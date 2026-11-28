ينشغل الشارع الليبي مجدداً بسعر الدولار، مع اقترابه من حاجز 11 ديناراً في «السوق الموازية»، وسط قلق من تراجع جديد للقيمة الرسمية للعملة المحلية، وما قد يترتب عليه من موجة غلاء إضافية تزيد الأعباء المعيشية.

وبات مألوفاً ما تتداوله صفحات تواصل اجتماعي ليبية من توقعات باختراق الدولار حاجز الـ11 ديناراً، بل وصوله إلى 15 ديناراً مطلع العام المقبل. وتثير هذه التوقعات مخاوف من موجة تضخم جديدة، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وتبلغ الفجوة بين سعرَي الصرف الرسمي والموازي نحو 4.5 دينار للدولار، إذ يسجل السعر في المصارف 6.47 دينار، مقابل 10.98 دينار في السوق الموازية، بزيادة تبلغ 69.2 في المائة عن السعر الرسمي.

في المقابل، يترقب خبراء الاقتصاد قرارات مصرف ليبيا المركزي بشأن توصيات «لجنة السياسة النقدية»، الأحد، وسط تكهنات بخفض جديد لسعر الصرف الرسمي أو فرض رسوم إضافية على مبيعات النقد الأجنبي، وكلا الخيارين ينذر بزيادة تكاليف المعيشة.

«قبول قسري»

بوخزام خلال مشاركته في أعمال مؤتمر ومعرض ليبيا للطاقة (المصرف المركزي الليبي)

وتحدّث وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الليبي الأسبق سلامة الغويل لـ«الشرق الأوسط» عن أن انتقال المواطنين من صدمة تجاوز الدولار 10 دنانير قبل أشهر إلى التساؤل عن بلوغه 11 ديناراً أو أكثر يعكس «قبولاً قسرياً» بتراجع الدينار وتصاعد الغلاء، وسط غياب الاهتمام الرسمي.

ووصف الغويل متابعة المواطنين اليومية أسعار الصرف بأنها تحولت إلى «فوبيا»، عازياً ذلك إلى اعتماد البلاد على الاستيراد في الغذاء والدواء، وتسعير التجار بضائعهم وفق الدولار الموازي، رغم حصولهم على النقد الأجنبي عبر الاعتمادات المستندية بالسعر الرسمي.

ولفت إلى أن الطبقتَين الوسطى ومحدودة الدخل اعتادتا مواجهة الغلاء بتقليص المشتريات، لكن تآكل مدخراتهما خلال الأشهر الماضية قلّص قدرتهما على التكيف، متسائلاً عن مبررات هذه المعاناة في بلد نفطي.

وحذّر الغويل من التعويل على الحلول النقدية وحدها، معتبراً أن تحميل المواطن كلفة العجز والفساد المالي يجعله «الحلقة الأضعف»، ويفاقم الغضب الاجتماعي، في حين تبدأ المعالجة الجذرية بإنهاء الانقسام وتوحيد الإنفاق ومراجعة مشروعات الإعمار ومكافحة الفساد.

واستشهد بتحذيرات منسوبة إلى المبعوثة الأممية هانا تيتيه بشأن مخاطر انهيار النظام المالي واحتمال تعثر دفع الرواتب الحكومية بحلول 2027 دون اتفاق سياسي. كما أشار إلى بيانات ديوان المحاسبة لعام 2025.

وحمّل الغويل حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المسؤولية الأكبر عن تدهور الأوضاع، مشيراً إلى أنها تسلّمت السلطة والدولار يقترب من 4 دنانير، قبل أن يتجاوز حالياً 11 ديناراً في «السوق الموازية».

الانقسام الليبي

وتعيش ليبيا انقساماً بين حكومة «الوحدة الوطنية» في طرابلس، وحكومة مكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد تدير الشرق وأجزاء من الجنوب، وتحظى بدعم قائد الجيش الوطني خليفة حفتر.

وعلى مستوى الانعكاسات المعيشية، قال الناشط المدني مفتاح مكراز لـ«الشرق الأوسط» إن أسعار مشترياته الأساسية ارتفعت بما لا يقل عن 20 في المائة، خصوصاً الخضراوات والدواجن، مع اقتراب الدولار من 11 ديناراً. وأضاف أن دخله الشهري، بالاشتراك مع راتب زوجته، يبلغ نحو 4 آلاف دينار، في حين يتطلّب توفير الاحتياجات الأساسية لأسرة تضم خمسة أبناء ما بين 8 و10 آلاف دينار، بما يعكس اتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة.

وفي تفسيره للخيارات النقدية المحتملة، توقع أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي الدكتور علي الشريف لجوء لجنة السياسة النقدية إلى آلية استُخدمت في ليبيا بين عامَي 1999 و2002 تقوم على سعر صرف خاص أو زاحف بدلاً من خفض الدينار مباشرة.

وأوضح الشريف لـ«الشرق الأوسط» أن المقترح يقوم على تدخل المصرف المركزي بائعاً للدولار بسعر يتراوح بين 10.5 و10.75 دينار، مع الإبقاء على سعر الشراء الرسمي عند حدود 6 دنانير، بما يحرم المضاربين من هوامش الربح ويحد من نشاط السوق السوداء.

لكنه أقر بأن هذا الخيار ليس حلاً جذرياً، وإنما يعكس محدودية الأدوات المتاحة أمام المصرف في ظل انفلات الإنفاق العام، رابطاً نجاحه بوقف عجز الموازنة وتراكم الدين العام ومكافحة الفساد، وهي خطوات تتطلب إنهاء الانقسام السياسي.

غياب التدخل

مواطن ليبي يعد عملات ورقية من فئة الدينار في مصرف الجمهورية الحكومي (الصفحة الرسمية للمصرف)

وحذر الشريف من أن غياب التدخل قد يدفع الدولار إلى 15 أو 16 ديناراً، مشيراً إلى أن «تراجع أسعار النفط قد يخلق أزمة في دفع الرواتب، التي تتجاوز فاتورتها 70 مليار دينار وقد تقترب من 100 مليار».

وأضاف أن هبوط سعر البرميل إلى 70 دولاراً أو أقل قد يولّد عجزاً يدفع المصرف المركزي إلى خفض السعر الرسمي إلى 9 أو 10 دنانير. ودعا إلى إقرار دعم اجتماعي وتأمين طبي عاجل لتخفيف أعباء علاج الأمراض المزمنة.

كما أشار إلى أن جلسة العلاج الكيماوي الواحدة قد تتجاوز 10 آلاف دينار، ما يضع بعض الأسر أمام مفاضلة قاسية بين الغذاء والدواء، ويضطر مرضى إلى الاعتماد على التبرعات.

وهناك من دعا إلى عدم اختزال الإصلاح في إجراءات سعر الصرف، في رؤية تذهب إلى أن «الإصلاح الحقيقي يبدأ من ضبط الإنفاق وليس من المواطنين»، وهي دعوة صدرت عن عضو مجلس النواب عبد السلام نصية.

وطرح نصية عبر «فيسبوك» خريطة طريق تشمل ربط الإنفاق بالإيرادات الفعلية، وإعادة هيكلة الحكومة، وتقليص البعثات الدبلوماسية بنسبة لا تقل عن 60 في المائة، وإقرار جدول موحّد للمرتبات يحقق العدالة بين العاملين بالدولة.