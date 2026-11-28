سعى الاتحاد العراقي لكرة القدم السبت إلى تهدئة التكهنات بشأن مستقبل الأسترالي غراهام أرنولد مدرب المنتخب الوطني قائلاً إن عقده لا يزال سارياً حتى 28 فبراير (شباط) المقبل، وذلك بعد تأجيل كأس آسيا التي كانت مقررة مطلع العام المقبل في السعودية لتقام في ديسمبر (كانون الأول) 2027.

وكان أرنولد، الذي قاد العراق لبلوغ كأس العالم 2026 لأول مرة منذ 40 عاماً قبل أن يودع البطولة التي أقيمت في أميركا الشمالية من دور المجموعات، جدد عقده مع الاتحاد العراقي للعبة في أغسطس (آب) الماضي حتى نهاية فبراير 2027.

وقال محمد خلف مدير الإعلام في الاتحاد لوكالة الأنباء العراقية السبت: «ملف الجهاز الفني للمنتخب الوطني لم يحسم حتى الآن، وهناك آراء ووجهات نظر ستتبلور من خلال النقاشات داخل الاتحاد خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «اختيار المدرب ليس بالأمر السهل، إذ يتطلب دراسة احتياجات المنتخب الوطني، وطبيعة المرحلة المقبلة للوصول إلى الخيار الأنسب القادر على قيادته».

وتابع: «جميع الخيارات مطروحة، سواء بالتعاقد مع مدرب وطني، أو عربي، أو أجنبي، في حال عدم استمرار المدرب الحالي»، مشدداً على أن «أي مدرب يقع عليه الاختيار يجب أن يكون بمستوى المنتخب الوطني، وقادراً على خدمته خلال المرحلة المقبلة».

وقال خلف إن ما يتداول بشأن انتهاء عقد المدرب أرنولد، أو التعاقد مع مدرب جديد «لا يتعدى حتى الآن التكهنات، والتوقعات الإعلامية» مؤكداً أن «عقد أرنولد لا يزال سارياً، وينتهي في 28 المقبل».

وأشار إلى أن المنتخب الوطني لا يرتبط بأي استحقاق خلال فترة التوقف الحالية، بعد انتهاء مشاركته في بطولة البصرة الدولية، إذ ستكون نافذة التوقف الدولي المقبلة في شهر مارس (آذار).

وأنهى العراق بطولة البصرة الودية الدولية التي أقيمت على أرضه في المركز الثاني خلف إيران الفائزة بالبطولة، بينما ضمت البطولة أيضاً لبنان، والمنتخب الفلسطيني.

وأوضح مدير الإعلام بالاتحاد العراقي أن أرنولد غادر في إجازة بعد عقد جلسة مع رئيس الاتحاد، أُبلغ خلالها بإمكانية أخذ قسط من الراحة، وإطلاعه على أي مستجدات خلال الفترة المقبلة.

وقال: «الاتحاد سيعقد اجتماعاً خلال الفترة المقبلة لمناقشة جميع الأمور، وأن قرار تجديد عقد المدرب أو التعاقد مع مدرب آخر يعود إلى الاتحاد».