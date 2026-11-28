سقط بايرن ميونيخ المثقل بالإصابات في فخ التعادل للمباراة الثانية تواليا في الدوري الألماني وذلك أمام مضيفه هامبورغ من دون أهداف السبت ضمن المرحلة الحادية عشرة في مباراة شهدت طرد قائده يوزوا كيميتش خلال الشوط الأول بسبب شدّه شعر لاعب منافس.

ويُعد هذا التعادل الثاني تواليا لبايرن في مباراتين ضمن الدوري، ليصبح متأخرا بفارق نقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند المتصدر الذي يستضيف باير ليفركوزن الأحد مع فرصة توسيع الفارق إلى 4 نقاط.

كما بقي العملاق البافاري للمباراة الثالثة تواليا دون فوز، بعد خسارته أمام ليل الفرنسي 1-2 في دوري أبطال أوروبا.

وجاء تصرف كيميش المتهور ليضيف انتكاسة جديدة إلى أسبوع كارثي للنادي البافاري الذي يعاني أصلا من أزمة إصابات حادة، فضلا عن تعرض إدارته لانتقادات لاذعة عقب إطلاق حملة علنية للضغط على لاعب الوسط جمال موسيالا من أجل القبول بخفض راتبه، في وقت يعاني فيه اللاعب من حالة عصبية.

وكان بايرن قد تلقى أول خسارة له هذا الموسم بسقوطه 1-2 خارج أرضه أمام ليل الأربعاء ضمن دور المجموعة الموحدة لدوري الأبطال.

ويستضيف بايرن الثلاثاء هرتا برلين الذي يقدم موسما لافتا، ويسير بثبات نحو الصعود إلى الدرجة الأولى في إطار منافسات كأس ألمانيا.

كما قلب ماينتس تأخره إلى فوز ثمين على ضيفه أونيون برلين 2-1، بعدما سجل هدفين في الدقائق الخمس الأخيرة، ليترك الفريق القادم من العاصمة في مراكز الهبوط المباشر.

بدوره، حقق كولن فوزا عريضا على ضيفه إلفرسبرغ، الصاعد حديثا 5-0، بفضل تألق ماريوس بولتر الذي سجل ثلاثية، فيما أضاف الجناح الألماني الشاب سعيد الملا هدفين.

وفي المباراة الأخيرة التي أقيمت السبت، تعادل شتوتغارت مع ضيفه أينتراخت فرانكفورت 2-2. وسجل غريشا بروميل والسويسري لوكا جاكيز هدفي أصحاب الأرض، فيما أحرز أنسغار كناوف والمغربي الأصل يونس بن طالب هدفي فرانكفورت.ورفع فرانكفورت رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع بفارق نقطتين عن شتوتغارت الثامن.