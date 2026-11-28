واصل الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، كتابة اسمه في سجلات دوري المحترفين السعودي، بعدما أصبح أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف خلال أول 13 جولة من موسم واحد في تاريخ المسابقة، بوصوله إلى 16 هدفاً في موسم 2026 – 2027، متجاوزاً الرقم السابق للسوري عمر السومة، الذي سجل 15 هدفاً بقميص الأهلي خلال الفترة ذاتها من موسم 2014 – 2015.

وتفوق توني على مجموعة من أبرز المهاجمين الذين مروا بالدوري السعودي؛ إذ سجل البرازيلي ويسلي لوبيز 14 هدفاً مع الهلال في موسم 2012 – 2013، والفنزويلي جيلمين ريفاس العدد ذاته مع الاتحاد في موسم 2015 – 2016، وهو الرقم الذي حققه أيضاً السومة مع الأهلي في موسم 2016 – 2017، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر في موسم 2025 – 2026.

ولم يتوقف الإنجاز التهديفي للمهاجم الإنجليزي عند حدود الموسم الحالي؛ إذ اقتحم قائمة أكثر 10 لاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ دوري المحترفين السعودي، بعدما رفع رصيده إلى 71 هدفاً في 73 مباراة، بمعدل تهديفي بلغ 0.97 هدف في المباراة الواحدة، ليزيح الكاميروني لياندر تاوامبا، مهاجم التعاون السابق، من القائمة التاريخية.

وبات توني على بُعد هدفين من معادلة رصيد النيجيري أوديون إيغالو، صاحب المركز التاسع بـ73 هدفاً، و5 أهداف من معادلة البرازيلي رومارينهو، صاحب المركز الثامن بـ76 هدفاً، في حين يفصله 10 أهداف عن الفرنسي بافيتيمبي غوميز، صاحب المركز السابع بـ81 هدفاً.

وبلغ إجمالي أهداف توني مع الأهلي في مختلف المسابقات 90 هدفاً، توزعت بين 71 هدفاً في الدوري، و7 أهداف في كأس الملك، وهدف واحد في كأس السوبر السعودي، و10 أهداف في المسابقات الآسيوية، وهدف واحد في كأس القارات للأندية.

وسجل المهاجم الإنجليزي 35 هدفاً من ركلات الجزاء في مختلف المسابقات، مقابل إهدار 4 ركلات، بنسبة نجاح بلغت 89.7 في المائة، في حين سجل 27 ركلة جزاء في الدوري وأهدر ركلتين فقط، بنسبة نجاح بلغت 93.1 في المائة.

وتشكل أهداف توني من ركلات الجزاء 38 في المائة تقريباً من إجمالي أهدافه في الدوري، مقابل 44 هدفاً سجلها من غير ركلات الجزاء.

ويتصدر السومة قائمة الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين برصيد 161 هدفاً، بفارق هدف واحد عن المغربي عبد الرزاق حمدالله، يليه ناصر الشمراني بـ126 هدفاً، ثم كريستيانو رونالدو بـ111 هدفاً، ومحمد السهلاوي بـ105 أهداف، وسالم الدوسري بـ89 هدفاً، وغوميز بـ81 هدفاً، ورومارينهو بـ76 هدفاً، وإيغالو بـ73 هدفاً، وأخيراً توني بـ71 هدفاً.