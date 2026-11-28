ينطلق البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس، من المركز الأول في سباق جائزة قطر الكبرى الأحد ضمن الجولة الثانية والعشرين من أصل 23 في بطولة العالم للفورمولا واحد، بعدما سجل أسرع زمن في التجارب التأهيلية السبت على حلبة لوسيل.

وتقدم راسل على زميله الإيطالي كيمي أنتونيلي بطل العالم الجديد بفارق 128 جزءا من الألف من الثانية، وعلى مواطنه لاندو نوريس، سائق ماكلارين، بفارق 480 جزءا من الألف.

وقال السائق البريطاني: «من الرائع دائما القيادة على هذه الحلبة، بما تضمه من منعطفات سريعة للغاية. كانت السيارة مذهلة طوال عطلة نهاية الأسبوع، فمنذ اللفة الأولى في التجارب كنا سريعين جدا. ومساء السبت، شعرت براحة كبيرة منذ اللفة الأولى في القسم الأول من التجارب التأهيلية. إنه شعور رائع بالعودة إلى مركز الانطلاق الأول بعد فترة طويلة».

وبعد أسبوع واحد من مشاركته المخيبة في جائزة لاس فيغاس الكبرى، حيث أنهى السباق في المركز التاسع إثر ارتكابه خطأ أثناء محاولته تجاوز أنتونيلي في اللفات الأخيرة، قبل أن يتعرض لانتقادات حادة من الهولندي ماكس فيرستابن خلال المؤتمر الصحافي، رد راسل بأفضل طريقة ممكنة منتزعا مركز الانطلاق الأول للمرة الثالثة عشرة في مسيرته، والسادسة هذا الموسم.

وسجل الأسترالي أوسكار بياستري، سائق ماكلارين، رابع أسرع زمن، متقدما على الفرنسي إسحاق حجار سائق ريد بول الذي نجح للمرة السادسة هذا الموسم في التجارب التأهيلية في التفوق على زميله الهولندي المخضرم فيرستابن.

وعانت فيراري مجددا بعدما اكتفى سائقها شارل لوكلير من موناكو بالمركز السابع، فيما حل البريطاني لويس هاميلتون تاسعا.

وعلى شبكة الانطلاق، سيفصل بين السائقين اللذين سيحاولان بكل الوسائل تجنب تكرار حادث الاصطدام الذي شهدته جائزة لاس فيغاس الكبرى، البريطاني أرفيد ليندبلاد سائق ريسينغ بولز، فيما أكمل النيوزيلندي ليام لاوسون سائق الفريق نفسه قائمة المراكز العشرة الأولى.

أما الفرنسي الآخر بيار غاسلي، سائق ألبين، فاكتفى بالمركز الثاني عشر في التجارب التأهيلية، متقدما بمركزين على زميله الأرجنتيني فرانكو كولابينتو.