دافع يورغن كلينسمان، المدير الفني السابق للمنتخب الألماني، عن التصريحات التي أدلى بها مسؤولو نادي بايرن ميونيخ، أولي هونيس وكارل هاينز رومينيغه، عن الحالة الصحية للاعب الفريق جمال موسيالا.

وفي تصريحات لقناة «إي إس بي إن» الرياضية الأميركية، قال كلينسمان، الذي سبق له تدريب بايرن ميونيخ أيضاً: «أعتقد أن هذا جزء من الثقافة الألمانية، فنحن معروفون بالمواجهة المباشرة، ونقول ببساطة ما نشعر به في تلك اللحظة، نحن لا نقصد الإساءة، بأي حال من الأحوال».

كان موسيالا قد عاد للمشاركة، الأسبوع الماضي، بعد تعافيه من تمزق في الألياف العضلية أبعده عن الملاعب لمدة شهر ونصف الشهر، لكنه تعرّض لانتكاسة جديدة؛ إذ تقرَّر غيابه عن الملاعب مجدداً، بدءاً من الجمعة، بسبب إصابة عضلية في فخذه اليمنى.

ويعاني اللاعب صعوبات تتعلق بلياقته البدنية منذ تعرضه لكسر في عظمة الشظية، خلال بطولة كأس العالم للأندية في عام 2025.

وإلى جانب ذلك، كشف موسيالا، في وقت سابق من هذا العام، عن معاناته من نوبات صرع غيابية.

وأثارت حالته الصحية جدلاً واسعاً بعد أن طرح كل من هونيس ورومينيغه، عضوي المجلس الإشرافي في بايرن ميونيخ، فكرة خفض راتب اللاعب نظراً لمشاكله الصحية.

وقد قُوبل هذا الاقتراح بانتقادات لاذعة، بما في ذلك من قائد الفريق يوشوا كيميش وعضو مجلس الإدارة السابق أوليفر كان.

كما تساءل هونيس ورومينيغه علناً عما إذا كان بإمكان موسيالا، الذي يُعد أحد أعلى اللاعبين أجراً في بايرن، ويمتد عقده حتى عام 2030، العودة إلى مستواه السابق.

وفي تعليقه على هذه التصريحات المثيرة للجدل، أوضح كلينسمان أن الهدف منها كان في الواقع طرح الموضوع للنقاش بشكل مباشر وصريح، لضمان تفهُّم كلا الطرفين للأمر.