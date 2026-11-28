قلب الأهلي تأخره أمام التعاون إلى فوز مثير 3-1 في المواجهة التي جمعتهما بجدة ضمن الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين.
وصعد الأهلي إلى المركز الرابع، رافعاً رصيده إلى 27 نقطة. وافتتح نديم بايرامي التسجيل للتعاون بضربة رأس في الدقيقة 39 إثر تمريرة عرضية أربكت الدفاع أمام المرمى. وتعادل توني للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول؛ إذ تلقى كرة عالية ووجّهها مباشرة بقدمه إلى داخل الشباك.
وفي الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 70 في قرار اتخذه بعد مراجعة تقنية الفيديو، وتقدم توني لتنفيذ الركلة، مسجلاً منها هدف التقدم 2-1 في الدقيقة 72. واختتم ماتيوس جونسالفيس التسجيل بالهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 89 إثر هجمة مرتدة؛ إذ راوغ الدفاع، ثم سدد الكرة بقدمه اليسرى في الشباك من حدود منطقة الجزاء.