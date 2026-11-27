بدأت أوغندا اختبار لقاح تجريبي مضاد لفيروس إيبولا، وفقاً لما أعلن معهد للبحوث الطبية، الجمعة، سعياً إلى احتواء أحدث موجة وبائية انطلقت من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.

ولا يتوافر راهناً أي لقاح أو دواء لسلالة «بونديبوغيو»، التي تسببت منذ مايو (أيار) الفائت بوفاة 5700 من مُجمل المصابين بالعدوى البالغ 11 ألفاً، وفق منظمة الصحة العالمية.

وتتركز معظم الوفيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في حين لم يُصَب بالفيروس في أوغندا سوى نحو 20 شخصاً؛ فارق اثنان منهم الحياة، رغم أن حدوداً طويلة وسائبة تفصل بين البلدين. وقد أُعلِن القضاء على الوباء في أوغندا، خلال أغسطس (آب) الماضي.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن تجارب على لقاحين تجريبيين تبدأ، الاثنين المقبل، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ بؤرة الوباء. وتستهدف هذه التجارب، بالدرجة الأولى، مُخالِطي المصابين والأشخاص الأكثر عرضة لخطر العدوى.

أما أوغندا المجاورة فكانت السبّاقة إلى إعلان تجربة لقاح توصلت إليه مجموعة «موديرنا» الأميركية للصناعات الدوائية يستخدم تكنولوجيا الحمض النووي الريبي المرسال «mRNA»، كما في لقاحات جائحة «كوفيد».

ووصف بيان لـ«معهد أوغندا للبحوث المتعلقة بالفيروسات» هذا اللقاح بأنه «أول تجربة سريرية من المرحلة الأولى للقاح بتقنية الحمض الريبي المرسال في أفريقيا».

وتستهدف التجربة 224 متطوعاً من الأصحّاء الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و65 سنة؛ لقياس قدرته المناعية المحتملة.

أما اللقاح الآخر، الذي سيُختبَر الاثنين، في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فتوصّل إليه معهد «سيروم إينستيتيوت» الهندي وجامعة أوكسفورد، وهو من لقاحات «ChAdOx1» القائمة على نواقل من الفيروسات الغدّية.

وقد وقّع تحالف اللقاحات الدولي «غافي»، الذي يساعد البلدان المنخفضة الدخل على توفير لقاحات، اتفاقاً مع «سيروم إينستيتيوت» لشراء مليون ونصف مليون جرعة من اللقاح.

وأمل مدير الأمن الصحي العالمي في «غافي» إيمانويل كابوبيانكو، في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، في إنجاز التجارب «في النصف الأول من سنة 2027»، وربما حتى «في الربع الأول».