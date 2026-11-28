استشاط الملياردير الأميركي إيلون ماسك غضباً في مارس (آذار) الماضي، حينما كانت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في بدايتها، عندما علم بوجود استخدامين «غير مصرح بهما» لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الخاصة به «ستارلينك».

ووفق ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست»، فقد خلص فريق ماسك إلى أن إيران كانت تستغل «ستارلينك» في هجماتها على القوات الأميركية في المنطقة، وفقاً لشخصين مطلعين على المناقشات الداخلية للشركة. وتحدث الشخصان بشرط عدم الكشف عن هويتهما.

وقال أحدهما إن السبب الآخر كان علم ماسك بأن الجيش الأميركي كان يستخدم النسخة العسكرية من «ستارلينك» المُسماة «ستارشيلد» في إطلاق طائرات مسيّرة، ولكن عبر اشتراك منخفظ التكلفة بدلاً من الباقة المخصصة لذلك، والتي تبلغ تكلفتها خمسة أضعاف.

وبحلول نهاية ذلك الأسبوع، تم فصل اثنين على الأقل من المديرين التنفيذيين لشركة «سبيس إكس» المُقدمة لخدمة الإنترنت، بسبب «حوادث إساءة استخدام الخدمة».

وقال الشخصان المطلعان على المناقشات الداخلية للشركة إن الأخبار المتعلقة بإيران أثارت غضب ماسك، لأنه قبل أقل من شهرين، اتخذ خطوات لمنع خصم آخر لأميركا، وهي روسيا، من استخدام «ستارلينك» في الحرب.

ووفق «واشنطن بوست»، فقد سهلت الحكومة الأميركية وصول الحلفاء إلى خدمتي «ستارلينك» و«ستارشيلد»، بما في ذلك الجيش الأوكراني والمعارضين في إيران. ولكن يبدو أن خصوم الولايات المتحدة وجدوا أيضاً طرقاً لاستخدام الخدمة بطرق لا يستطيع ماسك السيطرة عليها.

وأشار تقرير سري أعدّته القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) وقُدّم لوزير الحرب بيت هيغسيث الصيف الماضي، إلى أن إيران استخدمت «ستارلينك» كوسيلة اتصال بديلة للقيادة والسيطرة وتسيير طائرات مسيّرة هجومية، بعد استهداف القوات الأميركية أنظمة الاتصالات الإيرانية التقليدية.

ويلقي التقرير ضوءاً على كيف أصبحت شبكة ماسك العالمية لأجهزة الاتصالات المحمولة عبر الأقمار الصناعية أداة حاسمة في الحروب الحديثة.

ولم يستجب «ماسك» أو شركته «سبيس إكس» لطلبات متعددة من «واشنطن بوست» للتعليق حول إساءة استخدام خدمة الإنترنت الفضائي وما هي القيود التي فُرضت على الخدمة بعد اكتشاف هذه الحوادث، بينما نفت المتحدثة باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون علمها بوجود تقرير لـ«سنتكوم» حول استخدام إيران لـ«ستارلينك».