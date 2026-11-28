أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، يجب أن تُترجم إلى خطوات تنفيذية وليس وعوداً، مشدداً على أن العلاقات مع ليبيا «ممتازة» والوضع في غزة «شائن».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر الوزارة وسط القاهرة، شاركت فيه «الشرق الأوسط»، تناول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار عبد العاطي إلى أن منطقة القرن الأفريقي تقع في صلب اهتمام وأولويات الأمن القومي المصري، موضحاً أنه من حق أي دولة تحقيق التنمية، لكن مع احترام سيادة الدول والاتفاقيات الدولية.

وعلى صعيد «سد النهضة» وتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قبل يومين بإمكانية التعاون مع مصر، جدد الوزير المصري التأكيد على أن مصر عرضت مراراً الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، ولا يمكن رهن حقوق المصريين بوعود، مشدداً على ضرورة ترجمة التصريحات إلى خطوات تنفيذية.

وعن أزمة وصول إثيوبيا، الدولة الحبيسة، إلى ميناء، أشار إلى طرح إنشاء ميناء تجاري جنوب مقديشو خلال المحادثات التي جرت خلال الفترة الأخيرة بوساطة تركيا بين مقديشو وأديس أبابا، لافتاً إلى أن إثيوبيا هي من تجاهلت ذلك الأمر.

العلاقات مع ليبيا

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

وحول العلاقات مع ليبيا، وصفها عبد العاطي بأنها «ممتازة»، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو توحيد المؤسسات الليبية للحفاظ على مقدرات الشعب الليبي، لافتاً إلى أن مصر تعمل عبر علاقاتها مع طرابلس وبنغازي للدفع نحو توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

وعن مشكلات بعض المصريين والعاملين في ليبيا، أشار إلى حل بعض أزمات الجالية المصرية هناك مثل الغرامات والمدارس.

وبشأن القضية الفلسطينية، قال وزير الخارجية المصري إن «الأوضاع في قطاع غزة (شائنة)، وإن مصر مع السلام، لكن السلام الحقيقي يعني تغييراً ملموساً للأوضاع على الأرض».

وقبل يومين، حثّ المبعوث الأميركي جاريد كوشنر إسرائيل على التخلي عن «عقلية الحرب الدائمة»، والتركيز على الدبلوماسية الاقتصادية، مقترحاً إنشاء مراكز بيانات مشتركة بين إسرائيل ومصر في شبه جزيرة سيناء، بمجرد التوصل إلى تسوية بشأن غزة.

بينما وجّه مبعوث «مجلس السلام» إلى قطاع غزة، نيكولاي ملادينوف، رسالة تحذيرية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ملوّحاً بإعادة تفويض الإشراف على المرحلة الانتقالية إلى الأمم المتحدة إذا استمرت إسرائيل في تعطيل تنفيذ بنود الاتفاق.

وأعرب وزير الخارجية المصري «عن الأمل في ترجمة تصريحات (مجلس السلام) إلى واقع»، مؤكداً أن «الإجراءات الإسرائيلية تستهدف تهجير الفلسطينيين، وهو ما لن يحدث».

ولفت إلى عدم الوصول حتى الآن إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً كما ينص «اتفاق غزة» رغم تهيئة جميع الإجراءات، واستعداد «لجنة التكنوقراط» لإدارة القطاع، وتدريب الشرطة، مضيفاً: «لكن إسرائيل لا تزال تماطل».

الاتزان الاستراتيجي

ولفت إلى أن سياسة «الاتزان الاستراتيجي» التي تنتهجها مصر لا تعني العزلة أو الانكفاء، بل تقوم على انخراط فاعل في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مع طفرة واضحة في التمثيل المصري بالمنظمات الأممية والدولية، وتقدير دولي للقيادة السياسية والدبلوماسية المصرية.

وأوضح عبد العاطي أن «لمصر خطاً واضحاً ومعلناً بلا أجندات خفية، يرتكز على الاتساق الكامل مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورفض الانجرار نحو الاستقطاب، مقابل بناء شراكات استراتيجية واضحة دون مواربة مع الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي»، معتبراً «أن الاتزان الاستراتيجي يعني في جوهره احترام الدولة ومؤسساتها الوطنية».

تأثيرات ملف إيران

وزير الخارجية المصري خلال مشاركته في أحد المنتديات الحوارية (الخارجية المصرية)

وعن التطورات في المنطقة، أشار وزير الخارجية إلى أن تأثير الملف الإيراني يمتد إلى المنطقة والعالم عبر أسعار الطاقة والملاحة. ودعا إلى استخلاص دروس الماضي، إذ لا توجد حلول عسكرية لأي أزمات، مؤكداً أن التصعيد والحرب يزيدان الأزمات تعقيداً بالمنطقة.

وأكد أن أي ترتيبات إقليمية لا مانع منها ما دام هناك توافق عليها، محذراً من فرض الهيمنة بالقوة، لافتاً إلى عدة محاور رئيسية في هذا الصدد، تشمل ضرورة تسوية المنازعات عبر الحلول السلمية، وعدم الاعتراف بأي كيانات خارج إطار الدول، واحترام القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية وسيادة الدول.