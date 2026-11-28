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«الشرق الأوسط» (مانسفيلد (الولايات المتحدة))
الاتحاد العراقي: عقد أرنولد مستمر حتى 28 فبرايرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5346598-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A3%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AD%D8%AA%D9%89-28-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
الأسترالي غراهام أرنولد مدرب المنتخب العراقي (رويترز)
سعى الاتحاد العراقي لكرة القدم السبت إلى تهدئة التكهنات بشأن مستقبل الأسترالي غراهام أرنولد مدرب المنتخب الوطني قائلاً إن عقده لا يزال سارياً حتى 28 فبراير (شباط) المقبل، وذلك بعد تأجيل كأس آسيا التي كانت مقررة مطلع العام المقبل في السعودية لتقام في ديسمبر (كانون الأول) 2027.
وكان أرنولد، الذي قاد العراق لبلوغ كأس العالم 2026 لأول مرة منذ 40 عاماً قبل أن يودع البطولة التي أقيمت في أميركا الشمالية من دور المجموعات، جدد عقده مع الاتحاد العراقي للعبة في أغسطس (آب) الماضي حتى نهاية فبراير 2027.
وقال محمد خلف مدير الإعلام في الاتحاد لوكالة الأنباء العراقية السبت: «ملف الجهاز الفني للمنتخب الوطني لم يحسم حتى الآن، وهناك آراء ووجهات نظر ستتبلور من خلال النقاشات داخل الاتحاد خلال الفترة المقبلة».
وأضاف: «اختيار المدرب ليس بالأمر السهل، إذ يتطلب دراسة احتياجات المنتخب الوطني، وطبيعة المرحلة المقبلة للوصول إلى الخيار الأنسب القادر على قيادته».
وتابع: «جميع الخيارات مطروحة، سواء بالتعاقد مع مدرب وطني، أو عربي، أو أجنبي، في حال عدم استمرار المدرب الحالي»، مشدداً على أن «أي مدرب يقع عليه الاختيار يجب أن يكون بمستوى المنتخب الوطني، وقادراً على خدمته خلال المرحلة المقبلة».
وقال خلف إن ما يتداول بشأن انتهاء عقد المدرب أرنولد، أو التعاقد مع مدرب جديد «لا يتعدى حتى الآن التكهنات، والتوقعات الإعلامية» مؤكداً أن «عقد أرنولد لا يزال سارياً، وينتهي في 28 المقبل».
وأشار إلى أن المنتخب الوطني لا يرتبط بأي استحقاق خلال فترة التوقف الحالية، بعد انتهاء مشاركته في بطولة البصرة الدولية، إذ ستكون نافذة التوقف الدولي المقبلة في شهر مارس (آذار).
وأنهى العراق بطولة البصرة الودية الدولية التي أقيمت على أرضه في المركز الثاني خلف إيران الفائزة بالبطولة، بينما ضمت البطولة أيضاً لبنان، والمنتخب الفلسطيني.
وأوضح مدير الإعلام بالاتحاد العراقي أن أرنولد غادر في إجازة بعد عقد جلسة مع رئيس الاتحاد، أُبلغ خلالها بإمكانية أخذ قسط من الراحة، وإطلاعه على أي مستجدات خلال الفترة المقبلة.
وقال: «الاتحاد سيعقد اجتماعاً خلال الفترة المقبلة لمناقشة جميع الأمور، وأن قرار تجديد عقد المدرب أو التعاقد مع مدرب آخر يعود إلى الاتحاد».
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معتمد جمال يسعى لبداية قوية أمام الأفريقي... وعمر جابر يؤكد: سنقاتل!
معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك المصري (نادي الزمالك)
أكد معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك المصري لكرة القدم، تطلعه لتحقيق الفوز على ضيفه الأفريقي التونسي، السبت، في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال جمال في مؤتمر صحافي، الجمعة، إن فريقه يسعى إلى تحقيق بداية قوية وحصد النقاط الثلاث، من أجل الحصول على دفعة معنوية في المباريات المقبلة.
وأضاف أن الزمالك يفقد بعض عناصره المميزة في كل موسم بسبب رحيل عدد من النجوم وإيقاف القيد، «لكنه يضم مجموعة من أفضل اللاعبين في مصر وأفريقيا، ومن بينهم لاعبون دوليون يمتلكون خبرات التعامل مع المباريات الكبرى».
وأوضح معتمد جمال أن الزمالك يسعى إلى المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها، مشيراً إلى أن الأفريقي منافس كبير ويمتلك تاريخاً قارياً، ويعد من الفرق المرشحة للوصول إلى الأدوار النهائية للبطولة.
وشدد مدرب الزمالك على قدرة لاعبيه على الفصل بين المشكلات التي يواجهها الفريق والمباريات، مؤكداً جاهزية معظم عناصر الفريق للمواجهة بعد انتهاء الاستعدادات التي أعقبت مباراة الجونة الأخيرة بالدوري المصري.
وأشار إلى أن مواجهات فرق شمال أفريقيا تتسم دائماً بالصعوبة، موضحاً أن الجهاز الفني درس الأفريقي جيداً وتابع مبارياته، ومن بينها مواجهته الأخيرة أمام الترجي التونسي.
وقدم مدرب الزمالك تعازيه لأسر ضحايا حادث الوراق، موجهاً الشكر لجماهير الأفريقي على مبادرتهم بالتبرع بالدم للمصابين.
من جهته، أكد عمر جابر، قائد الزمالك، أن لاعبي فريقه يدركون أهمية مواجهة الأفريقي التونسي.
وقال جابر في مؤتمر صحافي، الجمعة، إن الزمالك يتطلع لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، خاصة أن المباراة تقام على ملعبه وأمام جماهيره في مواجهة منافس كبير.
وأضاف أن اللاعبين في قمة تركيزهم لتحقيق الهدف المطلوب وإسعاد الجماهير، مشيراً إلى أن المواجهة «بمثابة ديربي عربي يحظى باهتمام خاص».
وأوضح قائد الزمالك أن فريقه استعد بصورة جيدة للمباراة، مشدداً على أن الفوز سيمنح الفريق الأبيض دفعة قوية لمواصلة مشواره في دور المجموعات، مشيراً إلى وجود اختلافات كبيرة بين مواجهة الغد وآخر لقاء جمع الفريقين قبل نحو 15 عاماً.
وتابع: «أنا محظوظ بوجودي في الجيل الحالي؛ لأنه جيل يدرك قيمة المسؤولية ويقدر الجماهير، وسنقاتل بشكل كبير لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير».
وقدم جابر تعازيه لأسر ضحايا حادث الوراق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، كما وجه الشكر لجماهير الأفريقي التونسي على مبادرتهم بالتبرع بالدم لمصابي الحادث.
يشار إلى أن المجموعة تضم أيضاً كلاً من مولودية الجزائر ويانج أفريكانز التنزاني.