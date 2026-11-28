أكد الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، أن فريقه استحق الفوز على التعاون، مشيراً إلى أن الفريق سيطر على الشوط الأول، قبل أن يظهر شخصيته الهجومية في الشوط الثاني.

وقال بوسيتش في المؤتمر الصحافي: «سيطرنا على الشوط الأول بالكامل، لكننا افتقدنا الفاعلية أمام المرمى. وفي الشوط الثاني أظهرنا شخصيتنا من خلال الاستحواذ، وكنا أكثر تميزاً في إنهاء الهجمات. ساعدنا ميندي بتصدياته، لكن الفريق قدم مستوى أفضل طوال المباراة واستحق الانتصار».

وتطرق مدرب الأهلي إلى علاقته بلاعبيه، مؤكداً أنها إيجابية، وقال: «نقاتل معاً دائماً ونعود في النتيجة، وأنا فخور جداً باللاعبين».

وعن هتافات الجماهير الأهلاوية ضده، قال: «ما حدث اليوم كان مؤلماً بالنسبة لي، لكنني سأحاول أن أجعل الجماهير فخورة بي من خلال تقديم عمل مميز».

بدوره، أكد فوك رازوفيتش، مدرب التعاون، أن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل أمام الأهلي، مشيراً إلى أن لاعبيه لم يستغلوا الفرص التي أتيحت لهم.

وقال رازوفيتش في المؤتمر الصحافي: «أهنئ الأهلي على الفوز. سجل ثلاثة أهداف وانتصر، لكننا، في رأيي، كنا نستحق نتيجة أفضل قياساً إلى الأداء الذي قدمناه. لم نستطع استغلال الفرص التي أتيحت لنا».

وأضاف: «أنا سعيد بأداء اللاعبين خلال 60 دقيقة، خصوصاً في ظل الغيابات الكثيرة. علينا تقييم المباراة بجوانبها السلبية والإيجابية، ونتطلع إلى مواصلة العمل وتحقيق نتائج أفضل في المباريات المقبلة».