرة عليها.
وأشار تقرير سري أعدّته القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) وقُدّم لوزير الحرب بيت هيغسيث الصيف الماضي، إلى أن إيران استخدمت «ستارلينك» كوسيلة اتصال بديلة للقيادة والسيطرة وتسيير طائرات مسيّرة هجومية، بعد استهداف القوات الأميركية أنظمة الاتصالات الإيرانية التقليدية.
ويلقي التقرير ضوءاً على كيف أصبحت شبكة ماسك العالمية لأجهزة الاتصالات المحمولة عبر الأقمار الصناعية أداة حاسمة في الحروب الحديثة.
ولم يستجب «ماسك» أو شركته «سبيس إكس» لطلبات متعددة من «واشنطن بوست» للتعليق حول إساءة استخدام خدمة الإنترنت الفضائي وما هي القيود التي فُرضت على الخدمة بعد اكتشاف هذه الحوادث، بينما نفت المتحدثة باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون علمها بوجود تقرير لـ«سنتكوم» حول استخدام إيران لـ«ستارلينك».
آيزنكوت لاختبار «جدية نوايا الليكود» بعد عرض نتنياهو تشكيل حكومة وحدةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5346724-%D8%A2%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%88%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
آيزنكوت لاختبار «جدية نوايا الليكود» بعد عرض نتنياهو تشكيل حكومة وحدة
غادي آيزنكوت خلال اجتماع في الكنيست الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
قال غادي آيزنكوت المكلّف بتشكيل الحكومة في إسرائيل، إنه سيختبر خلال الساعات المقبلة «جدية نوايا» حزب «الليكود» بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو، بعدما اقترح الأخير عليه اتفاقاً للتناوب على رئاسة الوزراء ضمن حكومة وحدة وطنية.
وأضاف آيزنكوت في بيان: «إذا كان حزب (الليكود) جاهزاً لوحدة صادقة، فأنا مستعد لاختبار جدية نواياه خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة. أنا أدعو نتنياهو وفريقه للانضمام إليّ هذه الليلة» في أحد فنادق هرتسليا بشمال الدولة العبرية، من أجل «عقد مفاوضات صادقة وبوتيرة متسارعة».
وعرض نتنياهو في وقت سابق السبت على خصمه آيزنكوت اتفاق تناوب، يتولى الأخير بموجبه بداية رئاسة الحكومة المقبلة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
واقترح رئيس حكومة تصريف الأعمال في منشور على منصة «إكس» تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال إن «مسؤوليتي كقائد تقتضي أن أضع كل شيء جانباً... وأوافق على أن يتولى غادي آيزنكوت منصب رئيس الوزراء في البداية، في حين أكون أنا رئيس الوزراء بالتناوب».
وأخفق نتنياهو بنتيجة الانتخابات التشريعية، التي أُجريت في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، في الحصول على غالبية تؤهله للعودة إلى رئاسة الوزراء. وكلّف الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، آيزنكوت بتشكيل الحكومة العتيدة.
وأتى عرض نتنياهو غداة تعهد رئيس الوزراء المكلّف إنجاز تشكيلته ضمن المهلة المحددة التي تنتهي في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، وهي قابلة للتمديد 14 يوماً لمرة واحدة فقط.
وتوصل حزب «يشار» الوسطي بزعامة آيزنكوت إلى اتفاقات ائتلافية مع حزبين حليفين، لكن فرص حصوله على أغلبية برلمانية لا تزال غير مؤكدة.
واتهم آيزنكوت الجمعة حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو بالمماطلة في مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي، في مسعى للدفع نحو إجراء انتخابات جديدة. وقال في بيان: «لم يكن (الليكود) من جانبه مستعداً لتقديم تنازلات، ورفض على مدى أسبوعين طرح أي مقترح ملموس». وأضاف: «يشير سلوكهم إلى محاولة لكسب الوقت حتى انتهاء مهلة التكليف، وشق صفوف (معسكر التغيير) وجر إسرائيل إلى انتخابات جديدة في ظل الحكومة المنتهية ولايتها».
وتنقسم الآراء في تكتل آيزنكوت حيال مشاركة بعض الأطراف في ائتلافه الحكومي، مثل الأحزاب اليهودية المتشددة، والأحزاب العربية، وحتى حزب «الليكود» ضمن حكومة وحدة وطنية.
وحققت الأحزاب العربية نتيجة غير مسبوقة في الانتخابات الأخيرة؛ إذ حصدت 19 مقعداً من أصل 120 في الكنيست. ويُتوقع أن تدعم الائتلاف الحكومي لآيزنكوت من دون المشاركة فيه مباشرة.
وانتقد خصوم نتنياهو، وهو أطول رؤساء الحكومة عهداً في تاريخ الدولة العبرية، طرحه اتفاق تناوب.
واعتبر رئيس «القائمة العربية المشتركة» يوسف جبارين أن «الغالبية الديمقراطية حسمت قرارها: يتوجب على هذه الحكومة الملطّخة بالدماء والمقصّرة (في أداء واجباتها) أن ترحل. حان الوقت لتلبية الرغبة المشتركة لكل الشعب، اليهود والعرب على السواء، وإبعاد نتنياهو هذا الأسبوع»؛ أي الأسبوع المقبل.
بدوره، رأى رئيس الوزراء السابق يائير لابيد أن «مقترح نتنياهو هو مجرد عملية احتيال صريحة يقف خلفها محتال اعتاد خداع كل شركائه والتنصل من كل اتفاق».
الريال الإيراني يهبط إلى مستوى قياسي مع استمرار الحصار الأميركيhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5346700-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A
الريال الإيراني يهبط إلى مستوى قياسي مع استمرار الحصار الأميركي
إيرانيون يسيرون في سوق شعبية بطهران 20 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)
هبط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي جديد، السبت، مع اقتراب الدولار من 3 ملايين ريال في السوق الحرة، ودعا النائب الأول للرئيس الإيراني إلى الاستعداد لـ«أسوأ الظروف» وسط ضغوط الحصار البحري الأميركي.
وبلغ سعر الدولار مليونين و989 ألف ريال، بحسب تقارير إيرانية، مقارنة بنحو مليونين و680 ألفاً، الأحد الماضي، أي بارتفاع يقارب 11 في المائة خلال أسبوع، وأكثر من 160 في المائة على أساس سنوي.
وتجاوز سعر اليورو 3 ملايين و260 ألف ريال، والجنيه الاسترليني 3 ملايين و900 ألف، وبلغت الليرة التركية نحو 59 ألف ريال.
وعلّقت منصة «نوبيتكس» الإيرانية لتداول العملات المشفرة التداول على عملة «تيثر» المستقرة المرتبطة بالدولار مؤقتاً، بسبب «التقلبات الحادة في سعر تيثر والهيجان السائد في السوق».
ويحرِم الحصار الأميركي على صادرات النفط، المفروض مجدداً منذ يوليو (تموز) بعد انهيار مسودة تفاهم بين واشنطن وطهران، إيران من ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار شهرياً، بحسب صحيفة «واشنطن بوست».
«حكومة حرب»
وقال النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف، خلال اجتماع لمراجعة مخزونات السلع الأساسية والأدوية: «يجب أن نعدّ أنفسنا لأسوأ الظروف، لكن ينبغي أيضاً الحفاظ على هدوء المجتمع».
ووصف الحكومة الحالية بأنها «حكومة حرب»، قائلاً إن أياً من الحكومات السابقة لم يخض حرباً مباشرة مع الولايات المتحدة، وإن استعدادها اليوم «لا يمكن مقارنته إطلاقاً» بما كان عليه في بدايتها.
وأضاف: «أثبتنا أن أيدينا ليست مقيدة أمام الحصار البحري»، مشيراً إلى أن أي قيود على الموانئ الجنوبية ستُعوَّض «عبر المنافذ الحدودية الأخرى»، وأن مخزونات السلع الأساسية «في وضع جيد جداً».
وأعلن عارف، الأربعاء، أن الحكومة تعمل على الحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية لثلاثة أشهر على الأقل.
وأقرّ محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، في رسالة إلى الإيرانيين، الجمعة، بتراجع العائدات، وكتب: «لا ننكر انخفاض الإيرادات النفطية وصعوبة تحويل الموارد من العملات الأجنبية».
وعزا ذلك إلى العقوبات الواسعة والحصار وارتفاع تكاليف التجارة، وقال إن البنك يملك احتياطيات كافية من الأوراق النقدية الأجنبية، ومستعد «للتدخل بفاعلية» في السوق، من دون أن يحدد حجمها.
وأضاف أن البنك وفّر أكثر من 32 مليار دولار لتمويل الواردات الرسمية، لكنه قال إن تحميل العقوبات مسؤولية كل المشكلات «لا يمكن أن يكون بديلاً عن إصلاح السياسات الداخلية».
ودعا إلى ضبط الإنفاق الحكومي ونمو السيولة، ومعالجة الاختلالات المصرفية ونقص الطاقة. ولم توقف الرسالة صعود الدولار في اليوم التالي.
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد كتب على منصة «إكس»، في 25 أغسطس (آب)، حين تجاوز الدولار مليوني ريال: «الدولار بـ300 ألف تومان في الطريق» (3 ملايين ريال).
وقال بيسنت، الأربعاء، إن إيران لم تتمكن من تحميل ناقلة نفط واحدة منذ بدء عملية «المنبوذ الاقتصادي» في 24 أغسطس.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، رصد معاملات بنحو 15 مليار دولار مرتبطة بشبكة «مصرفية الظل» الإيرانية، وفرضت عقوبات على جهات مرتبطة بها، بينها «مركز إيران لتبادل العملات والذهب».
وعزا المدير التنفيذي السابق لـ«بنك صادرات» الإيراني بهاء الدين حسيني هاشمي ارتفاع أسعار العملات إلى الحصار البحري والعقوبات على مركز التبادل.
وقال لوكالة «إيسنا» الحكومية إن الحصار قيّد الصادرات النفطية وغير النفطية، ورفع كلفة الواردات «بشدة»، وإن آثاره «ظهرت الآن» في الأسعار ونسبة التضخم.
تقنين وتقشف
وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني ارتفاع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية 88.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) على أساس سنوي، وأسعار الغذاء والمشروبات 112.6 في المائة، وبلوغ التضخم السنوي 76.8 في المائة.
وحضّ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، الإيرانيين على ترشيد استهلاك الغاز والكهرباء والبنزين والديزل، قائلاً إن «العدو يحاول عبر خلق النقص تأجيج الاحتجاجات والمشكلات الاجتماعية».
وتعهد بإدارة الشتاء «بحيث لا نواجه انقطاع الكهرباء والغاز والبنزين وسائر أنواع الوقود التي يحتاج إليها قطاع الإنتاج».
وأعلن بزشكيان، الأحد الماضي، تقنين الكهرباء، محذراً من «صعوبات هذا الشتاء»، وقال إن الانقطاع سيصل إلى ساعتين يومياً، وقد يطول مع اشتداد البرد.
وقيدت السلطات، هذا الشهر، شراء الخبز المدعوم في ثلاث محافظات على الأقل، وشطبت الشهر الماضي ملايين الأشخاص من برنامج للقسائم الغذائية أُطلق في يناير (كانون الثاني).
وقال النائب الإصلاحي أحمد بيكدلي، في ندوة عبر الإنترنت هذا الشهر نقلتها وكالة «نور نيوز»، إن «العمال لا يستطيعون التنفس اليوم»، منتقداً عدم رفع الأجور.
«فليجرب»
وقال حسين نجات، نائب قائد مقر «ثأر الله» التابع لـ«الحرس الثوري» والمسؤول عن حماية طهران في الأوقات المتأزمة، إن «العدو لا يملك القدرة على زعزعة الأمن في البلاد»، مضيفاً: «إذا كان يظن أنه يستطيع جعل إيران غير آمنة، فليجرب».
وأعلن نجات الذي كان قائداً لجهاز استخبارات «الحرس الثوري» أن «عشرات العصابات المسلحة اعتُقلت في البلاد»، وأن الوضع الأمني «جيد جداً»، حسب ما أوردت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري».
ولم تُفض الوساطة القطرية - الباكستانية حتى الآن إلى إنهاء الحصار البحري أو إحياء المفاوضات بين طهران وواشنطن.