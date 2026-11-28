لا تزال تداعيات حادث «طريق دائري الوراق»، تسيطر على المناخ العام في مصر، وأعلن مجلس الوزراء المصري، عقد اجتماع استثنائي للحكومة، يوم الأحد، لمناقشة إجراءات الحد من حوادث الطرق، وسط انتقادات برلمانية وإعلامية حمّلت الحكومة المصرية المسؤولية السياسية عن الحادث.

ويرى برلمانيون مصريون، أن «المسؤولية السياسية والمجتمعية غير مطبقة مع تكرار حوادث الطرق والنقل الفترة الأخيرة»، وأشاروا لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هناك مواطن خلل في منظومة الطرق تسببت في الحادث الأخير»، وقالوا إن «الحكومة الحالية تجري إصلاحات مستمرة للطرق، ورغم ذلك تتكرر الحوادث، ما يستدعى ضرورة اتخاذ إجراءات سياسية».

وارتفع عدد ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق إلى 32 حالة وفاة، بعد وفاة مصاب متأثراً بحروق بلغت نسبتها 75 في المائة، رغم محاولات إنعاشه المتكررة، بحسب وزارة الصحة.

وإلى جانب الوفيات، أصيب 26 آخرون، في حريق اندلع عقب انقلاب شاحنة محملة بمنتجات بترولية مساء الأربعاء، على الطريق الدائري الذي يربط محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، بعد تصادم سيارة ملاكي بناقلة الوقود، في منطقة «الوراق» الشعبية بمحافظة الجيزة.

وتسبب الحادث في موجة غضب شعبية أظهرتها تفاعلات مستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي وانتقادات برلمانية وإعلامية، بسبب القصور في منظومة الأمن والسلامة على الطرق العامة. وأمام هذه الانتقادات، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد عادل، إن «مجلس الوزراء المصري سيعقد اجتماعاً استثنائياً الأحد، لمناقشة إجراءات الحد من حوادث الطرق».

أجهزة الإطفاء تحاول إخماد النيران على الطريق الدائري في مصر (أ.ب)

وتشيع حوادث الطرق في مصر لعوامل، من بينها السرعة الزائدة وضعف تطبيق قوانين المرور وسوء حالة الطرق، وقال «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» إن عدد ضحايا حوادث الطرق ارتفع 10.8 في المائة إلى 5829 شخصاً في عام 2025 من 5260 شخصاً في العام السابق.

ويعتقد عضو مجلس النواب المصري، ورئيس حزب «العدل»، عبد المنعم إمام، أن «المسؤولية المجتمعية والسياسية غير مطبقة في مصر، مع تكرار حوادث الطرق والنقل»، وقال إن «هناك مواطن خلل عديدة في منظومة الطرق والنقل، ورغم ذلك تقابل بتهوين من الحكومة القائمة»، مشيراً إلى أن «الحادث الأخير، أظهر بعض مواطن الخلل، من بينها قواعد سير حافلات النقل، وناقلات الوقود في أوقات الذروة على طرق رئيسية».

ويرى إمام، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك مفارقة في سياسات الحكومة المصرية تجاه تطوير منظومة النقل والطرق، إذ إن هناك إصلاحات مستمرة على الطرق، ورغم ذلك تتكرر الحوادث بشكل مستمر، ما يعني أن هناك قصوراً في هذه المنظومة يستدعي التوقف أمامه»، ونوه بأن «التأخير في اتخاذ إجراءات سياسية من بينها تغيير حكومي، ليس في صالح الخدمات المقدمة للمواطن»، مشيراً إلى «ضرورة الاستعانة بحكومة سياسية تستطيع التعاطي مع المشاكل المتراكمة في القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطن بشكل يومي».

وفي السنوات القليلة الماضية، وسَّعت مصر شبكة الطرق بإنشاء طرق سريعة ومد جسور جديدة، ضمن برنامج شامل للبنية التحتية يهدف إلى تخفيف الازدحام المروري واستيعاب النمو السكاني المتسارع والتوسع العمراني، ورغم أن هذه المشاريع حسنت انسيابية المرور في بعض المناطق، لا تزال المخاوف بشأن السلامة المرورية قائمة.

تحديث مستمر للطرق في مصر لم يمنع وقوع حوادث مروعة (وزارة النقل المصرية)

ورغم الانتقادات، يرى عضو لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، علاء سليمان الحديوي، أن «الحادث الأخير كان بسبب أخطاء بشرية، وليس بسبب قصور حكومي»، وأشار إلى أن «الحادث يفتح تساؤلات حول مدى الالتزام بقواعد المرور، وإجراءات الرقابة على الطرق».

ويرى الحديوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «الأخطاء واردة طالما أن العنصر البشري حاضر في منظومة النقل»، وقال إن «هناك جهوداً تبذلها الحكومة الحالية، وهناك رقابة برلمانية ومساءلة لها مع كل حادث»، منوها بـ«ضرورة وضع حلول لتعزيز السلامة والأمان على الطرق، من بينها إضاءة الطرق الرئيسية، وتشديد الرقابة على حركة السير بها».

ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، يوم السبت، أنها تمكنت من تحديد هوية 30 من ضحايا «حادث الوراق» وذلك بالاستناد إلى تقنية البصمة الوراثية (DNA) بالتنسيق مع وزارة العدل ممثلة في مصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة.

فيما أشارت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان السبت، إلى أن هناك متابعة لحظية ومباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث، الذي شدد على «التزام الوزارة الكامل بإعلان جميع تفاصيل الدعم المقدم، وتوضيح أوجه توزيعه والمستحقين له بكل شفافية، وذلك خلال مؤتمر صحافي سيعقد خلال الفترة القليلة المقبلة وسيتم خلاله الحصر النهائي لكل أوجه الدعم المالي والعيني».