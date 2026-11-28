توّج الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الفارس خالد المبطي بكأس اللجنة، نيابة عن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وذلك في ختام منافسات الأسبوع الأول من النسخة السادسة لبطولات «قفز السعودية» لقفز الحواجز، التي يحتضنها ميدان الجنادرية بالرياض، بحضور الأمير عبد الله بن فهد، عضو مجلس إدارة اللجنة رئيس الاتحاد السعودي للفروسية والبولو.

وأنهى المبطي الشوط الرئيسي لفئة الثلاث نجوم، بارتفاع 1.50 متر، بزمن قدره 34.41 ثانية، متفوقاً على الفارس عبد الله الشربتلي الذي حل ثانياً بزمن 35.31 ثانية، فيما جاء الفارس سعد العجمي في المركز الثالث بزمن 36.41 ثانية.

وتوّج الفارس السعودي بدر الفرد بلقب شوط الجولة المتوسطة لفئة الثلاث نجوم، بارتفاع 1.30 متر، دون أخطاء وبزمن 55.33 ثانية، متفوقاً على مواطنه مشاري الحربي الذي حل ثانياً دون أخطاء وبزمن 55.73 ثانية، فيما جاء السعودي محمد العساكر في المركز الثالث دون أخطاء وبزمن 57.86 ثانية.

وفي شوط فئة الفرسان تحت 25 عاماً، بارتفاع 1.35 متر، ظفر الفارس الأردني عبد الله الحوراني بالمركز الأول دون أخطاء وبزمن 42.46 ثانية في جولة التمايز، متقدماً على الفارس السعودي عبد الرحمن النمر الذي حل ثانياً بأربعة أخطاء وزمن 37.19 ثانية، والسعودي عمر العريج الذي جاء ثالثاً بأربعة أخطاء في الجولة الأساسية وزمن 77.61 ثانية.

وتوّج الفارس السعودي عبد الرحمن النمر بالمركز الأول في شوط الجولة المتوسطة لفئة النجمة الواحدة، بارتفاع 1.20 متر بنظام المرحلتين، مسجلاً 27.37 ثانية في المرحلة الثانية، وجاء مواطنه عبد العزيز الدايل ثانياً بزمن 29.79 ثانية، فيما نال المغربي شادي الطيفي المركز الثالث بزمن 29.97 ثانية.

وعلى صعيد الفئات السنية، حسم الفارس السعودي عثمان باكرمان لقب شوط الشباب بارتفاع 1.30 متر، دون أخطاء وبزمن 38.50 ثانية في جولة التمايز، متقدماً على الفارسة السعودية لين السوداني التي حلت ثانية بأربعة أخطاء وزمن 35.92 ثانية، والفارس السعودي عبد الهادي القحطاني الذي جاء ثالثاً بأربعة أخطاء وزمن 38.94 ثانية.

وفي شوط الأشبال بارتفاع 1.10 متر، حقق الفارس السعودي عبد الله غزاوي المركز الأول دون أخطاء وبزمن 27.11 ثانية في جولة التمايز، تلته الفارسة السعودية الجوهرة المطيري في المركز الثاني دون أخطاء وبزمن 27.98 ثانية، وحلت الأردنية نور محمد الفار ثالثة دون أخطاء وبزمن 31.06 ثانية.

وفي منافسات الجولة الصغرى لفئة النجمة الواحدة، بارتفاع 1.05 متر بنظام المرحلتين، انتزع الفارس السعودي يزيد عقيلي الصدارة دون أخطاء وبزمن 21.55 ثانية في المرحلة الثانية، وحل مواطنه سطام شعيل ثانياً دون أخطاء وبزمن 22.76 ثانية، والأردني غازي العبورة ثالثاً دون أخطاء وبزمن 23.41 ثانية.

وكانت منافسات اليوم الختامي للأسبوع الأول قد افتُتحت بشوط المسابقة الوطنية للمبتدئين بارتفاع 60 إلى 70 سنتيمتراً، وشهد تتويج الفارس السعودي عثمان الحسون بالمركز الأول دون أخطاء وبزمن 65.75 ثانية، تلته الفارسة السعودية أفنان الشايع في المركز الثاني دون أخطاء وبزمن 65.30 ثانية، فيما جاءت الفارسة السعودية نوف العطية في المركز الثالث دون أخطاء وبزمن 65.19 ثانية.